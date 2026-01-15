Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

PMC Election 2026 : बोटावरची शाई पुसण्यासाठी केमिकल घेऊन व्यक्ती केंद्राबाहेरच उभा..! पुण्यातील धायरीमध्ये धक्कादायक प्रकार

PMC Election 2025 : मतदान केंद्राबाहेर व्यक्ती बोटावरची शाई पुसण्यासाठी केमिकल घेऊन असल्याचे दिसून आले आहे. आता धायरीमधील प्रकार उघडकीस आला आहे. मतदारांच्या बोटावरील शाई पुसली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 01:31 PM
Chemical used to wipe off the ink from the voter's finger in Dhayari PMC Election 2026

मतदाराच्या बोटावर शाई पुसण्यासाठी केमिकल असल्याचा प्रकार पुण्यामध्ये घडला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • मतदारांच्या हातावरील शाई सहज जातीये पुसल्या
  • धायरीमध्ये केमिकल घेऊन व्यक्ती उभा
  • राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता आक्रमक
PMC Election 2026 : पुणे : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Maharashtra Local Body Elections) रणधुमाळी सुरु आहे. आज राज्यातील 29 महापालिकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहेत. पुण्यामध्ये (PMC Election 2026) देखील मतदान होत असून पुणेकरांनी मोठ्या उत्साहाने मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेतला आहे. सकाळपासून मतदारांची बुथबाहेर गर्दी झाली आहे. मात्र आता धायरीमधील प्रकार उघडकीस आला आहे. मतदारांच्या बोटावरील शाई पुसली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी 9 वर्षांनी निवडणूक होत आहे. त्यामुळे मतदार मोठ्या उत्साहाने मतदान करत आहेत. मात्र पुण्यातील धायरी भागामध्ये मोठी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पुण्यातील धायरी येथे मतदारांसाठी वापरण्यात येणारी शाई ही पुसली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. धायरीमधील येथील प्रभाग 34 येथील शाळा नारायणराव सणस विद्यालय येथे मतदानाची शाई पुसत असल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. मतदारांच्या बोटाला लावणाी शाई सहज पुसली जात असल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी एकाला बेदम चोप दिला.

हे देखील वाचा : मतदान केंद्रामध्ये मोबाईल घेऊन जाण्यावरुन वाद; पिंपरी चिंचवडमधील मतदार केंद्रावरील प्रकार

शाई सहज पुसली जात असल्यामुळे दुबार मतदानाचा प्रकार घडण्याची शक्यता असते. यामुळे मतदानासाठी वेगळ्या प्रकारची शाई वापरली जाते. मात्र पुण्यात धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मतदान केंद्रावरील अधिकाऱ्यांकडून सहजपणे मार्कर वापरला जात आहे. तसेच पुसली जाईल अशी शाई वापरली जात आहे. यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते आक्रमक झाले आहेत. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याने सांगितले की, मतदान केंद्राजवळच संबंधित एक व्यक्ती हाताला लावणारी शाई समोर पुसत होता. समोरासमोर तो व्यक्ती शाई पुसत होता. मी त्याला पकडत असताना काही भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आमचा आहे आमचा आहे म्हणून त्याला सोडवायला येत होते, असा दावा राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी केला.

हे देखील वाचा : लोकशाहीचा कणा कमकुवत; मतदानाच्या दिवशीच EVM बंद पडल्याने संशय

निवडणूक आयोगाकडे करणार तक्रार

राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याने संबंधित व्यक्तीकडे मतदानाची शाई पुसण्यासाठी केमिकल असल्याचे देखील सांगितले आहे. तसेच अशा प्रकारामुळे दुबार मतदान होण्याची शक्यता असते. तसेच ही शाई पुसण्याची गरज तरी काय? असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याने विचारला आहे. तसेच याबाबत पोलीस आणि निवडणूक आयोगामध्ये तक्रार दाखल करणार असल्याचे देखील सांगितले आहे.

मतदान केंद्रे बंद पडल्याचा प्रकार

पुण्यातील प्रभाग २६ अंतर्गत स्वारगेट पोलिस लाईन, सेंट हिल्डाज स्कूलमधील दोन मतदान केंद्रे, सावित्रीबाई फुले स्मारक, घोरपडे पेठ उद्यान वसंतदादा अभ्यासिका आणि महात्मा गांधी उर्दू शाळा या ठिकाणी ईव्हीएम बंद पडल्याच्या घटना नोंदवण्यात आल्या. सकाळच्या वेळेत मतदानासाठी मोठ्या संख्येने मतदार रांगेत उभे असताना यंत्रे अचानक ठप्प झाल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. काही मतदारांनी अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ प्रतीक्षा केल्याचे सांगितले, तर काहींनी नाराजी व्यक्त करत मतदान केंद्र सोडल्याचीही चर्चा आहे.

Web Title: Chemical used to wipe off the ink from the voters finger in dhayari pmc election 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 12:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
2

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
3

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट
4

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM