IPL 2026: रोहित शर्मा कधी खेळणार? SRH विरूद्ध सामन्यापूर्वी फिटनेसबाबत मोठे अपडेट

आयपीएल २०२६ मध्ये आरसीबीविरुद्ध फलंदाजी करताना मुंबई इंडियन्सचा स्टार खेळाडू रोहित शर्माच्या गुडघ्याला दुखापत झाली. या दुखापतीमुळे तो गेल्या काही सामन्यांपासून मैदानाबाहेर आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 04:36 PM
रोहित शर्मा खेळणार का पुढचा सामना (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • रोहित शर्मा खेळणार का?
  • फिटनेससाठी करतोय प्रयत्न 
  • हैदराबादविरूद्ध सामन्यात खेळण्याची अपेक्षा 
मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार आणि दिग्गज सलामीवीर फलंदाज रोहित शर्मा सध्या दुखापतीमुळे त्रस्त आहे. दुखापतीमुळे तो IPL 2026 च्या मागील तीन सामन्यांमधून बाहेर आहे आणि त्याच्या अनुपस्थितीचा संघाच्या कामगिरीवर परिणाम होत आहे. मुंबईला मागील तीनपैकी दोन सामन्यांमध्ये दारुण पराभव पत्करावा लागला आहे. परिणामी, MI चे चाहते रोहितच्या पुनरागमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, रोहित शर्माच्या तंदुरुस्तीबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मुंबई आपला पुढील सामना २९ एप्रिल रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध खेळणार आहे. रोहित शर्मा फिटनेससाठी प्रयत्न करत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. याशिवाय त्याचे अनेक व्हिडिओ व्हायरलदेखील होत आहेत. 

रोहित शर्मा हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून सावरत आहे

क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सच्या पुढील सामन्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतो. असे मानले जाते की तो सध्या उजव्या हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून सावरत आहे. रोहित २९ एप्रिल रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्यासाठी तंदुरुस्त असेल. मुंबई आणि हैदराबाद यांच्यातील हा सामना एमआयच्या घरच्या मैदानावर, वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. रोहित १२ एप्रिलपासून संघाबाहेर आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरविरुद्धच्या मुंबई इंडियन्सच्या घरच्या सामन्यादरम्यान त्याला दुखापत झाली. तेव्हापासून तो तीन सामन्यांमध्ये खेळलेला नाही.

रोहित शर्मा आपल्या प्रशिक्षक आणि ट्रेनरसोबत आपल्या फिटनेसवर काम करत आहे

पंजाब किंग्स, गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या सामन्यांमधून रोहित बाहेर होता. तथापि, आता असे मानले जात आहे की रोहित पूर्ण तंदुरुस्ती मिळवण्याच्या जवळ आहे आणि २९ एप्रिलच्या सामन्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतो. सूत्रांनुसार, तो मुंबई इंडियन्सच्या ट्रेनर्स आणि प्रशिक्षकांसोबत आपल्या फिटनेसवर काम करत आहे आणि तो लवकरच तंदुरुस्त होईल अशी सर्वांना आशा आहे. एका सूत्राने क्रिकबझच्या हवाल्याने सांगितले की, रोहित पूर्ण तंदुरुस्ती मिळवण्यासाठी मैदानावर कठोर मेहनत घेत आहे.

IPL 2026 मध्ये रोहितची कामगिरी कशी?

रोहितने या आयपीएल हंगामाची सुरुवात चांगली केली आणि एके वेळी तो ऑरेंज कॅपच्या यादीत अव्वल स्थानी होता. या मोसमात त्याने चार सामन्यांमध्ये एका अर्धशतकासह १३७ धावा केल्या असून त्याचा स्ट्राइक रेट १६५ राहिला आहे. हा मोसम मुंबई इंडियन्ससाठी विशेष चांगला ठरलेला नाही, कारण त्यांनी आतापर्यंत खेळलेल्या सात सामन्यांपैकी पाच सामने गमावले आहेत. त्यामुळे, मुंबईला पुन्हा विजयाच्या मार्गावर परतण्यासाठी रोहित शर्माची तंदुरुस्ती अत्यंत महत्त्वाची आहे.

AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो 'जागतिक एड्स लस दिन'? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या 'या' खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

