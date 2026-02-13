Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Tarique Rahman: बांगलादेशाचा 'Dark Prince' ते सत्तेपर्यंतचा प्रवास, 17 वर्षांचा वनवास; 2 महिन्यात फासे पलटले

लंडनमध्ये सुमारे १७ वर्षे निर्वासित राहिल्यानंतर तारिक रहमान गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ढाक्याला परतले. त्यांच्या आगमनानंतर दोन महिन्यांतच त्यांनी निवडणूक जिंकली आणि आता ते देशाचे पंतप्रधान बनण्याच्या तयारीत आहेत.

Updated On: Feb 13, 2026 | 07:40 PM
तारीक रहमान नक्की कोण (फोटो सौजन्य - X.com)

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने गुरुवारी बांगलादेशमध्ये झालेल्या निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवला. या प्रचंड विजयानंतर, BNP नेते तारिक रहमान हे रविवार, १५ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेण्याची अपेक्षा आहे. संसदीय निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) चे नेतृत्व करणाऱ्या तारिक रहमान यांचे हे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. त्यांनी स्वतः पहिल्यांदाच निवडणूक लढवली. या निवडणुकीच्या अगदी आधी त्यांच्या आई खालिदा झिया यांच्या निधनानंतर, तारिक यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतली.

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) च्या प्रचंड विजयामुळे, ६० वर्षीय तारिक रहमान यांचा बांगलादेशचे पुढील पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तारिक यांनी ढाका-१७ आणि बोगुरा-६ या दोन्ही जागा जिंकल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह जगभरातील नेत्यांकडून त्यांना अभिनंदनाचे संदेश येत आहेत.

India Bangladesh Relations : बांगलादेशच्या निवडणुकीचा भारतावर काय होणार परिणाम? संबंध सुधारणार की आणखी बिघडणार

तारिक रहमान कोण आहेत?

तारिक रहमान हे बांगलादेशचे माजी अध्यक्ष झियाउर रहमान आणि तीन वेळा पंतप्रधान राहिलेल्या खालिदा झिया यांचे ज्येष्ठ पुत्र आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, १७ वर्षांच्या वनवासानंतर ते ढाक्याला परतले. त्यांच्या आई खालिदा झिया यांचे ३० डिसेंबर रोजी निधन झाले. खालिदा यांच्या निधनानंतर, रहमान बीएनपीचे प्रमुख म्हणून निवडून आले आणि त्यांनी निवडणूक रिंगणात उतरले.

तारिक रहमान गेल्या १७ वर्षांपासून बांगलादेशाबाहेर होते, परंतु एकेकाळी ते ढाक्यामध्ये खूप प्रसिद्ध होते. २००१ ते २००६ या काळात त्यांच्या आई खालिदा झिया यांच्या राजवटीत त्यांना “डार्क प्रिन्स” म्हटले जात असे. त्यावेळी खालिदा झिया पंतप्रधान असल्या तरी, रहमान यांच्याकडे खरी सत्ता होती. या काळात त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होते.

तारिक विरुद्ध खटला

२००६ ते २००८ हा काळ बांगलादेशात अशांततेचा काळ होता. या काळात लष्करी “काळजीवाहू” सरकार सत्तेवर आले. मे २००७ मध्ये काळजीवाहू सरकारने रहमान यांना अटक केली. त्यांनी मनी लाँड्रिंगसह अनेक आरोपांवर १७ महिने तुरुंगात घालवले. त्यानंतर त्यांना उपचारांसाठी लंडनला जाण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर ते २०२५ पर्यंत लंडनमध्ये राहिले.

ऑक्टोबर २०१८ मध्ये शेख हसीनाच्या रॅलीवर झालेल्या ग्रेनेड हल्ल्याप्रकरणी तारिक रहमान यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. रहमान यांच्यावर इतर अनेक गंभीर आरोपही करण्यात आले. २०२३ मध्ये, बांगलादेशी वृत्तपत्र ढाका ट्रिब्यूनने त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांची मालिका प्रकाशित केली, ज्यामध्ये त्यांना “डार्क प्रिन्स” असे संबोधले.

Bangladesh Election Results : बांगलादेशात बीएनपीला मोठं यश; तारिक रहमान होणार पंतप्रधान

रहमान यांनी भारताबद्दल काय म्हटले

पंतप्रधान झाल्यानंतर तारिक रहमान यांच्या प्रमुख भू-राजकीय आव्हानांपैकी एक म्हणजे भारताशी संबंध पुन्हा निर्माण करणे. शेख हसीनाच्या राजवटीत भारत बांगलादेशचा सर्वात जवळचा मित्र होता. अलिकडच्या काही महिन्यांत, संबंध अधिकाधिक शत्रुत्वाचे बनले आहेत. रहमान यांनी कबूल केले की भारतासोबत काही समस्या आहेत, परंतु त्यांना परस्पर समंजसपणावर आधारित संबंध हवे आहेत.

Published On: Feb 13, 2026 | 07:40 PM

