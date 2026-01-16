Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Pmc Election Result : चार आमदार अन् दोन माजी माझ्या विरोधात लढत होते, पण…; विजयानंतर प्रशांत जगतापांची प्रतिक्रीया

पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतून काँग्रेस पक्षात गेलेले प्रशांत जगताप विजयी झाले आहेत. पुण्यात जगताप यांच्या विजयाने पुण्यात काँग्रेसनं खातं खोललं आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 01:05 PM
संग्रहित फोटो

  • पुण्यात काँग्रेसनं खातं उघडलं
  • भाजपला मोठा धक्का
  • प्रशांत जगताप यांचा विजय
पुणे : राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान पार पडलं. आज मतमोजणीला सुरुवात झाली असून, लवकरच निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. आजच्या निकालांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काही जागांचे निकाल हाती आले आहेत. पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतून काँग्रेस पक्षात गेलेले प्रशांत जगताप विजयी झाले आहेत. पुण्यात जगताप यांच्या विजयाने पुण्यात काँग्रेसनं खातं खोललं आहे.

पुण्यात आत्तापर्यंत काँग्रेसचे दोन उमेदवार विजयी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. भाजपाच्या विरोधात प्रशांत जगताप निवडणुकीच्या रिंगणात उभे होते. काँग्रेस मधून भाजपमध्ये गेलेल्या शिवरकरांचा प्रशांत जगताप यांनी पराभव केला आहे. प्रभाग क्रमांक १८ ड मधून प्रशांत जगताप यांनी महानगरपालिका निवडणूक लढवली होती.

अटीतटीच्या लढतीत प्रशांत जगताप विजयी झाले आहेत. माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर यांचा मुलगा अभिजीत शिवरकर हे ऐनवेळी काँग्रेसमधून भाजपा मधे गेले होते. त्याच भाजपाच्याअभिजित शिवरकर यांचा प्रशांत जगताप यांनी पराभव केला आहे. तर दुसरीकडे प्रशांत जगताप यांची आई रत्नप्रभा जगताप या पिछाडीवरती आहेत. तर प्रशांत जगताप १८०० मतांनी विजयी झाले आहेत.

प्रशांत जगताप यांची प्रतिक्रिया

चार आमदार आणि दोन माजी राज्यमंत्री माझ्या विरोधात लढत होते. त्या सगळ्यांचा पराभव करून प्रशांत जगतापचा विजय झालेला आहे. हा विजय नक्कीच वानवडीतील जनतेचा आहे, त्यांच्या विश्वासाचा आहे. शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर यांची विचारधारा माझ्याकडे काल जिवंत होती आणि आजही आहे आणि उद्याही राहील. पक्ष सोडताना जे जे माझी थट्टा करत होते, आदर्श आजकाल चालत नाही समाजात त्यांना माझा आजही नम्रपणे सल्ला आहे, आयडॉलॉजी कॅलरी जिवंत होती आजही आहे. शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर विचारधारा कोणी पुसू शकत नाही, यापुढे देखील सर्वांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्या, असं प्रशांत जगताप यांनी म्हटलं आहे.

Published On: Jan 16, 2026 | 12:58 PM

