Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • No Need To Meet In Secret Devendra Fadnavis Denies Midnight Meeting With Uddhav Thackeray

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंची मध्यरात्री गुप्त भेट? मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टचं सांगितलं

या भेटीबाबत ठाकरे शिवसेना आणि फडणवीस यांच्याकडून कोणताही दुजोरा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ही भेट प्रत्यक्षात झाली की नाही, याबाबत अद्यापही संभ्रम आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 02:37 PM
Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंची मध्यरात्री गुप्त भेट? मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टचं सांगितलं

देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंची मध्यरात्री गुप्त भेट? मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टचं सांगितलं

Follow Us:
Follow Us:
  • देवेंद्र फडणवीस आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीच्या चर्चांनी राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण
  • संजय राऊत यांच्या या प्रतिक्रीयेमुळे तर या प्रकरणात अधिकच सस्पेन्स
  • प्रकाश आंबेडकर यांच्या प्रबुद्ध भारत या मीडिया हाऊसकडून हे वृत्त
 

Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray Meet at Midnight: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीच्या चर्चांनी राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय बंगला असलेल्या वर्षा या निवासस्थानी दोन्ही नेत्यांची भेट झाल्याचा दावा काही माध्यमांकडून केला जात आहे. या भेटीवरून राजकीय वर्तुळात वेगवेगळे तर्क- वितर्क लढवले जात आहेत. या चर्चांवर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे.

ही बातमी समोर आल्यानंतर ना ना तर्कवितर्क लढवले गेले. महत्त्वाची बाब म्हणेज खासदार संजय राऊत यांना याबाबत विचारले असता, त्यांनी आपल्याला याविषयी काही माहिती नाही, फडणवीस आणि ठाकरे हेच त्यावर बोलतील, अशी प्रतिक्रीया दिली. संजय राऊत यांच्या या प्रतिक्रीयेमुळे तर या प्रकरणात अधिकच सस्पेन्स तयार झाला. अशातच यासंदर्भात थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या भेटीविषयी माध्यमांनी प्रश्न केला. त्यावर फडणवीस यांनी स्पष्टपणे या भेटीच्या चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत.

Ratnagiri Crime: बायपास झाल्याचे माहित असूनही छातीवर हल्ला, रत्नागिरीत जुन्या वादातून हत्या;

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंना जर मला भेटायचं असेल किंवा आम्हाला भेटायचं असेल तर ती लपून -छपून भेट घेण्याची आवश्यकता नाही. ती खुलेआमही होऊ शकते. लपवण्यासारखे असे कुठलेच विषय आमच्यामध्ये नाही. अशी कोणतीही भेट आमच्यात घडलेली नाही. काही लोक जाणीवपूर्वक चुकीच्या आणि खोट्या बातम्या पसरवत आहेत. आमची अशी कोणतीही भेट घडली नाही. काही लोक जाणीवपूर्वक आमच्या भेटीच्या खोट्या बातम्या देत आहेत, त्या खोटारड्या हँडल्सना नोटीस बजावली जाईल, असा इशारा फडणवीस यांनी यावेळी दिला.

दरम्यान वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या प्रबुद्ध भारत या मीडिया हाऊसकडून हे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. बुधवारी मध्यरात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास फडणवीस आणि ठाकरे यांच्यात भेट झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. पण या भेटीबाबत ठाकरे शिवसेना आणि फडणवीस यांच्याकडून कोणताही दुजोरा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ही भेट प्रत्यक्षात झाली की नाही, याबाबत अद्यापही संभ्रम आहे.

Accident News: ही दोस्ती तुटायची नाय! पाण्यात पडलेल्या मित्राला वाचवायला गेला, शाळकरी मित्रांचा बुडून

राज्याच्या राजकारणात देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांची कथित भेट विधान परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. विशेषतः मध्यरात्री २ वाजता ही भेट झाल्याचा दावा समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्कांना वेग आला. प्रकाश आंबेडकर यांच्या ‘प्रबुद्ध भारत’ या मीडिया हाऊसकडून २३ एप्रिल रोजी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करण्यात आली होती. या पोस्टमध्ये “उद्धव ठाकरे यांनी मध्यरात्री सुमारे २ वाजता मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान ‘वर्षा’ येथे भेट दिली,” असा दावा करण्यात आला होता.

मात्र, या सर्व चर्चांवर भाजपकडून स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली आहे. पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी हा दावा फेटाळून लावत सांगितले की, “देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांची कोणतीही भेट झालेली नाही. अशा प्रकारची बातमी पूर्णपणे खोटी आहे.”  या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, सोशल मीडियावर पसरलेल्या दाव्यांबाबत सावधगिरी बाळगण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

 

Web Title: No need to meet in secret devendra fadnavis denies midnight meeting with uddhav thackeray

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 02:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार
1

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल
2

Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले
3

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

नेपाळ बांगलादेशचे GenZ सत्ता बदलू शकतात तर भारतातसुद्धा… अरविंद केजरीवालांचे खळबळजनक विधान
4

नेपाळ बांगलादेशचे GenZ सत्ता बदलू शकतात तर भारतातसुद्धा… अरविंद केजरीवालांचे खळबळजनक विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

May 17, 2026 | 07:05 AM
बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

May 17, 2026 | 04:15 AM
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM