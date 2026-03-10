Pune Crime: फेसबुकवर प्रेम, लिव्ह-इन, नंतर मंदिरात लग्न; अखेर पत्नीनेच पतीवर केला जीवघेणा हल्ला; कारण काय?

Gadchiroli Crime: गडचिरोलीत आठ वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार; आरोपी हा रक्तातील नात्याचा, काय घडलं नेमकं?
आरोपीचे नाव ललित राजपूत (30) असे आहे. ललित हा मूळचा पिपलानी येथील गोपाल नगरचा रहिवासी आहे. त्याची पत्नी देनंदनी तोमर ही खाडवा येथील असून शाजापूर जिल्हा रुग्णालयात परिचारिका (नर्स) म्हणून कार्यरत आहे. ललित आणि देनंदनी यांची ओळख फेसबुकच्या माध्यमातून झाली होती. ओळखीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि ते काही काळ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिले. त्यांनतर देनंदनीने लग्नाचं विचारलं असत ललितने लग्नास नकार दिल्याने देनंदनीने त्याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. या कायदेशीर कचाट्यानंतर दोघांमध्ये तडजोड झाली आणि मे 2025 मध्ये आर्य समाज मंदिरात त्यांनी लग्न केले.
लग्नांनंतर देखील त्यांच्यात वाद मिटले नाहीत. ललित भोपाळमध्ये तर देनंदनी शाजापूरला राहत होती. ललितच्या मते, “पत्नीला सोबत राहायचे नाहीये,” तर देनंदनीचा आरोप होता की, “पती तिला सोबत ठेवायला तयार नाही.” शनिवारी देनंदनी ललितला भेटण्यासाठी आली होती. ललितने तिला राहण्यासाठी आनंद नगरमधील कोमल पॅलेस हॉटेलमध्ये खोली बुक करून दिली होती. याच वादातून शनिवारी रात्री हॉटेलमध्ये पुन्हा खडाजंगी झाली आणि त्याचे रूपांतर भीषण हिंसेत झाले.
रविवारी सकाळी ७ वाजेच्या सुमारास ललित झोपला होता. त्याची जेव्हा झोप उघडली तेव्हा देनंदनीने त्याच्या छातीवर चढून हातावर आणि पोटावर ब्लेडने सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या ललितने स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी बाथरूममध्ये धाव घेतली आणि आतून कडी लावून घेतली. मात्र, संतापलेल्या पत्नीने तिथेही त्याचा पाठलाग केला आणि काचेच्या ग्लासने त्याच्या डोक्यावर जोरदार प्रहार केला. सुदैवाने, या हल्ल्यात ललितचा जीव वाचला असला तरी तो गंभीर जखमी झाला आहे.
गुन्हा दाखल
घटनेनंतर आरोपी देनंदनी घटनास्थळावरून फरार झाली आहे. हॉटेल कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने जखमी ललितला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. पिपलानी पोलिसांनी ललितच्या तक्रारीवरून पत्नीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 307 (हत्येचा प्रयत्न) आणि इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी काय दिली माहिती
“आम्ही हॉटेलचे सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले असून आरोपी महिलेचा शोध घेण्यासाठी पथके रवाना केली आहेत. तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तिचे लोकेशन ट्रेस केले जात आहे,” अशी माहिती पिपलानी पोलिसांनी दिली. वैवाहिक वादातून एका सुशिक्षित महिलेने टोकाचे पाऊल उचलल्याने या प्रकरणाची चर्चा सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.
