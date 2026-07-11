Smartphone Addiction: फोनच्या नादात आरोग्य धोक्यात? मोबाईलच्या व्यसनामुळे होतात गंभीर परिणाम; बचावासाठी करा ‘हे’ उपाय

झोप न येणे, चिडचिड आणि सतत थकवा? हार्मोन्सचे संतुलन राखण्यासाठी ‘हे’ सोपे उपाय ठरतील फायदेशीर
सतत मोबाइलच्या स्क्रीनकडे पाहिल्यामुळे डोळे कोरडे पडणे, जळजळ होणे, धूसर दिसणे आणि डोकेदुखीचा त्रास होऊ शकतो. डिजिटल आय स्ट्रेनचा धोका टाळण्यासाठी २०-२०-२० नियम पाळा, स्क्रीनची ब्राइटनेस योग्य ठेवा आणि रात्री ब्लू लाईट फिल्टरचा वापर करा.
मोबाइल वापरताना सतत मान खाली वाकवल्याने मानेवर आणि पाठीवर अतिरिक्त ताण येतो. यामुळे ‘टेक्स्ट नेक’सारखी समस्या निर्माण होऊ शकते. मोबाइल डोळ्यांच्या समांतर धरावा, दर ३० ते ४० मिनिटांनी विश्रांती घ्यावी आणि स्ट्रेचिंग करावे.
झोपण्यापूर्वी मोबाइल वापरल्याने स्क्रीनमधील निळा प्रकाश मेलाटोनिन हार्मोनच्या निर्मितीवर परिणाम करतो. त्यामुळे झोप उशिरा येणे किंवा झोप पूर्ण न होण्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. रात्री झोपण्याच्या किमान एक तास आधी मोबाइल बाजूला ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो.
सतत सोशल मीडिया वापरणे, प्रत्येक नोटिफिकेशन तपासणे आणि इतरांशी तुलना करणे यामुळे तणाव, चिंता, चिडचिड आणि मूड स्विंग्स वाढू शकतात. दिवसातून काही वेळ डिजिटल डिटॉक्स करणे, कुटुंबासोबत वेळ घालवणे आणि ध्यान किंवा आवडीचे छंद जोपासणे फायदेशीर ठरू शकते.
वारंवार मोबाइल तपासण्याची सवय अभ्यास किंवा कामातील लक्ष विचलित करते. त्यामुळे प्रोडक्टिव्हीटी कमी होऊन स्मरणशक्तीवरही परिणाम होऊ शकतो. कामाच्या वेळी अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद ठेवणे आणि ‘फोकस टाइम’ निश्चित करणे उपयुक्त ठरते.
अधिक वेळ मोबाइल वापरल्यामुळे बसून राहण्याचे प्रमाण वाढते. यामुळे लठ्ठपणा, मधुमेह आणि हृदयविकारांचा धोका वाढू शकतो. दररोज किमान ३० ते ४० मिनिटे व्यायाम करा आणि स्क्रीन टाइमदरम्यान चालण्याची सवय लावा.
स्क्रीन टाइमची मर्यादा निश्चित करा.
अनावश्यक अॅप्सची नोटिफिकेशन्स बंद ठेवा.
जेवताना मोबाइल वापरणे टाळा.
कुटुंबासोबत ‘नो फोन टाइम’ ठरवा.
आठवड्यातून एक दिवस डिजिटल डिटॉक्स करण्याचा प्रयत्न करा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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