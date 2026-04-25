IPL 2026: धोनीचा ‘तो’ विक्रम इतिहासजमा! KL Rahul चा धमाका; दिल्लीसाठी ठरला ‘संकटमोचक’

दिल्ली कॅपिटल्सच्या डावाची सुरुवात करण्यासाठी पथूम निसांका आणि केएल. राहुल मैदानात उतरले. दोघांनी सावध पवित्रा घेत डावाची सुरुवात केली. मात्र तिसऱ्या ओव्हरमध्ये पथूम निसांका 11 रन्स करून आउट झाला.

Updated On: Apr 25, 2026 | 04:34 PM
KL Rahul Half Century (फोटो- ट्विटर)

केएल राहुलने केले शानदार अर्धशतक
दिल्ली कॅपिटल्ससाठी आजचा सामना महत्वाचा
पथूम निसांका आजही स्वस्तात झाला बाद

Tata IPL 2026 PBKS Vs DC Live Updates: दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्ज हा सामना सध्या अरुण जेटली स्टेडियमवर सुरू आहे. दरम्यान दिल्लीने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सलामीची जोडी असलेल्या निसांका आणि केएल राहुलला चांगली भागीदारी रचता आली नाही. केएल राहुलने आपला क्लास दाखवला आहे. दिल्ली कॅपिटल्सचा डाव त्याने सावरला आहे. केएल राहुलने शानदार अर्धशतक करत महेंद्रसिंह धोनीचा देखील रेकॉर्ड मोडला आहे. त्याबाबत देखील जाणून घेऊयात.

दिल्ली कॅपिटल्सच्या डावाची सुरुवात करण्यासाठी पथूम निसांका आणि केएल. राहुल मैदानात उतरले. दोघांनी सावध पवित्रा घेत डावाची सुरुवात केली. मात्र तिसऱ्या ओव्हरमध्ये पथूम निसांका 11 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर केएल राहुल आणि नितीश राणाने दिल्लीचा डाव सावरला. केएल राहुलने 26 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले आहे.

आयपीएलच्या आतापर्यंतच्या प्रवासात ज्या भारतीय आणि परदेशी फलंदाजांनी सर्वाधिक धावा केल्या आहेत, त्यांची अधिकृत आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.

विराट कोहली – भारत- 274

रोहित शर्मा – भारत – 276

शिखर धवन – भारत – 222

डेव्हिड वॉर्नर – ऑस्ट्रेलिया – 184

सुरेश रैना – भारत – 205

एमएस धोनी – भारत – 278

केएल राहुल भारत – 151

केएल राहुलने मोडला धोनीचा रेकॉर्ड

आयपीएलमध्ये केएल राहुलने महेंद्र सिंह धोनीचा रेकॉर्ड मोडला आहे. 13 रन्स पूर्ण करताच त्याने धोनीचा रेकॉर्ड मोडला आहे. केएल राहुलने धोनीचा 5,439 रन्सचा टप्पा पूर्ण केला आहे. त्यामुळे केएल राहुलने यशस्वी फलंदाजांच्या यादीत आपले रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे.

पंजाब किंग्जची गोलंदाजी

पंजाब किंग्जकडून अर्शदीप सिंगने पहिली ओव्हर टाकली. पहिले काही ओव्हर रन्स करण्यासाठी फलंदाजांना मेहनत करावी लागली. अखेर तिसऱ्या ओव्हरमध्ये अर्शदीप सिंग निसांकाला आउट केले.

DC Vs PBKS Live: अखेर 7 व्या सामन्यात अक्षरने बदलला निर्णय; टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

पंजाब किंग्जची संभाव्य टीम: प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्या, कूपर कॉनोली, श्रेयस अय्यर, मार्क्स स्टॉइनिस, नेहल वढेरा, शशांक सिंग, मार्को जानसेन, झेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक, युझवेंद्र चहल, अर्शर्दीप सिंग.

दिल्ली कॅपिटल्सची संभाव्य टीम: केएल राहुल (यष्टीरक्षक), पथुम निसंका, समीर रिझवी, अक्षर पटेल (कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, औकिब नबी डार, कुलदीप यादव, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, लुंगी एनगिडी, आशुतोष शर्मा.

Published On: Apr 25, 2026 | 04:20 PM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

