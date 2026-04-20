Satara News: सहकारी संस्थांनी उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधले पाहिजे, गृहनिर्माण पुनविकास प्राधिकरण अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांचा सल्ला

साताऱ्यात 'सहकार चळवळीसमोरील आव्हाने' या विषयावर चर्चासत्र पार पडले. प्रवीण दरेकर यांनी संस्थांना स्वयंपूर्ण होण्याचा सल्ला दिला असून मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंनी मदतीची ग्वाही दिली.

Updated On: Apr 20, 2026 | 04:41 PM
Satara News: सहकारी संस्थांनी उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधले पाहिजे

  • सहकारी संस्थांनी उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधले पाहिजे
  • गृहनिर्माण पुनविकास प्राधिकरण अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांचा सल्ला
सातारा, दि. 20 : ग्रामीण अर्थचक्राचा कणा असलेल्या सहकारी संस्थांनी बदलत्या काळानुसार स्वतःला सक्षम बनवत नव्या उत्पन्नाच्या वाटा शोधल्या पाहिजेत, असा ठाम संदेश महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं-समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिला. अडचणीत सापडलेल्या किंवा अस्तित्वासाठी झगडणाऱ्या संस्थांना केवळ शासकीय मदतीवर विसंबून न राहता स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात “सहकार चळवळीसमोरील आव्हाने व उपाययोजना” या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, बँकेचे अध्यक्ष व खासदार नितीन पाटील, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, जिल्हा उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रीक, राज्य सहकारी संघाचे संचालक धनंजय शेडगे यांच्यासह विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

दरेकर यांनी सांगितले की, शासनाकडून विविध योजना व अनुदान दिले जात असले तरी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास आणि नाविन्यपूर्ण विचारांची गरज अधिक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार परंपरा ही देशासाठी आदर्श असून, या बळावरच संस्थांनी आधुनिक आर्थिक संधींचा शोध घेत पुढे जाणे अपेक्षित आहे.

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सातारा जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या कामगिरीचे कौतुक करताना, अडचणींच्या काळात शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, अशी ग्वाही दिली. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नितीन पाटील यांनीही सहकार क्षेत्रातील शिस्त, पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणावर भर देत अशा चर्चासत्रांमुळे संस्थांना दिशा मिळते, असे नमूद केले.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक धनंजय शेळके यांनी केले. चर्चासत्राला जिल्ह्यातील विविध सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Published On: Apr 20, 2026 | 04:41 PM

