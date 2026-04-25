IPL 2026: रोहित शर्मा कधी खेळणार? SRH विरूद्ध सामन्यापूर्वी फिटनेसबाबत मोठे अपडेट

RR vs SRH Head to Head: हैदराबाद-राजस्थान आमनेसामने, होणार रोमांचकारी टक्कर; कसा आहे दोन्ही टीमचा रेकॉर्ड?
रोहित शर्मा हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून सावरत आहे
क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सच्या पुढील सामन्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतो. असे मानले जाते की तो सध्या उजव्या हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून सावरत आहे. रोहित २९ एप्रिल रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्यासाठी तंदुरुस्त असेल. मुंबई आणि हैदराबाद यांच्यातील हा सामना एमआयच्या घरच्या मैदानावर, वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. रोहित १२ एप्रिलपासून संघाबाहेर आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरविरुद्धच्या मुंबई इंडियन्सच्या घरच्या सामन्यादरम्यान त्याला दुखापत झाली. तेव्हापासून तो तीन सामन्यांमध्ये खेळलेला नाही.
रोहित शर्मा आपल्या प्रशिक्षक आणि ट्रेनरसोबत आपल्या फिटनेसवर काम करत आहे
पंजाब किंग्स, गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या सामन्यांमधून रोहित बाहेर होता. तथापि, आता असे मानले जात आहे की रोहित पूर्ण तंदुरुस्ती मिळवण्याच्या जवळ आहे आणि २९ एप्रिलच्या सामन्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतो. सूत्रांनुसार, तो मुंबई इंडियन्सच्या ट्रेनर्स आणि प्रशिक्षकांसोबत आपल्या फिटनेसवर काम करत आहे आणि तो लवकरच तंदुरुस्त होईल अशी सर्वांना आशा आहे. एका सूत्राने क्रिकबझच्या हवाल्याने सांगितले की, रोहित पूर्ण तंदुरुस्ती मिळवण्यासाठी मैदानावर कठोर मेहनत घेत आहे.
IPL 2026 मध्ये रोहितची कामगिरी कशी?
रोहितने या आयपीएल हंगामाची सुरुवात चांगली केली आणि एके वेळी तो ऑरेंज कॅपच्या यादीत अव्वल स्थानी होता. या मोसमात त्याने चार सामन्यांमध्ये एका अर्धशतकासह १३७ धावा केल्या असून त्याचा स्ट्राइक रेट १६५ राहिला आहे. हा मोसम मुंबई इंडियन्ससाठी विशेष चांगला ठरलेला नाही, कारण त्यांनी आतापर्यंत खेळलेल्या सात सामन्यांपैकी पाच सामने गमावले आहेत. त्यामुळे, मुंबईला पुन्हा विजयाच्या मार्गावर परतण्यासाठी रोहित शर्माची तंदुरुस्ती अत्यंत महत्त्वाची आहे.
Viral Video: भर सामन्यात विराट पोहचला शुभमनजवळ, कानात असं काय बोलला की शुभमनचे हसूच थांबेना…