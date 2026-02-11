Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये राष्ट्रवादीचे बेमुदत उपोषण! निकृष्ट व नियमबाह्य प्रकल्पाला विरोध

जलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत (टप्पा एक) सुरू असलेली कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची, नियमबाह्य आणि संत गतीने सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून आंदोलन करण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 07:53 PM
जामखेडमध्ये राष्ट्रवादीचे बेमुदत उपोषण!

  • जामखेडमध्ये जलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत कमाविरुद्ध राष्ट्रवादीचे बेमुदत उपोषण
  • कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची, नियमबाह्य आणि संत गतीने सुरू असल्याचा आरोप
  • जाणून घ्या आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या
जामखेड नगरपरिषद हद्दीतील जलनिस्सारण प्रकल्प (टप्पा एक) अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांमध्ये गंभीर अनियमितता होत असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरदचंद्र पवार गट) वतीने तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पातील कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची, नियमबाह्य आणि संथ गतीने सुरू आहेत. मंजूर अंदाजपत्रकातील तांत्रिक निकष व मापदंड न पाळता कमी दर्जाचे साहित्य वापरले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गटार चेंबरसाठी करण्यात येणाऱ्या सिमेंट काँक्रिटच्या कामात गुणवत्तेचा अभाव दिसून येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुंबईकरांचा प्रवास होणार संगीतमय! ‘या’ रस्त्यावर कार चालवताना ऐकू येईल मधुर संगीत

गटरलाइन टाकताना जुने सिमेंट रस्ते जेसीबी मशिनने फोडले जात असून, त्यामुळे शहरातील रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पाईप टाकल्यानंतर खणलेली जागा दीर्घकाळ बुजवली जात नसल्याने अपघातांचा धोका वाढला आहे. परिणामी वाहतुकीची कोंडी होत असून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे.

रस्त्यांची दुर्दशा

गटरलाइनचे काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यांची दुरुस्ती मंजूर अंदाजपत्रकानुसार व दर्जेदार पद्धतीने केली जात नसल्याने रस्त्यांची स्थिती आणखी बिकट झाली आहे. एका चेंबरपासून दुसऱ्या चेंबरपर्यंत टाकण्यात येणारे पाईप आवश्यक जाडी व दर्जानुसार नसल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत आढळल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

प्रकल्पाची कामे अत्यंत संथ गतीने सुरू असून, हीच स्थिती कायम राहिल्यास निर्धारित कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण होणार नसल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या परिस्थितीचा थेट फटका जामखेड शहरातील हजारो नागरिकांना बसत आहे.

Eknath Shinde: मुंबईला जागतिक दर्जाचं फिनटेक केंद्र बनवणार, एकनाथ शिंदे यांची मुंबईकरांना ग्वाही

आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या

  • प्रकल्पाची तत्काळ तांत्रिक व वित्तीय चौकशी करावी.
  • दोषी ठेकेदार व संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी.
  • निकृष्ट दर्जाचे काम त्वरित थांबवून नव्याने मोजमाप करून गुणवत्तापूर्ण काम सुरू करावे.
या संदर्भातील निवेदनावर शहाजी राळेभात, इस्माईल सय्यद, राजेंद्र गोरे, प्रशांत राळेभात, विभीषण धनवडे, वसीम सय्यद, संदीप राळेभात, इराक कुरेशी यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत. प्रशासनाने तत्काळ दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

Published On: Feb 11, 2026 | 07:53 PM

