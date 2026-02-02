Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Union Budget 2026 A New Direction For Punes Economic Future 517 Crore For Pune Metro 5000 Crore Allocated For Growth Hub

Union Budget 2026: पुण्याच्या आर्थिक भवितव्याला नवी दिशा; पुणे मेट्रोसाठी ५१७ कोटी ; ‘ग्रोथ हब’ साठी ५ हजार कोटींची तरतूद

पाच लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी एकात्मिक शहरी नियोजनावर भर देण्यात आल्याने पुण्याच्या विस्ताराला नियोजनबद्ध दिशा मिळणार आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 09:26 AM
Union Budget 2026: पुण्याच्या आर्थिक भवितव्याला नवी दिशा; पुणे मेट्रोसाठी ५१७ कोटी ; ‘ग्रोथ हब’ साठी ५ हजार कोटींची तरतूद

Union Budget 2026: पुण्याच्या आर्थिक भवितव्याला नवी दिशा; पुणे मेट्रोसाठी ५१७ कोटी ; 'ग्रोथ हब' साठी ५ हजार कोटींची तरतूद

Follow Us:
Follow Us:
  • पुणे ग्रोथ हब’साठी पुढील पाच वर्षांत ५ हजार कोटी
  • पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी ५१७ कोटी रुपयांची तरतूद
  • पुण्यात शिक्षण व रोजगारासाठी येणाऱ्या महिलांना सुरक्षित आणि परवडणारी निवासव्यवस्था उपलब्ध
Union Budget 2026: केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये पुण्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात आला असून, ‘पुणे ग्रोथ हब’साठी पुढील पाच वर्षांत ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पातून पुण्याला देशातील प्रमुख आर्थिक वाढीच्या केंद्रांपैकी एक म्हणून विकसित केले जात आहे.

ग्रोथ हबच्या माध्यमातून पुण्यातील माहिती-तंत्रज्ञान, उत्पादन, ऑटोमोबाईल, स्टार्टअप्स, संशोधन आणि सेवा क्षेत्रांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स आणि कौशल्यविकास यांचा समन्वय साधत शहराची औद्योगिक क्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. परिणामी, पुण्याची ओळख केवळ ‘नॉलेज सिटी’ पुरती मर्यादित न राहता मॅन्युफॅक्चरिंग आणि इनोव्हेशन हब म्हणून अधिक भक्कम होण्याची शक्यता आहे.

पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी ५१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने मेट्रोच्या कामांना गती मिळणार आहे. यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन दैनंदिन प्रवास अधिक सुलभहोण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच मुंबई-पुणे कॉरिडॉर तसेच मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याच्या घोषणेमुळे पुण्याची राष्ट्रीय पातळीवरील कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत होणार आहे. या कॉरिडॉर साठी 10103 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रवासाचा वेळ कमी झाल्यास उद्योग, व्यापार आणि पर्यटन क्षेत्राला थेट लाभ होईल, असे चित्र आहे.

Budget 2026: ग्राहकांनो लागा तयारीला! ‘या’ एका निर्णयामुळे Nexon-Punch आणि Windsor EV होणार स्वस्त

रोजगारनिर्मितीला चालना

ग्रोथ हबअंतर्गत होणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे थेट आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही पातळ्यांवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. उद्योगपूरक वातावरण तयार झाल्यास खासगी क्षेत्रातून अतिरिक्त गुंतवणूक पुण्याकडे वळण्याची शक्यता असून, याचा सकारात्मक परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर दिसून येईल.

महिला, आरोग्य आणि शहरी नियोजन
प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी हॉस्टेल उभारण्याच्या योजनेमुळे पुण्यात शिक्षण व रोजगारासाठी येणाऱ्या महिलांना सुरक्षित आणि परवडणारी निवासव्यवस्था उपलब्ध होणार आहे. आरोग्य क्षेत्रात जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कॅज्युअल्टी व ट्रॉमा सेंटर उभारण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा मानला जात आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या पाश्र्वभूमीवर आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

पाच लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी एकात्मिक शहरी नियोजनावर भर देण्यात आल्याने पुण्याच्या विस्ताराला नियोजनबद्ध दिशा मिळणार आहे. पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सेवा आणि गुंतवणूक यांचा समतोल साधत शाश्वत शहरी विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘पुणे ग्रोथ हब साठीची ५ हजार कोटींची तरतूद शहराच्या दीर्घकालीन आर्थिक वाढीचा पाया मजबूत करणारी ठरणार असून, रोजगार, गुंतवणूक आणि पायाभूत विकासाच्या नव्या संधी पुण्यासाठी खुल्या होणार आहेत.

Union Budget 2026: “बजेटमधून केरळ गायब…”, अर्थसंकल्प पाहून Shashi Tharoor भडकले

माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री
अर्थसंकल्यामुळे पुणे मेट्रो, पुणे ग्रोथ हब पुणे मुंबई पुणे हैदराबाद रेल्वे यामुळे पुणे आणि परिसराच्या विकासाला मोठी चालणार मिळणार आहे.

राजेश पांडे
पुणे ग्रोथ हव साठी पाच वर्षात पाच हजार कोटींचा निधी आणि पुणे मुंबई पुणे हैदराबाद हायस्पीड रेल्वेमुळे पुणे महानगर प्रदेशाचा वेगाने विकास होईल.

 

पुणे ग्रोथ हंब व हायस्पीड रेल्वेचा पुर्ण परिसराला लाभ पुणे महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठीच्या ‘पुर्ण ग्रोथ हब ‘ला पाच वर्षात पाच हजार कोटीचा निधी मिळणार असून त्यामुळे या परिसराचा सर्वांगीण विकास होईल. तसेच पुणे-मुंबई व पुणे-हैदराबाद या ‘हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर ‘मुळे पर्यावरणपूरक, गतिमान प्रवास साध्य होईलच परंतु, या संपूर्ण पट्टयातील परिसराचा वेगाने विकास होईल. त्याचा फायदा विविध क्षेत्रांना होईल.
– मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री

● पुणे शहरासाठी केलेली ही तरतूद पुणे शहराला आंतरराष्ट्रीय शहर बनवण्यासाठी चा प्रयत्न आहे, यासाठी मी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करेल.
– सुनील कांबळे, आमदार पुणे कॅन्टोन्मेंट

66 पुणे ग्रोथ हब साठी 5000 कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे पुण्याच्या विकासाला अधिक गती मिळणार आहे. पुण्याच्या विकासासाठी हा अर्थसंकल्प खूप महत्त्वाचा आहे.
– सिद्धार्थ शिरोळे, आमदार

Web Title: Union budget 2026 a new direction for punes economic future 517 crore for pune metro 5000 crore allocated for growth hub

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 09:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gold-Silver Price Rule: अर्थसंकल्पानंतर सोन्या-चांदीला मोठा धक्का! गुंतवणूक करणार असाल तर हे कर नियम जाणून घ्या
1

Gold-Silver Price Rule: अर्थसंकल्पानंतर सोन्या-चांदीला मोठा धक्का! गुंतवणूक करणार असाल तर हे कर नियम जाणून घ्या

Union Budget 2026: बजेटनंतर बँकिंग क्षेत्राला मोठा फटका! बँकांवर तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींचा येणार भार 
2

Union Budget 2026: बजेटनंतर बँकिंग क्षेत्राला मोठा फटका! बँकांवर तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींचा येणार भार 

Pune Crime: हृदयद्रावक घटना! विहिरीत 2 लहान मुलांसह विवाहितेचा आढळला मृतदेह; कारण काय?
3

Pune Crime: हृदयद्रावक घटना! विहिरीत 2 लहान मुलांसह विवाहितेचा आढळला मृतदेह; कारण काय?

Union Budget 2026: ‘रविवार’चा अर्थसंकल्प गुंतवणूकदारांसाठी ठरला काळा दिवस; सोने-चांदीही कोसळली
4

Union Budget 2026: ‘रविवार’चा अर्थसंकल्प गुंतवणूकदारांसाठी ठरला काळा दिवस; सोने-चांदीही कोसळली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Beed Crime: संतापजनक! ७० वर्षीय नराधमाने चॉकलेटचे आमिष दिले, नंतर घरात बोलावून घेतले आणि चिमुकलीवर…

Beed Crime: संतापजनक! ७० वर्षीय नराधमाने चॉकलेटचे आमिष दिले, नंतर घरात बोलावून घेतले आणि चिमुकलीवर…

Feb 02, 2026 | 10:27 AM
Bangladesh Election: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय अस्थिरता; हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूने खळबळ, हत्येचा संशय

Bangladesh Election: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी राजकीय अस्थिरता; हसीनाच्या पक्षातील नेत्यांच्या मृत्यूने खळबळ, हत्येचा संशय

Feb 02, 2026 | 10:24 AM
‘शतक’ चित्रपटातून RSS च्या शताब्दीचा गौरव; चित्रपटाबद्दल बाबा रामदेव यांचा भावपूर्ण संदेश

‘शतक’ चित्रपटातून RSS च्या शताब्दीचा गौरव; चित्रपटाबद्दल बाबा रामदेव यांचा भावपूर्ण संदेश

Feb 02, 2026 | 10:23 AM
Maharashtra Politics: ‘राजकारण लई वंगाळ!’ विलीनीकरणाच्या दाव्यावरून शिवसेनेच्या वृत्तपत्रातून भाजपवर टीका

Maharashtra Politics: ‘राजकारण लई वंगाळ!’ विलीनीकरणाच्या दाव्यावरून शिवसेनेच्या वृत्तपत्रातून भाजपवर टीका

Feb 02, 2026 | 10:22 AM
सॅलड आणि फळांवर मीठ टाकून खात असाल तर थांबा! किडनीच्या आरोग्याला पोहचू शकतो धोका

सॅलड आणि फळांवर मीठ टाकून खात असाल तर थांबा! किडनीच्या आरोग्याला पोहचू शकतो धोका

Feb 02, 2026 | 10:19 AM
India vs Pakistan सामना बाॅयकाॅट केल्यानंतर पाकला ICC ची शेवटची वाॅर्निंग! ‘उपाय शोधा, नाहीतर…’

India vs Pakistan सामना बाॅयकाॅट केल्यानंतर पाकला ICC ची शेवटची वाॅर्निंग! ‘उपाय शोधा, नाहीतर…’

Feb 02, 2026 | 10:09 AM
Shukra Rahu Yuti: शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळतील करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी

Shukra Rahu Yuti: शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळतील करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी

Feb 02, 2026 | 10:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM