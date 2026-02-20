Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Attempt To Register Purchase By Creating Fake Documents In Maval Case Registered Against Ten People

Crime News : मावळात बनावट कागदपत्रे तयार करून खरेदी-नोंदणीचा प्रयत्न; दहा जणांवर गुन्हा, पाच जणांना अटक

मावळ तालुक्यातील कुरवंडे येथील जमिनीबाबत बनावट कागदपत्रे तयार करून खरेदीखत नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 05:41 PM
वडगाव मावळ: सतिश गाडे प्रतिनिधी : पुणे-मुंबई या दोन महानगरांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या मावळ तालुक्यात जमिनींचे दर झपाट्याने वाढल्याने जमीन व्यवहारांमध्ये गैरप्रकार वाढत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. (Maval News) मावळ तालुक्यातील कुरवंडे येथील जमिनीबाबत बनावट कागदपत्रे तयार करून खरेदीखत नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी लोणावळा शहर पोलिसांनी दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. (Crime News)

या प्रकरणी हर्ष प्रविणचंद्र परमार (वय ४२, रा. गुलालवाडी, मुंबई) यांनी लोणावळा शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.
फिर्यादीनुसार, एकनाथ शंकर जांभुळकर, शैलेश सुरेश ओव्हाळ, शंकर भागोजी ओव्हाळ, अनिकेत ओव्हाळ, बुवा उर्फ गुलाब जाधव, ऋषिकेश ओव्हाळ (सर्व रा. कुरवंडे, ता. मावळ), गौतम सपकाळ (रा. खंडाळा, ता. मावळ), नासिर आरकटी (रा. लोणावळा), शेखर पाटील व एक अनोळखी व्यक्ती अशा दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा : राजकारणात कायमस्वरुपी काहीही नसतं…; राज ठाकरेंच्या सूचित वक्तव्याने चर्चांना उधाण

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी हर्ष परमार यांचे वडील प्रवीणचंद्र परमार यांनी मावळ तालुक्यातील कुरवंडे येथे जमीन खरेदी केली होती. वडिलांच्या निधनानंतर काही व्यक्तींनी संगनमताने जुन्या स्टॅम्प पेपरचा गैरवापर करून गट क्रमांक २६७ या जागेचे बनावट खरेदीखत तयार केले. संबंधित दस्तऐवजावर खोट्या सह्या करून नोंदणी कार्यालयात शुल्क भरल्याचे भासविण्यात आले.

चालनाद्वारे फी भरल्याचे दाखवून दस्तऐवज वैध असल्याचा आभास निर्माण करून जमीन स्वतःच्या नावावर नोंद करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. हा प्रकार १ एप्रिल २०२५ ते १६ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत घडल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा : देशात बंधुता राखण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची; सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

या प्रकरणी पोलिसांनी एकनाथ जांभुळकर, शैलेश ओव्हाळ, ऋषिकेश ओव्हाळ, गौतम सपकाळ व नासिर आरकटी यांना अटक केली असून इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे. प्रकरणाचा अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष जाधव करीत आहेत. पोलिसांकडून संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी, स्वाक्षरी तज्ज्ञांमार्फत परीक्षण तसेच नोंदणी कार्यालयातील नोंदींची चौकशी सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

पुणे पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे उधळला खुनाचा डाव

पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने खूनाचा डाव उधळून लावत एका पिस्तूलधारी तरुणाला बेड्या ठोकल्या आहेत. त्याच्याकडे केलेल्या तपासानंतर त्याला तब्बल आठ जणांनी एकाची सुपारी दिल्याचे समोर आले आहे. त्याच्याकडून एक पिस्तूल तसेच जिवंत काडतूसे जप्त केली आहेत. याप्रकरणी पोलिसांनी चेतन उर्फ बाळ्या सिद्धनाथ जाधव (वय २६, रा. दांडेकर पूल, शंकर पवार यांच्या घराजवळ, सिंहगड रोड) या पिस्तूलधारी तरुणाला अटक केली आहे.

 

Published On: Feb 20, 2026 | 05:35 PM

