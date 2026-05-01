Mumbai Crime : NCB ची मोठी कारवाई; 349 किलो कोकेन जप्त, 1745 कोटींचा ड्रग रॅकेट उघड; अमित शहांनी दिली माहिती

एनसीबी अधिकाऱ्यांच्या मते, हे ड्रग्ज दिल्ली आणि मुंबईसारख्या महानगरांना, तसेच परदेशात पुरवण्याचा उद्देश होता. या प्रकरणी अनेक परदेशी नागरिकांसह एका मोठ्या ड्रग्ज सिंडिकेटच्या सदस्यांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. भारतात कार्यरत असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेटच्या खऱ्या उगमाचा शोध घेण्यासाठी तपास यंत्रणा आता या नेटवर्कच्या मागील आणि पुढील संबंधांची चौकशी करत आहे. देशातील अवैध ड्रग्ज तस्करीला हा एक निर्णायक आणि ऐतिहासिक धक्का मानला जात आहे.
We are resolved to ruthlessly crush the narcotics cartel. The @narcoticsbureau has cracked down on a major international narcotics ring seizing 349 kgs of High-Grade cocaine worth Rs.1745 crore in Mumbai. This is a trailblazing example of bottom to top approach where the agency… — Amit Shah (@AmitShah) May 1, 2026
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुंबईत ३४९ किलो उच्च प्रतीचे कोकेन जप्त केल्याबद्दल एनसीबी पथकाचे अभिनंदन केले आणि अमली पदार्थ तस्करांविरुद्ध एक कडक संदेश दिला. गृहमंत्री म्हणाले की, अमली पदार्थांच्या टोळ्यांना निर्दयपणे चिरडून टाकण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. त्यांनी या कारवाईचे कौतुक केले आणि याला bottom-to-top दृष्टिकोनाचे उत्तम उदाहरण म्हटले. या कारवाईत, एजन्सीने एका लहान खेपचा पाठलाग करून अखेरीस १,७४५ कोटी रुपयांच्या एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेटचा पर्दाफाश केला. गृहमंत्री म्हणाले की, हे मोठे यश अमली पदार्थमुक्त भारताच्या मोहिमेतील एक मैलाचा दगड आहे.
