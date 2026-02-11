Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये राष्ट्रवादीचे बेमुदत उपोषण! निकृष्ट व नियमबाह्य प्रकल्पाला विरोध

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पातील कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची, नियमबाह्य आणि संथ गतीने सुरू आहेत. मंजूर अंदाजपत्रकातील तांत्रिक निकष व मापदंड न पाळता कमी दर्जाचे साहित्य वापरले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गटार चेंबरसाठी करण्यात येणाऱ्या सिमेंट काँक्रिटच्या कामात गुणवत्तेचा अभाव दिसून येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गटरलाइन टाकताना जुने सिमेंट रस्ते जेसीबी मशिनने फोडले जात असून, त्यामुळे शहरातील रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पाईप टाकल्यानंतर खणलेली जागा दीर्घकाळ बुजवली जात नसल्याने अपघातांचा धोका वाढला आहे. परिणामी वाहतुकीची कोंडी होत असून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे.
गटरलाइनचे काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यांची दुरुस्ती मंजूर अंदाजपत्रकानुसार व दर्जेदार पद्धतीने केली जात नसल्याने रस्त्यांची स्थिती आणखी बिकट झाली आहे. एका चेंबरपासून दुसऱ्या चेंबरपर्यंत टाकण्यात येणारे पाईप आवश्यक जाडी व दर्जानुसार नसल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत आढळल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
प्रकल्पाची कामे अत्यंत संथ गतीने सुरू असून, हीच स्थिती कायम राहिल्यास निर्धारित कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण होणार नसल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या परिस्थितीचा थेट फटका जामखेड शहरातील हजारो नागरिकांना बसत आहे.
