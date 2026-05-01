Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Is The Food You Eat At Night Turning Into Toxins Know The Science Behind Meal Timing And Digestion

रात्री खाल्लेल्या अन्नाचं शरारीत विष बनतंय का? जेवणाची वेळ आणि पचनामागील सायन्स जाणून घ्या

Eating Habits : रात्री केलेल्या भरपेट जेवणाचा वाईट परिणाम आपल्या आरोग्यावर होत असतो. याचे मूळ कारण म्हणजे शरीरात होणारे पचनाचे बदल. आपला शरीर विशिष्ट काळातच अन्न लवकर पचवू शकतो.

Updated On: May 01, 2026 | 12:32 PM
रात्री खाल्लेल्या अन्नाचं शरारीत विष बनतंय का? जेवणाची वेळ आणि पचनामागील सायन्स जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • शरीराच्या घड्याळानुसार पचनक्रिया दिवसभर बदलत असते.
  • सकाळ आणि रात्री हार्मोन्सची कार्यपद्धती वेगळी असते.
  • चुकीच्या वेळेत खाल्लेलं अन्न शरीरावर वेगळा परिणाम करू शकतं.
आपण जे काही खातो त्याचा आपल्या शरीरावर परिणाम होत असतो. आपण खात असलेलं फक्त अन्नच नाही तर अन्नाची वेळ देखील अनेक बदल घडून आणत असते. नाश्ता आणि जेवण हे निश्चित वेळेतच करण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण आपण खात असलेले अन्न पचवायला आपल्या शरीराला विशिष्ट वेळेची गरज असते. तज्ञांकडून नेहमीच सकाळचा नाश्ता हा भरपेट करण्याचा सल्ला दिला जातो तर रात्राचे जेवण हलके करण्यास सुचवले जाते.

5 फूड जे किडनी स्टोनचा धोका वाढवतात…, तुमच्या आहारात यांचा समावेश तर नाही ना? वेळीच ताटातून वगळा ‘हे’ पदार्थ

शरीर घड्याळ्याच्या काट्यांच्या तालावर चालते

आम्ही तुम्हाला सांगतो की,सकाळच्या वेळी तुमच्या शरीराची चयापचय प्रक्रिया जलद असते याचाच अर्थ या वेळेत अन्न लवकर पचते. पण वेळ जसजसा पुढे जातो तसतशी ही क्रिया मंदावत जाते. सकाळी जड पदार्थ खाल्ले तरी ते सहज पचू शकतात पण रात्रीच्या वेळी तसे होत नाही. अन्न चांगले पचले की हार्मोन्स संतुलित राहतात. जर तुम्ही रात्री असे केले, तर तुमची चयापचय क्रिया मंदावते आणि कॅलरीज अधिक खर्च होऊ लागतात.

सकाळी इन्सुलिनची संवेदनशीलता जास्त असते

सामान्य निरोगी व्यक्तींमध्ये सकाळी इन्सुलिनची संवेदनशीलता जास्त असते. याचा अर्थ शरीर सकाळी रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यासाठी इन्सुलिनचा अधिक प्रभावीपणे वापर करते. परंतु संध्याकाळी मात्र ही प्रक्रिया मंदावत जाते आणि ग्लुकोज चरबीच्या रुपात साठवले जाते. यामुळे मधुमेह आणि मेटाबॉलिक सिंड्रोमचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो.

अति प्रमाणात खाणे

घ्रेलिन आणि लेप्टिन हे दोन हार्मोन्स आहेत जे तुमच्या मेंदूला भुकेचा संकेत देतात. सकाळचा नाश्ता न केल्याने त्यांचे संतुलन बिघडू शकते, त्यामुळे एकवेळ रात्राीचे जेवण स्कीप करता येते पण सकाळचा नाश्ता चुकुनही टाळू नये. जे लोक सकाळी भरपूर नाश्ता करतात त्यांना दिवसभर कमी भूक लागते.

रात्री चुकीचा पर्याय निवडणे

अनेकांना मिड नाईट भूक लागते आणि अशावेळी अधिकतर लोक चिप्स, नूडल्स,फास्ट फूड, तळलेले पदार्थ अशा चरबीयुक्त पदार्थांचे सेवन करतात. असं केल्याने रात्री पचनक्रिया मंदावत असल्याने हे पदार्थ चरबीच्या रूपात साठवले जातात कारण त्यांचे पचन होत नाही.

झोप न लागणे

रात्री जड अन्नाचे सेवन केल्याने आपल्या झोपेवर याचा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः जर तुम्ही चरबी किंवा साखर जास्त असलेल्या पदार्थांचे सेवन करत असाल. याव्यतिरिक्त तुम्हाला आरोग्याच्या इतरही समस्या जाणवू शकतात ज्यात छातीत जळजळ होणे, रक्तातील साखर वाढणे, अस्वस्थता अशा समस्यांना समावेश होतो.

‘गंगा एक्सप्रेस वे’चा पर्यटनाला किती फायदा होणार? कोणत्या धार्मिक स्थळांना जोडला जाणार हा मार्ग

नाश्त्यात कोणत्या पदार्थांचे सेवन फायद्याचे ठरते

  • ओट्स आणि सुकामेवा
  • अंडी
  • व्हेजिटेबल पोहा
  • उपमा
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Is the food you eat at night turning into toxins know the science behind meal timing and digestion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 12:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Tips: 60 दिवस साखर न खाल्ल्यास शरीरात होतात ‘हे’ मोठे बदल?
1

Health Tips: 60 दिवस साखर न खाल्ल्यास शरीरात होतात ‘हे’ मोठे बदल?

अचानक जास्त घाम येतोय? ही असू शकते धोक्याची घंटा, शरीर देतोय ‘या’ आजारांचे संकेत
2

अचानक जास्त घाम येतोय? ही असू शकते धोक्याची घंटा, शरीर देतोय ‘या’ आजारांचे संकेत

Health Alert: संध्याकाळी 7 नंतर चुकूनही करु नका ‘हे’ काम, हृदयावर होऊ शकतो गंभीर परिणाम
3

Health Alert: संध्याकाळी 7 नंतर चुकूनही करु नका ‘हे’ काम, हृदयावर होऊ शकतो गंभीर परिणाम

Summer Skin Care: उन्हामुळे स्कीन टॅन झालीये? मग घरीच बनवा ‘हे’ फेस पॅक, चेहरा उजळेल
4

Summer Skin Care: उन्हामुळे स्कीन टॅन झालीये? मग घरीच बनवा ‘हे’ फेस पॅक, चेहरा उजळेल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

May 16, 2026 | 02:35 AM
आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

May 15, 2026 | 11:16 PM
IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM
CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

May 15, 2026 | 09:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM