Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पाटस येथे कचरा डेपोला भीषण आग; परिसरात धुराचे अक्षरश: लोट, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

पाटस ग्रामपंचायत हद्दीतील अंबिका नगर परिसरात जगदाळे वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत ग्रामपंचायतीने उभारलेल्या कचरा डेपोमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा साठवला जातो. या डेपोतील कचऱ्याला अचानक आग लागली.

Updated On: May 14, 2026 | 12:12 PM
पाटस येथे कचरा डेपोला भीषण आग; परिसरात धुराचे अक्षरश: लोट, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

पाटस येथे कचरा डेपोला भीषण आग; परिसरात धुराचे अक्षरश: लोट, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

Follow Us:
Follow Us:

पाटस : पाटस येथील कचरा डेपोतील कचऱ्याला आग लावण्यात आल्याने संपूर्ण परिसरात धुराचे साम्राज्य पसरले आहे. या विषारी धुरामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व रुग्णांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

पाटस ग्रामपंचायत हद्दीतील अंबिका नगर परिसरात जगदाळे वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत ग्रामपंचायतीने उभारलेल्या कचरा डेपोमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा साठवला जातो. या डेपोतील कचऱ्याला अचानक आग लागली. ही आग कोणी लावली की नैसर्गिकरित्या लागली, याबाबत संभ्रम आहे. मात्र, आग विझवण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासनाने तातडीने कोणतीही उपाययोजना न केल्याने आग भडकली व प्रचंड धूर निर्माण झाला. या धुराचा लोट हवेत पसरला.

प्लास्टिक तसेच ओला कचरा जाळल्याने निर्माण झालेला काळा व दुर्गंधीयुक्त धूर आजूबाजूच्या अंबिका नगर, रोहीदास नगर, नागेश्वर मंदिर परिसरातील लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात पसरला‌. यामुळे नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास, डोळ्यांची जळजळ, खोकला व दम लागण्याचे प्रमाण वाढले आहे. महिला, वयोवृद्ध नागरिक, शाळकरी मुलांना व अस्थमा रुग्णांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

ग्रामपंचायतीकडून कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली जात नाही. कचरा साचून राहतो आणि नंतर तो पेटवून दिला जातो. यापुर्वीही दोन वेळा या कचरा डेपोतील कचराला आग लावुन पेटवून दिल्याची घटना घडल्या आहेत. वारंवार तक्रार करूनही ग्रामपंचायत प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे,’ असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. कचरा जाळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी हा डेपो कायमस्वरूपी दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यात यावा, घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 ची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या नियमांनुसार, उघड्यावर कचरा जाळणे बेकायदेशीर आहे. तरीही नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू आहे. ग्रामपंचायतीने तातडीने लक्ष घालून ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, या संदर्भात ग्रामविकास अधिकारी दिपक बोरावके यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने हा कचरा पेटवून दिला असावा. याबाबत अधिक माहिती घेऊन ही आग विझविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.

Pune News : रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये आढळली बॉम्बसदृश वस्तू; हडपसर परिसरात एकच खळबळ

Web Title: Massive fire at garbage depot in patas

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 12:12 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM