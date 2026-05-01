Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Ncb Seized 349 Kg Narcotics In Mumbai Amit Shah Congratulations To Ncb Team Mumbai Crime News Marathi

Mumbai Crime : NCB ची मोठी कारवाई; 349 किलो कोकेन जप्त, 1745 कोटींचा ड्रग रॅकेट उघड; अमित शहांनी दिली माहिती

मुंबईत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (NCB) मोठी कारवाई करत ३४९ किलो कोकेन जप्त केले असून सुमारे १७४५ कोटी रुपयांच्या आंतरराष्ट्रीय ड्रग रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 12:22 PM
NCB ची मोठी कारवाई; 349 किलो कोकेन जप्त, 1745 कोटींचा ड्रग रॅकेट उघड; अमित शहांनी दिली माहिती

NCB ची मोठी कारवाई; 349 किलो कोकेन जप्त, 1745 कोटींचा ड्रग रॅकेट उघड; अमित शहांनी दिली माहिती

Follow Us:
Follow Us:
  • NCB ची मोठी कारवाई
  • 349 किलो कोकेन जप्त
  • 1745 कोटींचा ड्रग रॅकेट उघड
  • अमित शहांनी दिली माहिती
Mumbai Crime News Marathi : नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (NCB) मुंबईत एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश करत आतापर्यंतची सर्वात मोठी अमली पदार्थ विरोधी मोहीम राबवली आहे. मुंबई बंदराजवळ एका गुप्त कारवाईदरम्यान, एजन्सीने ३४९ किलोग्रॅम उच्च दर्जाचे कोकेन जप्त केले. ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारात अंदाजे १७४५ कोटी रुपये किंमत आहे. हा माल एका कंटेनरमध्ये चतुराईने लपवून दक्षिण अमेरिकेतून समुद्रमार्गे भारतात आणण्यात आला होता.

Pune Accident : पुण्यात खासगी बसचा थरार; अधी दोन महिलांना धडक दिली अन् थेट…

ड्रग्ज परदेशात पुरवण्याचा उद्देश

एनसीबी अधिकाऱ्यांच्या मते, हे ड्रग्ज दिल्ली आणि मुंबईसारख्या महानगरांना, तसेच परदेशात पुरवण्याचा उद्देश होता. या प्रकरणी अनेक परदेशी नागरिकांसह एका मोठ्या ड्रग्ज सिंडिकेटच्या सदस्यांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. भारतात कार्यरत असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेटच्या खऱ्या उगमाचा शोध घेण्यासाठी तपास यंत्रणा आता या नेटवर्कच्या मागील आणि पुढील संबंधांची चौकशी करत आहे. देशातील अवैध ड्रग्ज तस्करीला हा एक निर्णायक आणि ऐतिहासिक धक्का मानला जात आहे.

अमित शाह यांनी एनसीबीचे केले अभिनंदन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुंबईत ३४९ किलो उच्च प्रतीचे कोकेन जप्त केल्याबद्दल एनसीबी पथकाचे अभिनंदन केले आणि अमली पदार्थ तस्करांविरुद्ध एक कडक संदेश दिला. गृहमंत्री म्हणाले की, अमली पदार्थांच्या टोळ्यांना निर्दयपणे चिरडून टाकण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. त्यांनी या कारवाईचे कौतुक केले आणि याला bottom-to-top दृष्टिकोनाचे उत्तम उदाहरण म्हटले. या कारवाईत, एजन्सीने एका लहान खेपचा पाठलाग करून अखेरीस १,७४५ कोटी रुपयांच्या एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेटचा पर्दाफाश केला. गृहमंत्री म्हणाले की, हे मोठे यश अमली पदार्थमुक्त भारताच्या मोहिमेतील एक मैलाचा दगड आहे.

आरटीई प्रवेशासाठी 40 हजारांची लाच, खाजगी व्यक्ती एसीबीच्या जाळ्यात; पिंपरी-चिंचवडमधील धक्कादायक प्रकार

Web Title: Ncb seized 349 kg narcotics in mumbai amit shah congratulations to ncb team mumbai crime news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 12:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ
1

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…
2

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह
3

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत
4

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

May 17, 2026 | 11:10 AM
Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

May 17, 2026 | 11:00 AM
कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

कलिंगड खाल्ल्यानंतर कुटुंबाची प्रकृती बिघडली; चिमुकल्याचा मृत्यू, ५ जणांवर उपचार सुरू

May 17, 2026 | 11:00 AM
Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

May 17, 2026 | 10:52 AM
Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Jyotiba: दख्खनचा राजा ज्योतिबाला खिचडीचा नैवेद्य अर्पण करण्याची काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

May 17, 2026 | 10:30 AM
स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

May 17, 2026 | 10:20 AM
ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

May 17, 2026 | 10:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM