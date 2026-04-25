Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Political Interference In Nanded Crime Branch The Hidden Reality Behind Recent Police Transfers

Nanded News: नांदेड गुन्हे शाखेच्या खुर्चीसाठी ‘पडद्याआड’ खलबते; अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमागे स्थानिक राजकीय खेळी

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिस निरीक्षकपदी अतुल श्रीधर भोसले यांनी पदभार स्वीकारला असून त्यांच्या नियुक्तीमुळे विभागाच्या कामकाजाला नवे बळ मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 03:13 PM
Nanded Police, Crime Branch, Police Transfers, Maharashtra Politics, Political Interference, Nanded News,

Nanded News: नांदेड गुन्हे शाखेच्या खुर्चीसाठी 'पडद्याआड' खलबते; अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमागे स्थानिक राजकीय खेळी

Follow Us:
Follow Us:
  • पोलिस निरीक्षक उदय खंडेराय यांची बदली झाली असून त्यांच्या जागी बिलोलीचे अतुल भोसले यांनी पदभार स्वीकारला आहे.
  • जिल्ह्यात ७० तासांत झालेले ४ खून आणि वाढलेली गुन्हेगारी या निर्णयासाठी महत्त्वाची ठरल्याचे बोलले जात आहे.
  • सत्तासंघर्ष आणि वरिष्ठ स्तरावरील राजकीय संबंधांतून झालेली ‘राजकीय परतफेड’ किंवा ‘दणका’ असल्याची चर्चा जिल्ह्यात रंगली आहे.
Nanded News: स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक उदय खंडेराय यांची बदली होऊन बिलोलीचे अतुल भोसले यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर या निर्णयामागील कारणांबाबत जिल्ह्यात विविध चर्चाना उधाण आले आहे. ही बदली केवळ नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया नसून त्यामागे राजकीय हस्तक्षेप, स्थानिक सत्तासंघर्ष आणि वाढती गुन्हेगारी अशी अनेक पातळीवरील कारणे गुंतलेली असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

खंडेराय यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता, त्यामुळे बदली ही नियमित मानली जाऊ शकते. मात्र, या कालावधीत नांदेडमध्ये वाढलेली गुन्हेगारी हा गंभीर मुद्दा ठरला. विशेषतः अवघ्या ७० तासांत घडलेले ४ खून राज्यभर चर्चेचा विषय बनले. या घटनांतील आरोपी सराईत गुन्हेगार आहेत. दोन्ही घटनांतील आरोपींना अटक करण्यात गुन्हे शाखेला यश आले, मात्र एकापाठोपाठ दोन घटना घडल्याने त्यांची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाली. त्याचे प्रत्यक्ष किंवा अपत्यक्ष खापर गुन्हे शाखेवर फोडण्यात काही जणांना यश आले.

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंची मध्यरात्री गुप्त भेट? मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टचं सांगितलं

बिलोली पालिका निवडणुकीशी ही खंडेराय यांचा संबंध जोडला जात आहे. खंडेराय आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा पालिका निवडणुकीत कथित हस्तक्षेप चर्चेत राहिला. त्याचवेळी अतुल भोसले यांनी संतोष कुलकर्णी यांना दिलेली अप्रत्यक्ष साथ महत्त्वाची ठरल्याची चर्चा आहे. पत्नीला नगराध्यक्षपदी आणि पूर्ण सत्ता हस्तगत केल्यानंतर संतोष कुलकर्णी यांचे थेट मुख्यमंत्री स्तरावर संबंध प्रस्थापित झाले आणि या राजकीय जवळिकीचा परिणाम प्रशासकीय निर्णयांवर झाल्याचे बोलले जाते.

राजकीय परतफेड की राजकीय दणका ?

याच पार्श्वभूमीवर अतुल भोसले यांना स्थानिक गुन्हे शाखेची जबाबदारी देण्यात आली असून, ही त्यांना मिळालेली ‘राजकीय परतफेड’ असल्याचेही मत व्यक्त केले जात आहे. दुसरीकडे, खंडेराय यांची बदली ही त्यांना दिलेला राजकीय दणका म्हणून पाहिली जात आहे, या पदासाठी अनेक अधिकारी इच्छुक होते. अनेक जण देव पाण्यात ठेवून होते, त्यात जिल्हा विशेष शाखेचे पोलिस निरीक्षक बोलमवाड यांचे नाव आघाडीवर होते. मात्र, धर्माबादचे उपनगराध्यक्ष शंकर अण्णा यांच्याशी असलेले त्यांचे ‘जिव्हाळ्याचे संबंध’ आणि काही अन्य कारणांमुळे ते या शर्यतीत मागे पडल्याची चर्चा रंगली आहे.

पोलिसांवरही विश्वास पुनर्स्थापित व्हावा

दरम्यान, अतुल भोसले यांनी पदभार स्वीकारला असला तरी त्यांच्या समोर मोठे आव्हान उभे आहे.

वाढती गुन्हेगारी आटोक्यात आणणे, नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे आणि पोलिस प्रशासनावरील विश्वास पुनस्र्स्थापित करणे ही त्यांच्यासाठी खरी कसोटी ठरणार आहे.

स्थानिक गुन्हे शाखेची खुर्ची ही नेहमीच संवेदनशील आणि दबावाखाली काम करणारी मानली जाते.

एकूणच, नांदेडमधील या बदल्या केवळ औपचारिक नसून त्यामागे राजकीय आणि प्रशासकीय समीकरणांचा गुंतागुंतीचा खेळ दिसून येतो.

आता सर्वांचे लक्ष अतुल भोसले यांच्या कामगिरीकडे लागले असून, येणारा काळच या निर्णयाचे खरे परिणाम स्पष्ट करणार आहे.

Exclusive Series : लिंग समभावाचा वैयक्तिक प्रवास जेव्हा संपूर्ण गावालाच बदलवतो… कोण आहेत ‘दीपक शिंदे’?

अतुल भोसले यांना प्रदीर्घ अनुभव

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिस निरीक्षकपदी अतुल श्रीधर भोसले यांनी पदभार स्वीकारला असून त्यांच्या नियुक्तीमुळे विभागाच्या कामकाजाला नवे बळ मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. भोसले यांनी यापूर्वी नवी मुंबई, पुणे ग्रामीण, सोलापूर ग्रामीण तसेच एसीबी पुणे येथे विविध पदांवर कार्य करत व्यापक अनुभव संपादन केला आहे. सोलापूर ग्रामीण येथे स्थानिक गुन्हे शाखा तसेच वळसंग पोलीस ठाण्याचा प्रभारी म्हणून त्यांनी प्रभावी कामगिरी बजावली.

तसेच पुणे ग्रामीणमध्ये दौड व शिक्रापूर पोलीस ठाण्यातील कामकाजही त्यांनी यशस्वीरीत्या सांभाळले. गुन्हेगाराविरोधात प्रतिबंधक कारवाईत भोसले यांचा विशेष ठसा उमटला आहे. दोन किया त्यापेक्षा अधिक गुन्हे करणाऱ्या आरोपींवर त्यांनी कठोर कारवाई करत ‘टू प्लस’ आरोपीना लक्ष्य करणारी विशेष मोहीम राबवली. या अंतर्गत आरोपींचा मागोवा घेण्यासाठी त्यांनी वेबसाईट व मोबाईल अॅप विकसित करण्याची अभिनव संकल्पना राबवली, जी संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. त्यांच्या या अनुभवामुळे नांदेड जिल्ह्यातील गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्यासाठी अधिक प्रभावी आणि तंत्रज्ञानाधारित कारवाई होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

 

Web Title: Political interference in nanded crime branch the hidden reality behind recent police transfers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 03:13 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM