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विना लेबल तूप, भेसळीच्या संशयावरून नमकीन जप्त; दोन कारवायांत १.२२ लाखांचा साठा ताब्यात

Updated On: Jul 03, 2026 | 08:12 PM IST
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सारांश

FDA raid Pune mislabeled ghee seizure: ‘सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र’ मोहिमेअंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाने पुणे व सोलापूरमध्ये कारवाई करत विना लेबल तूप आणि भेसळीच्या संशयित नमकीनचा सुमारे १.२२ लाखांचा साठा जप्त करून एका आस्थापनेचा परवाना निलंबित केला.

tukaram mundhe
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विस्तार
  • विना लेबल तूप, भेसळीच्या संशयावरून नमकीन जप्त
  • दोन कारवायांत १.२२ लाखांचा साठा ताब्यात
  • ‘सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र’ मोहिमेअंतर्गत कारवाई
पुणे शहर : ‘सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र’ मोहिमेअंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाने पुणे व सोलापूर येथे धडक कारवाई करत विना लेबल तूप आणि भेसळीच्या संशयावरून नमकीनचा सुमारे १ लाख २२ हजार ५०० रुपयांचा साठा जप्त केला. पुण्यातील एका आस्थापनेचा अन्न व्यवसाय परवानाही तात्काळ निलंबित करण्यात आला आहे.

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अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेत पिंपळे गुरव येथील मे. देवांश मिल्क अॅण्ड मिल्क प्रॉडक्ट्स या आस्थापनेची तपासणी करण्यात आली. यावेळी २३० किलो वजनाचा, सुमारे ९० हजार ५०० रुपयांचा तुपाचा साठा विना लेबल असल्याचे तसेच भेसळीचा संशय असल्याचे आढळून आले. हा साठा जप्त करण्यात आला. तपासणीत आढळलेल्या गंभीर त्रुटींची दखल घेत ग्राहकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी संबंधित आस्थापनेचा अन्न व्यवसाय परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आला.

ही कारवाई सहायक आयुक्त (अन्न) विश्वजीत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी श्रीमती शि. ग. घाटोळ यांनी सा. सु. पटवर्धन व अक्षय शेळके यांच्या पथकासह केली.

दरम्यान, सोलापूर कार्यालयाच्या पथकाने मे. संगीता फूड प्रॉडक्ट्स या आस्थापनेची तपासणी केली. यामध्ये लेबलमधील त्रुटी आणि भेसळीच्या संशयावरून १६० किलो नमकीनचा ३२ हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. ही कारवाई सहायक आयुक्त (अन्न) साहेबराव देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कि. घ. देशमुख यांनी केली.

विनापरवाना किंवा नियमबाह्य पद्धतीने अन्न व्यवसाय करणाऱ्या तसेच दर्जाहीन, भेसळयुक्त अथवा अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अन्नपदार्थांचे उत्पादन, प्रक्रिया व विक्री करणाऱ्या आस्थापनांविरुद्ध यापुढेही कठोर कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा सहआयुक्त (अन्न) दि. वा. भोगावडे यांनी दिला आहे.

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Web Title: Food adulteration pune fda raid ghee namkeen seizure maharashtra action

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Published On: Jul 03, 2026 | 08:12 PM

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