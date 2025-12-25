Pune Municipal Elections 2026: ना महायुती ना MVA, शरद पवार आणि अजित पवार पुन्हा स्थापणार NCP? बैठकीनंतर हालचालींना वेग

पुणे महानगरपालिका निवडणुकीबाबत राजकारण तापले आहे. शहरात पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दोन्ही गट, शरद पवार गट आणि अजित पवार गट निवडणूक रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र बसलेले दिसून आले. जागावाटपाबाबत दोन्ही पक्षांमधील ही पहिलीच औपचारिक आणि महत्त्वाची बैठक मानली जात आहे.
‘दादां’च्या भुमिकेमुळे मविआला बळ? मनोमिलनाच्या शक्यतेने वाढली रंगत
महाविकास आघाडी नाही, फक्त दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र
सूत्रांनुसार, सध्या महाविकास आघाडीअंतर्गत निवडणूक लढवण्याची कोणतीही योजना नाही. फक्त दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र ही निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहेत. पुण्यातील नगरपरिषद आणि महापौर निवडणुकीत अजित पवार गटाच्या दमदार कामगिरीमुळे या निर्णयाला बळकटी मिळाली आहे असे मानले जाते.
जागांच्या मागणीवरून वाद
सूत्रांनुसार, शरद पवार गटाने स्पष्टपणे ४० ते ४५ जागांची मागणी केली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की पुण्यातील पक्षाचा पारंपारिक पाठिंबा आणि संघटनात्मक ताकद त्यांना या संख्येसाठी पात्र ठरवते. दरम्यान, अजित पवार गट ३० जागा सोडण्यास तयार आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये बहुतेक चर्चा आणि विचारविनिमय हाच मुद्दा होता. अजित पवार गटाच्या वतीने पुण्यातील ज्येष्ठ नेते सुभाष जगताप आणि सुनील टिंगरे बैठकीला उपस्थित होते. शरद पवार गटाकडून विशाल तांबे आणि अंकुश काकडे उपस्थित होते.
सकारात्मक बैठक
बैठकीचे वातावरण औपचारिक पण सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दोन्ही बाजूंनी कोणतीही सार्वजनिक वक्तव्ये टाळून चर्चा पुढे नेण्याचे मान्य केले. जागावाटपाबाबत अंतिम निर्णय सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार संयुक्तपणे घेतील. लवकरच दोन्ही नेते थेट चर्चा करतील, त्यानंतर जागावाटपाचा फॉर्म्युला अंतिम केला जाईल, असे वृत्त आहे.
Pune Breaking News: ठरलं तर…! पुणे महापालिकेसाठी शरद पवार-अजित पवार एकत्र येणार, तारीखही निश्चित
आज आणखी एक महत्त्वाची बैठक
दरम्यान, जागावाटप बैठकीची माहिती देण्यासाठी आणि भविष्यातील रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी शरद पवार गटाचे नेते आज सुप्रिया सुळे यांची भेट घेणार आहेत. या बैठकीदरम्यान, शरद पवार गट पुन्हा एकदा ४० ते ४५ जागांच्या मागणीचा पुनरुच्चार करेल. आता पुढे काय वातावरण असणार आणि कशा पद्धतीने पुणे महापालिका निडवणुकीत अजित पवार आणि शरद पवार पक्षाचा निकाल लागणार आणि युती होणार का? हे सगळे प्रश्न पडले आहेत. दरम्यान याची उत्तरं येणारा काळच ठरवेल.