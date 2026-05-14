Pune Crime: थरारक! मुलीच्या प्रियकराने आईच्या बॉयफ्रेंडला भररस्त्यात संपवलं, कारण काय?

खळबळजनक! आईच्या प्रियकराचा मुलीच्या प्रियकराकडून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर
काय घडलं नेमकं?
पुण्यात भरचौकात एका व्यक्तीचा धारदार शास्त्राने हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना पुण्यातील हडपसरमधील काळेपडळ परिसरात ३ मे रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली. पोलिसांना या घटनेचा उलगडा करण्यात यश आले आहे. या हत्याकांडाप्रकारणी सराईत गुन्हेगारासह ६ जणांना पोलिसांनी अटक केली. आईच्या प्रियकराने प्रेमसंबंध तोडण्यासाठी दबाव टाकल्याने आणि धमकी दिल्यामुळे मुलीच्या प्रियकराने त्याची हत्या केल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणात हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव गणेश बिरादार (२५ वर्षे) असं आहे. गणेश हा हडपसर येथील ससाणेनगरमध्ये राहायचा. तो विवाहित होता. त्याचे एका महिलेसोबत प्रेमसंबंध होते. तो ज्या महिलेवर प्रेम करत होता त्या महिलेच्या मुलीचे सराईत गुन्हेगार दुर्वांग उर्फ पारस मानकर (२१ वर्षे) या तरुणासोबत प्रेमसंबंध आहेत. दुर्वांग पुण्यातील टिळक रस्ता येथे राहतो. गणेशने आपल्या गर्लफ्रेंडच्या मुलीला दुर्वांगसोबत असलेले प्रेमसंबंध तोडण्यास सांगितले होते. प्रमेसंबंध तोडण्यासाठी गणेशकडून सतत दबाव टाकला जात होता आणि धमक्या दिल्या जात होत्या. यामुळे दुर्वांग संतापला होता. आणि त्याने याच संतापातून गणेशची हत्या केली.
याप्रकरणी पोलिसांनी ६ जणांना अटक केली आहे. मुख्य आरोपी दुर्वांग उर्फ पारस सुनील मानकर (वय २१, रा. हिराबाग, शुक्रवार पेठ, टिळक रस्ता), अभिजित उर्फ अभी संजय इंगळे (वय २२), सोमनाथ रमेश दोरकर (वय २१), साहिल सागर शेलार (वय २४, सर्व रा. हडपसर), चंद्रशेखर सोमनाथ जावीर (वय २०, रा. सुखसागरनगर, कात्रज) यांना अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहे.
दिल्लीत पुन्हा निर्भया कांड! वेळ विचारण्याचा बहाणा अन् थेट बसमध्ये ओढलं; धावत्या बसमध्ये महिलेवर दोन तास सामूहिक अत्याचार
Ans: खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव गणेश बिरादार आहे.
Ans: ही घटना हडपसरमधील काळेपडळ परिसरात घडली.
Ans: पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली आहे