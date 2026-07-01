Tukaram Mundhe यांच्या विभागाचा कारवाईचा बडगा; १२ हजार २७८ लिटर दूध नष्ट, अन्न परवाने निलंबित

२५ ते २७ जूनदरम्यान पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यात ही मोहीम राबविण्यात आली. शिरूर तालुक्यातील गगनगिरी मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स येथे भेसळीचा संशय आल्याने १२ हजार २७८ लिटर दूध नष्ट करण्यात आले, तसेच संबंधित आस्थापनाचा अन्न परवाना निलंबित करण्यात आला.
आंबेगाव तालुक्यातील उमिया मिल्क प्रॉडक्ट्स येथे अस्वच्छ वातावरणात उत्पादन सुरू असल्याचे आढळून आल्याने १ हजार १५५ किलो एडिबल केसिनेट आणि कोयागुलम जप्त करण्यात आले. या आस्थापनाचाही अन्न परवाना निलंबित करण्यात आला.सोलापूर जिल्ह्यातील रामदेव डेरीमध्ये विनापरवाना आणि अस्वच्छ ठिकाणी मिठाईचे उत्पादन सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर १ हजार ८०७ किलो मिठाईचा साठा जप्त करून नष्ट करण्यात आला. माळशिरस तालुक्यातील शेतकरी राजा दूध संकलन केंद्रातील ८० लिटर दूधही निकृष्ट आढळल्याने नष्ट करण्यात आले आणि संबंधित परवाना निलंबित करण्यात आला.
Mumbai News: कपातील चहाचा रंग कृत्रिम! एफडीएच्या कारवाईत ९०० किलो चहा, १७ किलो रंग जप्त; गुन्हा दाखल
पुण्यातील ताथवडे येथील ‘गुड फूड रोल हाऊस तंदुरी हाऊस’ या आस्थापनात गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने त्याचाही अन्न परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आला. अन्न व औषध प्रशासनाने अन्न व्यवसायिकांनी अन्न सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच ग्राहकांनी दूध व दुग्धजन्य पदार्थ खरेदी करताना उत्पादनावरील लेबल, उत्पादन दिनांक, वापरण्याची अंतिम तारीख आणि एफएसएसएआय (FSSAI) परवाना क्रमांक तपासूनच खरेदी करावी, असेही प्रशासनाने म्हटले आहे.
फडीएच्या कारवाईत ९०० किलो चहा
सकाळच्या चहाच्या कपातून ताजेपणा नव्हे तर रासायनिक भेसळ पोटात जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव अंधेरीत उघड झाले आहे. चहा अधिक आकर्षक दिसावा यासाठी त्यात रंग मिसळून विक्रीसाठी तयार केला जात असल्याचा प्रकार अन्न व औषध प्रशासनाच्या धाडीत समोर आला. या कारवाईत ९०० किलो चहा पावडर आणि १७ किलो संशयित रंगासह तब्बल २.१८ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे