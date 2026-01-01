180 किमी प्रतितास वेगाने Vande Bharat Sleeper Train सुस्साट! कोणत्या मार्गावर अन् तिकीटाचे दर काय? जाणून घ्या सविस्तर

Vande Bharat Sleeper Train News in Marathi: नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मोदी सरकारने देशाला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सादर केली. देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी ते कोलकाता धावणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महिन्यात वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवतील. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचा मार्ग, भाडे आणि सुविधांबद्दल माहिती दिली आहे.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जानेवारीमध्ये सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. १५ ते २० जानेवारी दरम्यान त्याचे उद्घाटन अपेक्षित आहे. संभाव्य तारीख १७ किंवा १८ जानेवारी आहे. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनच्या संचलनामुळे ईशान्येकडील लोकांचा कोलकाता प्रवास मोठ्या प्रमाणात सुलभ होईल.
रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले कीस, पुढील सहा महिन्यांत आणखी आठ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन येतील, तर एकूण १२ वर्षभर चालू राहतील. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये प्रवाशांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. त्यात अनेक प्रगत आणि अद्वितीय वैशिष्ट्ये आहेत.
अधिकृत माहितीनुसार, गुवाहाटी ते कोलकाता या तिसऱ्या एसी ट्रेनचे भाडे २,३०० रुपये असण्याची शक्यता आहे. तसेच दुसऱ्या एसी ट्रेनचे भाडे ३,००० असेल. पहिल्या एसी ट्रेनचे भाडे ३,६०० असेल.
वंदे भारत स्लीपर ही एक सेमी-हाय-स्पीड ट्रेन आहे ज्यामध्ये एकूण १६ कोच आहेत. त्यात ११ थर्ड एसी, ४ सेकंड एसी आणि १ फर्स्ट एसी कोच आहे. यात थर्ड एसीमध्ये ६११ बर्थ, सेकंड एसीमध्ये १८८ आणि फर्स्ट एसीमध्ये २४ बर्थ आहेत. ही ट्रेन एकूण ८२३ प्रवासी वाहून नेऊ शकते. तिचा वेग ताशी १८० किलोमीटरपर्यंत आहे.
आरामदायी कोच: चांगले कुशन आणि मऊ गाद्या असलेले खास डिझाइन केलेले कोच लांबपल्यांच्या प्रवाशांसाठी सोयीस्कर ठरेल.
स्वयंचलित दरवाजे: डब्यांमध्ये हालचाल करण्यासाठी स्वयंचलित दरवाजे आणि वेस्टिब्युल्स (कनेक्टेड कॉरिडॉर)ची सुविधा देण्यात आली. ज्यामुळे प्रवास करतानाही सहज हालचाल करता येते.
सुधारित सस्पेंशन आणि कमी आवाज: ट्रेनमध्ये प्रगत सस्पेंशन सिस्टम आहे, ज्यामुळे आवाज लक्षणीयरीत्या कमी होऊन शांत आणि आरामदायी प्रवास सुनिश्चित होतो.
सुरक्षा वैशिष्ट्ये: कवच अँटी-कलिजन सिस्टम आणि आपत्कालीन टॉक-बॅक सिस्टम आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांना सहज मदत प्रदान करते.
स्वच्छता: जंतुनाशक तंत्रज्ञानामुळे डबे नेहमीच स्वच्छ आणि जंतूमुक्त राहतील याची खात्री होईल.
ड्रायव्हर केबिन: आधुनिक नियंत्रण पॅनेल आणि सुरक्षा प्रणालींसह लोको पायलटसाठी प्रगत केबिन.
बाह्य डिझाइन: वायुगतिकीय डिझाइन, जे उच्च वेगाने देखील स्थिरता सुनिश्चित करते. यात स्वयंचलित बाह्य प्रवासी दरवाजे देखील आहेत.