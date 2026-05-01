Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Special 301 Report: बौद्धिक संपदा हक्कांवर अमेरिकेची कठोर भूमिका; व्हिएतनामवर कारवाईची टांगती तलवार, भारताचेही यादीत नाव

Special 301 Report: अमेरिकेने आपला २०२६ चा स्पेशल ३०१ अहवाल प्रसिद्ध केला असून, त्यात व्हिएतनामला सर्वात कठोर श्रेणीत आणि भारताला आपल्या प्राधान्य निरीक्षण यादीत (Priority Watch List) ठेवले आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 12:41 PM
ustr special 301 report 2026 india vietnam ipr issue

Special 301 Report: बौद्धिक संपदा हक्कांवर अमेरिकेची कठोर भूमिका; व्हिएतनामवर कारवाईची टांगती तलवार, भारताचेही यादीत नाव ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • व्हिएतनामला सर्वात कडक शिक्षा
  • भारताचा ‘प्राधान्य निरीक्षण यादीत’ (Priority Watch List) समावेश
  • जागतिक बदलांचे वारे

USTR Special 301 Report 2026 : जागतिक स्तरावर व्यापार, पेटंट, कॉपीराइट आणि ट्रेडमार्क यांसारख्या बौद्धिक संपदा (Intellectual Property Rights – IPR) हक्कांच्या संरक्षणाबाबत अमेरिकेने आपली अत्यंत कठोर भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी कार्यालय (Office of the United States Trade Representative – USTR) यांनी नुकताच आपला वार्षिक ‘स्पेशल ३०१ अहवाल २०२६’ (Special 301 Report 2026) प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात जगभरातील १०० हून अधिक देशांच्या व्यापार धोरणांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. यावर्षीच्या अहवालातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे व्हिएतनामला सर्वात गंभीर श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे, तर भारताचा समावेश ‘प्राधान्य निरीक्षण यादीत’ (Priority Watch List) करण्यात आला आहे.

व्हिएतनामवर सर्वात मोठी कारवाई

गेल्या १३ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अमेरिकेने एखाद्या देशाला ‘प्राधान्य परदेशी देश’ (Priority Foreign Country – PFC) म्हणून घोषित केले आहे. USTR चे म्हणणे आहे की, व्हिएतनामने बौद्धिक संपदा संरक्षणासाठी पुरेशा सुधारणा केलेल्या नाहीत आणि अमेरिका-व्हिएतनाम यांच्यात सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्येही फारशी प्रगती झालेली नाही. या PFC पदनामामुळे व्हिएतनामच्या अडचणी वाढल्या असून, अमेरिकेच्या १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम ३०१ अंतर्गत पुढील ३० दिवसांत व्हिएतनामविरुद्ध दंडात्मक चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. याचा परिणाम व्हिएतनामच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान निर्यातीवर होऊ शकतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India Heritage: देशाचे वैभव परतले! कोहिनूर वादाच्या पार्श्वभूमीवर महासत्तेकडून भारताला मोठी भेट; 657 प्राचीन कलाकृतींची घरवापसी

भारत ‘प्राधान्य निरीक्षण यादीत’ (Priority Watch List) कायम

भारतासाठी ही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. भारताचा समावेश या वर्षीही ‘प्राधान्य निरीक्षण यादीत’ (Priority Watch List) करण्यात आला आहे. भारतासोबतच चिली, चीन, इंडोनेशिया, रशिया आणि व्हेनेझुएला या देशांचाही या यादीत समावेश आहे. USTR च्या अहवालानुसार, भारताने बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असली, तरी अजूनही अनेक त्रुटी बाकी आहेत.

credit – social media and Twitter

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, भारतातील पेटंट सिस्टीममध्ये होणारा विलंब, कडक नियमांमुळे पेटंट नाकारले जाणे, आणि व्यापार गुप्ततेच्या (Trade Secrets) संरक्षणातील त्रिविधता यावर अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली आहे. याशिवाय, अमेरिकेने भारताच्या उच्च आयात शुल्कावरही आक्षेप घेतला आहे, जो बौद्धिक संपदा-केंद्रित उत्पादनांवर (उदा. वैद्यकीय उपकरणे, माहिती तंत्रज्ञान उत्पादने आणि औषधे) लादला जातो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : W.H.Shooting: वॉशिंग्टन हिल्टनमध्ये त्या रात्री काय घडले? Trump वरील हल्ल्याचा थरार; ‘या’ CCTV फुटेजमुळे नेमके सत्य आले समोर

जागतिक फॅब्रिकमध्ये झालेले महत्त्वाचे बदल

या वर्षीच्या अहवालात अनेक देशांच्या क्रमवारीत मोठे बदल झाले आहेत. अर्जेंटिना आणि मेक्सिको या देशांनी आपल्या धोरणांमध्ये सुधारणा केल्यामुळे त्यांना ‘प्राधान्य निरीक्षण यादीतून’ (Priority Watch List) सामान्य ‘वॉच लिस्ट’ (Watch List) वर आणण्यात आले आहे, जो एक सकारात्मक बदल मानला जातो. मात्र, युरोपियन युनियनला पहिल्यांदाच या वॉच लिस्टमध्ये स्थान मिळाले आहे. बल्गेरियाला मात्र या यादीतून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.

अमेरिकेचे राजदूत जेमिसन ग्रीर यांनी स्पष्ट केले आहे की, “अमेरिकन नवोन्मेषक, निर्माते आणि ब्रँड्स यांचे संरक्षण करणे हे आमच्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आम्ही आमच्या व्यापार भागीदारांच्या IP पद्धतींचे सखोल पुनरावलोकन केले आहे आणि अमेरिकन हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक तिथे पावले उचलली जातील.” यावरून हे स्पष्ट होते की, आगामी काळात बौद्धिक संपदा हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या देशांना कडक निर्बंध किंवा व्यापारी दबावाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: स्पेशल ३०१ अहवाल काय आहे?

    Ans: हा USTR द्वारे दरवर्षी प्रसिद्ध केला जाणारा अहवाल आहे, ज्यामध्ये विविध देशांमधील बौद्धिक संपदा हक्कांचे (पेटंट, कॉपीराइट) मूल्यांकन केले जाते.

  • Que: व्हिएतनामला कोणत्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे?

    Ans: व्हिएतनामला 'Priority Foreign Country' (PFC) या सर्वात कठोर श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे ३० दिवसांत कारवाईचा निर्णय होऊ शकतो.

  • Que: भारताचा समावेश कोणत्या यादीत आहे?

    Ans: भारत, चीन आणि रशियासह एकूण ६ देशांना 'Priority Watch List' मध्ये ठेवण्यात आले आहे.

Web Title: Ustr special 301 report 2026 india vietnam ipr issue

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 12:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक
1

Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
2

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा
3

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
4

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM