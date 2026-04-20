सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात “सहकार चळवळीसमोरील आव्हाने व उपाययोजना” या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, बँकेचे अध्यक्ष व खासदार नितीन पाटील, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, जिल्हा उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रीक, राज्य सहकारी संघाचे संचालक धनंजय शेडगे यांच्यासह विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
दरेकर यांनी सांगितले की, शासनाकडून विविध योजना व अनुदान दिले जात असले तरी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास आणि नाविन्यपूर्ण विचारांची गरज अधिक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार परंपरा ही देशासाठी आदर्श असून, या बळावरच संस्थांनी आधुनिक आर्थिक संधींचा शोध घेत पुढे जाणे अपेक्षित आहे.
मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सातारा जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या कामगिरीचे कौतुक करताना, अडचणींच्या काळात शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, अशी ग्वाही दिली. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नितीन पाटील यांनीही सहकार क्षेत्रातील शिस्त, पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणावर भर देत अशा चर्चासत्रांमुळे संस्थांना दिशा मिळते, असे नमूद केले.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक धनंजय शेळके यांनी केले. चर्चासत्राला जिल्ह्यातील विविध सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
