Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

एंजल वनची ऐतिहासिक कामगिरी! चौथ्या तिमाहीत नफ्यात १९% वाढ; १,४६७ कोटींचा महसूल आणि ३२० कोटींचा नफा

एंजल वन लिमिटेडने चौथ्या तिमाहीत १९.२% नफा वाढीसह ३२० कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. कंपनीचा महसूल १,४६७ कोटींवर पोहोचला असून वेल्थ मॅनेजमेंटमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 05:49 PM
एंजल वनची ऐतिहासिक कामगिरी! चौथ्या तिमाहीत नफ्यात १९% वाढ (Photo Credit- X)

एंजल वनची ऐतिहासिक कामगिरी! चौथ्या तिमाहीत नफ्यात १९% वाढ (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • एंजल वनची ऐतिहासिक कामगिरी!
  • चौथ्या तिमाहीत नफ्यात १९% वाढ
  • १,४६७ कोटींचा महसूल आणि ३२० कोटींचा नफा
मुंबई, एप्रिल १७, २०२६: एंजल वन लिमिटेड (एनएसई: एंजनवन, बीएसई: ५४३२३५) या आघाडीच्‍या फिनटेक प्‍लॅटफॉर्मने ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी लेखापरीक्षित केलेले एकत्रित आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीने सर्व प्रमुख आर्थिक आणि ऑपरेटिंग निकषांवर सातत्यपूर्ण वाढ नोंदवली आहे.

एंजल वनने आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीत दमदार कामगिरी केली आहे. कंपनीचा करोत्तर नफा (पीएटी) मागील तिमाहीच्या तुलनेत १९.२ टक्‍क्‍यांनी वाढून ३२० कोटी रूपयांवर पोहोचला आहे, तर महसूल ९.७ टक्‍क्‍यांनी वाढून १,४६७ कोटी रूपयांवर पोहोचला आहे. ईबीआयटीडीए १६.७ टक्‍यांनी वाढून ४७३ कोटी रूपयांवर पोहोचला आहे, तर मार्जिन ३९.४ टक्‍क्‍यांवरून ४१.७ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे. या कामगिरीमधून कंपनीची ऑपरेटिंग लाभक्षमता व सुधारित कार्यक्षमता दिसून येते.

या तिमाहीत प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ पाहायला मिळाली. एकूण ऑर्डर्सची संख्या ४३१ दशलक्षवर पोहोचली आहे, जो मागील सहा तिमाहींमधील उच्‍चांक आहे. यावरून प्लॅटफॉर्मवरील ग्राहकांचा वाढता सहभाग दिसून येतो. तसेच, सरासरी क्लायंट फंडिंग बुक ५,८५० कोटी रूपयांवर स्थिर राहिले आहे.

ब्रोकिंग व्‍यतिरिक्त एंजल वनने आपल्या वैविध्यपूर्ण प्लॅटफॉर्मवर गती कायम ठेवली आहे. या तिमाहीत एसआयपी नोंदणी २.१ दशलक्ष इतकी राहिली, तर संपत्ती व्‍यवस्‍थापन व्यवसायाने वाढीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यामध्ये एयूएम मागील तिमाहीच्या तुलनेत २२.७ टक्‍यांनी वाढून १०,०८० कोटी रूपये झाले आहे. क्रेडिट (कर्ज), म्युच्युअल फंड आणि अॅसेट मॅनेजमेंट यांसारखे उदयोन्मुख व्यवसाय वेगाने विस्तारत आहेत, जे व्यवसायाचे विविधीकरण आणि ग्राहकांशी सखोल संबंध प्रस्थापित करण्यात मोलाचे योगदान देत आहेत.

Property Buying Tips: पत्नीच्या नावावर घर खरेदी करणं पडणार महाग? स्टॅम्प ड्युटी वाचवण्याच्या नादात याकडे दुर्लक्ष करु नका

दुसरीकडे, कंपनीने भविष्यातील वाढीला पाठबळ देण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता वाढवण्यासाठी नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (एनसीडी)च्या माध्यमातून १,५०० कोटी रूपये उभे करण्याच्या योजनेला मंजूरी दिली आहे, तसेच आपली कर्ज घेण्याची मर्यादा २०,००० कोटी रूपयांपर्यंत वाढवली आहे.

या कामगिरीबाबत मत व्‍यक्त करत ग्रुप सीईओ श्री. अंबरीष केंघेम्हणाले, “आर्थिक वर्ष २०२६ ची चौथी तिमाही एकूण अत्यंत दमदार कामगिरीची ठरली. ग्राहकांच्या व्यवहारांमधील वाढीमुळे आमचे ईबीडीएटी मार्जिन जवळपास ४२ टक्‍क्‍यांपर्यंत विस्तारले आणि करोत्तर नफा ३.२ बिलियन रूपयांवर पोहोचला. मार्च २०२६ मध्ये सरासरी दैनिक ऑर्डर्सची संख्या ७.४ दशलक्षपर्यंत पोहोचली, ज्यामुळे या तिमाहीत एकूण ऑर्डर्सची संख्या ४३१ दशलक्ष झाली आहे, जो गेल्या सहा तिमाहींमधील उच्‍चांक आहे. आमचे क्रेडिट, म्युच्युअल फंड, वेल्थ आणि अॅसेट मॅनेजमेंट हे उदयोन्मुख व्यवसाय ग्राहकांच्या वाढत्या प्रतिसादामुळे सातत्याने विस्तारत आहेत. शिस्तबद्ध अंमलबजावणी, तंत्रज्ञानातील नेतृत्व आणि ग्राहकांना उत्तम अनुभव देणे यांवर आमचा भर कायम आहे.”

एंजल वन दीर्घकालीन शाश्वत प्रगती साधण्यासाठी आपल्या तंत्रज्ञान-आधारित प्लॅटफॉर्मला अधिक प्रबळ करण्यावर, ग्राहकांशी सखोल संबंध प्रस्थापित करण्यावर आणि आपल्या उदयोन्मुख व्यवसायांचा विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

New Labour Code: तुमचा हातात येणारा पगार घटणार की वाढणार? नवीन नियमांमुळे कोणाला बसणार फटका?

Web Title: Angel one q4 results 2026 profit rises revenue growth fintech news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 05:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा
1

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला
2

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा
3

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?
4

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM