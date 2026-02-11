Abhishek Sharma Health Update: भारतासाठी दिलासादायक बातमी! अभिषेक शर्माला रुग्णालयातून डिस्चार्ज; पुढच्या सामन्यात संधी मिळणार?

Tilak Varma provides an important update on #AbhishekSharma. Wishing him a speedy recovery! 🙌 Watch ICC Men’s #T20WorldCup 👉 #INDvNAM | THU, 12 FEB, 6 PM pic.twitter.com/PrdmATeK6t — Star Sports (@StarSportsIndia) February 11, 2026
गुरुवार, १२ फेब्रुवारी रोजी, टीम इंडिया विश्वचषकातील आपला दुसरा गट टप्प्याचा सामना खेळणार आहे. या सामन्यात त्यांचा नामिबियाशी सामना होईल. भारतीय संघाने आपला पहिला सामना अमेरिकेविरुद्ध खेळला होता, जो त्यांनी जिंकला. तथापि, या सामन्यादरम्यान डावखुरा सलामीवीर अभिषेक शर्मा आजारी पडला आणि तेव्हापासून त्याची प्रकृती टीम इंडियासाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. यामुळे, त्याने दुसऱ्या सामन्यापूर्वी टीम इंडियाच्या सराव सत्रातही भाग घेतला नाही आणि त्यानंतर अचानक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तो पोटाच्या संसर्गाशी झुंजत आहे.
अभिषेकच्या रुग्णालयात दाखल होण्याची बातमी आल्यापासून, तो दुसऱ्या सामन्यात खेळू शकेल की नाही याबद्दल भारतीय चाहत्यांना चिंता होती. अद्याप कोणतीही घोषणा झालेली नसली तरी, सामन्याच्या एक दिवस आधी काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. टीम इंडियाचा फलंदाज तिलक वर्माने पत्रकार परिषदेत खुलासा केला की त्याला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. तिलक म्हणाले, “आम्ही दिल्लीला पोहोचलो तेव्हा त्याला मूल्यांकनासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. आज त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आशा आहे की, तो या सामन्यासाठी तंदुरुस्त होईल. आमच्याकडे आणखी एक दिवस आहे, म्हणून आम्ही उद्या निर्णय घेऊ.”
अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात अभिषेकने डावाची सुरुवात केली पण फक्त एका चेंडूचा सामना केल्यानंतर तो बाद झाला. यानंतर, तो थोडक्यात क्षेत्ररक्षणासाठी आला, परंतु नंतर पोटदुखीमुळे अचानक ड्रेसिंग रूममध्ये परतला. आता, जर अभिषेक दुसऱ्या सामन्यासाठी तंदुरुस्त होऊ शकला नाही, तर टीम इंडियाला संजू सॅमसनकडे परतावे लागू शकते. अशा परिस्थितीत, सॅमसन आणि इशान किशन डावाची सुरुवात करताना दिसतील.
