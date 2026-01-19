Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Punekar People Face Problem To Jm Fc Road Clsed Bajaj Grand Challenge Tour Traffic Police Marathi News

पुणेकरांना मनस्ताप? Grand Challenge Tour मुळे ‘हे’ रस्ते बंद; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

रस्ते बंद राहिल्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना शाळा-महाविद्यालयात ये-जा करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

Updated On: Jan 19, 2026 | 09:20 AM
पुणेकरांना मनस्ताप? Grand Challenge Tour मुळे ‘हे’ रस्ते बंद; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

पुण्यातील प्रमुख रस्ते राहणार बंद (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

पुण्यात पार पडणार Grand Challenge Tour 
प्रमुख रास्ते बंद असल्याने वाहनचालकांना मनस्ताप 
दीड हजार पोलिसांचा फौजफाटा तैनात

पुणे: पुणे शहरात १९ ते २३ जानेवारी २०२६ या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सायकलिंग स्पर्धा ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर २०२६’ आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर आज पुणे शहरातील प्रमुख रस्त्यांलगत असलेल्या शाळा, महाविद्यालये व इतर शैक्षणिक संस्थांना एक दिवसाची सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबतचा अधिकृत आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जितेंद्र डुडी यांनी निर्गमित केला आहे. त्यानिमित वाहूतकीसाठी काही प्रमुख रस्ते बंद असणार आहेत.

या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील ‘प्रोलॉग रेस’ आज रोजी पुणे शहरात पार पडणार आहे. या रेसदरम्यान सकाळी ९.०० ते सायंकाळी ६.०० या वेळेत शहरातील काही प्रमुख रस्ते वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद ठेवण्यात येणार आहेत. यामध्ये फर्ग्युसन कॉलेज रोड (एफ.सी. रोड), गणेशखिंड रोड, जंगली महाराज रस्ता (जे.एम. रोड) तसेच या मुख्य मार्गांना जोडणारे सर्व उपरस्ते यांचा समावेश आहे. दरम्यान पर्यायी रस्ते उपलब्ध करून देण्यात आले असले तरी प्रमुख रास्ते व त्यांना जोडणारे उपरस्ते बंद ठेवण्यात येणार असल्याने वाहनचालकांना मोठ्या प्रमाणात मनस्ताप होण्याची शक्यता आहे. ऑफिस, किंवा कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी गाडी दूरवर पार्क करून चालत जावे लागणार आहे.

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

रस्ते बंद राहिल्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना शाळा-महाविद्यालयात ये-जा करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ही संभाव्य गैरसोय टाळण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर २०२६’ अंतर्गत आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रोलॉग सायकल स्पर्धेच्या निमित्ताने साेमवारी (१९ जानेवारी) शहर पोलिसांनी वाहतूक नियोजनासोबतच कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे. पोलिस आयुक्त तसेच पोलिस सहआयुक्त यांच्या देखरेखीखाली चार अतिरीक्त पोलिस आयुक्त, दहा पोलिस उपायुक्त तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यासह दीड हजार पोलिसांचा फौजफाटा तैनात असणार आहे. नागरिकांनी पोलिसांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन देखील पुणे पोलिसांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी! ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त उद्या ‘हे’ प्रमुख रस्ते राहणार बंद

असा आहे बंदोबस्त
अतिरीक्त पोलिस आयुक्त- ४
पोलिस उपायुक्त- १०
पोलिस अंमलदार- १५००
विशेष शाखा- एक टीम
गुन्हे शाखा- एक टीम
बीडीडीएस- १
क्युआरटी टीम- ९
दृष्टी- ५
आरसीपी-९

Web Title: Punekar people face problem to jm fc road clsed bajaj grand challenge tour traffic police marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 09:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
1

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
2

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
3

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…
4

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 08:15 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

Jan 22, 2026 | 08:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM