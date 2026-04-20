नवीन 2026 Kia Syros भारतात लाँच, नव्या व्हेरिएंटमध्ये मिळणार उत्तम सेफ्टी फीचर्स, किंमत…

भारतीय ऑटो बाजारात विविध सेगमेंटमध्ये कार्सची विक्री करणाऱ्या Kia Corporation ने कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये आपली लोकप्रिय Kia Syros चे 2026 व्हर्जन अधिकृतपणे लाँच केले आहे. या नव्या मॉडेलमध्ये डिझाइन, फीचर्स आणि व्हेरिएंट्समध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. चला याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
किआने 2026 Syros भारतीय बाजारात सादर करताना तिच्यात काही अपडेट्स केले आहेत. यामध्ये नव्या फीचर्ससह ग्राहकांना अधिक पर्याय देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या एसयूव्हीसाठी HTE, HTE (O), HTK+ (O), HTX (O) असे नवीन व्हेरिएंट्स सादर करण्यात आले आहेत. याशिवाय, HTK+ आणि त्यापुढील व्हेरिएंट्समध्ये ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
2026 Syros मध्ये बॉडी कलर एरो इन्सर्ट्स, एलईडी फॉग लॅम्प, अपडेटेड रियर बंपर, रियर एलईडी हाई-माउंट स्टॉप लॅम्प, ग्लॉसी ब्लॅक रूफ रेल्स आणि ORVM मिरर्स देण्यात आले आहेत. HTX आणि HTX (O) व्हेरिएंट्समध्ये नवीन 17-इंच अलॉय व्हील्स, नियॉन ब्रेक कॅलिपर्स आणि तीन नवीन पेंट ऑप्शन्स देखील देण्यात आले आहेत.
किआने या एसयूव्हीच्या किंमतीतही बदल केला आहे. आता 2026 Syros ची एक्स-शोरूम किंमत 8.39 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर टॉप व्हेरिएंटसाठी 15.79 लाख रुपये मोजावे लागतील.
कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Kia Syros चा मुकाबला Kia Sonet, Hyundai Venue, Maruti Brezza, Maruti Fronx, Tata Nexon आणि Mahindra XUV 3XO यांसारख्या गाड्यांशी आहे.