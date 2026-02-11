Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Pakistans Sahibzada Farhan Remains At Third Place Abhishek Retains Top Spot In Icc T20 Rankings

ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  

फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या टी२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धे दरम्यान आयसीसीने ताजी टी२० क्रमवारी जाहीर केली आहे. या टी२० क्रमवारीमध्ये पाकिस्तानचा सलामीवीर फलंदाज साहिबजादा फलंदाजांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानी पोहचला आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 07:57 PM
ICC T20 Rankings: Pakistan's Sahibzada Farhan makes a splash in ICC T20 rankings! Abhishek-Varun pair retains top spot

ICC टी२० क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

ICC T20 Rankings : टी२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धा ७ फेब्रुवारीपासून सुरू झाली आहे. या स्पर्धेत आतापर्यंत १३ सामने खेळवण्यात आले आहेत. या स्पर्धे दरम्यान, आयसीसीकडून ताजी टी२० क्रमवारी जाहीर करण्यात आली आहे. या क्रमवारीत भारताचा स्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्मा फलंदाजांच्या यादीत आपले अव्वल स्थान कायम राखून आहे. तर वरुण चक्रवर्ती गोलंदाजांच्या यादीत अव्वल स्थानावर विराजमान आहे. तथापि, अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत मात्र मोठा फेरबदल झाला आहे. झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा टी२० स्वरूपात पहिल्या क्रमांकाचा अष्टपैलू खेळाडू ठरला आहे.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : श्रीलंकेला मोठा झटका! टी२० विश्वचषकातून वानिंदू हसरंगा बाहेर, ‘या’ खेळाडूची लागली वर्णी

तसेच, पाकिस्तानचा सलामीवीर फलंदाज साहिबजादा फरहानला ताज्या क्रमवारीत देखील मोठा फायदा झाला आहे.  अमेरिकेविरुद्धच्या त्याच्या ७३ धावांच्या खेळीमुळे तो आता चार गुण मिळवून टी२० फलंदाजांच्या क्रमवारीत सातव्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानावर येऊन  पोहोचला आहे.

फलंदाजांची क्रमवारी

फलंदाजांच्या क्रमवारीमध्ये भारताचा स्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्मा पहिल्या, इंग्लंडचा फिल साल्ट दुसऱ्या, पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान तिसऱ्या, इंग्लंडचा जोस बटलर चौथ्या आणि भारताचा तिलक वर्मा पाचव्या स्थानावर विराजमान आहेत. श्रीलंकेचा पथुम निस्सांका सहाव्या स्थानावर आहे. भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव सातव्या, तर न्यूझीलंडचा टिम सेफर्ट आठव्या, ऑस्ट्रेलियाचा ट्रॅव्हिस हेड नवव्या आणि ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्श दहाव्या स्थानावर आहेत.

 वरुण चक्रवर्ती पहिल्या स्थानी कायम

आयसीसी टी-२० गोलंदाजांच्या क्रमवारीत भारताचा वरुण चक्रवर्ती पहिल्या स्थानी कायम आहे. तर पाकिस्तानचा अब्रार अहमद दुसऱ्या स्थानी आहे. तसेच, अफगाणिस्तानचा रशीद खान तिसऱ्या स्थानावर असून  इंग्लंडचा आदिल रशीद चौथ्या स्थानावर आहे, तर श्रीलंकेचा वनिंदू हसरंगा पाचव्या स्थानावर विराजमान आहे.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : ‘गोलंदाजांपुरतेच मर्यादित…’ उस्मान तारिकच्या गोलंदाजी अ‍ॅक्शनवर अश्विनचे भाष्य! क्रिकेट विश्वात खळबळ

सिकंदर रझा अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत अव्वल

झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझाने मोठी कामगिरी केली आहे. त्याने पाकिस्तानच्या सैम अयुबला मागे टाकत अव्वल स्थान बाळकवले आहे. अयुब दुसऱ्या स्थानावर असून भारताचा हार्दिक पंड्या तिसऱ्या स्थानी विराजमान आहे.  वेस्ट इंडिजचा रोस्टन चेस चौथ्या स्थानावर असून  पाकिस्तानचा मोहम्मद नवाज पाचव्या स्थानी आहे. नेपाळचा दीपेंद्र सिंग अरे सहाव्या स्थानावर विराजमान आहे.

Web Title: Pakistans sahibzada farhan remains at third place abhishek retains top spot in icc t20 rankings

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 07:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Abhishek Sharma Health Update: भारतासाठी दिलासादायक बातमी! अभिषेक शर्माला रुग्णालयातून डिस्चार्ज; पुढच्या सामन्यात संधी मिळणार?
1

Abhishek Sharma Health Update: भारतासाठी दिलासादायक बातमी! अभिषेक शर्माला रुग्णालयातून डिस्चार्ज; पुढच्या सामन्यात संधी मिळणार?

ENG vs WI, T20 World Cup : वानखेडेवर वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड यांच्यात घमासान! गोऱ्यांनी TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 
2

ENG vs WI, T20 World Cup : वानखेडेवर वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड यांच्यात घमासान! गोऱ्यांनी TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 

T20 World Cup 2026 : श्रीलंकेला मोठा झटका! टी२० विश्वचषकातून वानिंदू हसरंगा बाहेर, ‘या’ खेळाडूची लागली वर्णी 
3

T20 World Cup 2026 : श्रीलंकेला मोठा झटका! टी२० विश्वचषकातून वानिंदू हसरंगा बाहेर, ‘या’ खेळाडूची लागली वर्णी 

भारतीय संघावर गंभीर आरोप भोवला! श्रीलंकन क्रिकेटपटूचा ‘बॅट टॅम्परिंग’चा दावा; आता स्वतःच दिले स्पष्टीकरण
4

भारतीय संघावर गंभीर आरोप भोवला! श्रीलंकन क्रिकेटपटूचा ‘बॅट टॅम्परिंग’चा दावा; आता स्वतःच दिले स्पष्टीकरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  

ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  

Feb 11, 2026 | 07:54 PM
Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये राष्ट्रवादीचे बेमुदत उपोषण! निकृष्ट व नियमबाह्य प्रकल्पाला विरोध

Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये राष्ट्रवादीचे बेमुदत उपोषण! निकृष्ट व नियमबाह्य प्रकल्पाला विरोध

Feb 11, 2026 | 07:53 PM
Ratnagiri News : चिपळूणच्या राजकीय वर्तुळात उलथापालथ; दोन बड्या नेत्यांची अनपेक्षित भेट

Ratnagiri News : चिपळूणच्या राजकीय वर्तुळात उलथापालथ; दोन बड्या नेत्यांची अनपेक्षित भेट

Feb 11, 2026 | 07:44 PM
इंग्रजी विषयाच्या परीक्षेत ४२ गैरप्रकार उघड! अमरावतीत २२ प्रकार; मुंबई, कोल्हापूरात गैरप्रकार नाही

इंग्रजी विषयाच्या परीक्षेत ४२ गैरप्रकार उघड! अमरावतीत २२ प्रकार; मुंबई, कोल्हापूरात गैरप्रकार नाही

Feb 11, 2026 | 07:40 PM
‘मी बरबाद झालो…’ Depression ने पार गेलो! असा उभा राहिला कपिल शर्मा, लढून गार केला Trauma

‘मी बरबाद झालो…’ Depression ने पार गेलो! असा उभा राहिला कपिल शर्मा, लढून गार केला Trauma

Feb 11, 2026 | 07:40 PM
AUS vs IRE, T20 World Cup : ऑस्ट्रेलियाकडून आयर्लंड 67 धावांनी पराभूत! झांपा-एलिस जोडीचा घातक मारा 

AUS vs IRE, T20 World Cup : ऑस्ट्रेलियाकडून आयर्लंड 67 धावांनी पराभूत! झांपा-एलिस जोडीचा घातक मारा 

Feb 11, 2026 | 07:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM