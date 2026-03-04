Maval News : धुलिवंदनानिमित्त वडगाव मावळमध्ये शिवकालीन मर्दानी खेळांचा थरार; ४०१ बैठकांचा नवा विक्रम

Maval News : वडगाव मावळ : धुलिवंदनाच्या उत्सवी आणि रंगतदार वातावरणात वडगाव मावळ येथे जय बजरंग तालीम मंडळाच्या वतीने पारंपरिक दगडी गोटी उचलण्याच्या शिवकालीन मर्दानी खेळांचे दिमाखदार आयोजन करण्यात आले. ग्रामस्थांच्या उत्स्फूर्त उपस्थितीत पार पडलेल्या या स्पर्धेत कुमार आणि वरिष्ठ गटातील खेळाडूंनी अपूर्व ताकद, जिद्द आणि सहनशक्तीचे दर्शन घडवत वातावरण दणाणून सोडले.
कुमार गटात विराजचा ऐतिहासिक पराक्रम
कुमार गटात विराज अमोल वाघवले यांनी तब्बल ४०१ बैठका मारून नवा विक्रम प्रस्थापित केला. गतवर्षीचे शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते नितीन म्हाळसकर यांनी केलेल्या ३२१ बैठकांचा विक्रम विराज यांनी मागे टाकत आपल्या नावावर नवीन विक्रम नोंदवला. त्यांच्या या दमदार कामगिरीमुळे उपस्थितांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचा गौरव केला.
कुमार गटातील अंतिम निकाल पुढीलप्रमाणे:
वरिष्ठ गटातील निकाल:
मान्यवरांची उपस्थिती
कार्यक्रमास पोटोबा देवस्थानचे मुख्य विश्वस्त किरण भिलारे, भास्करराव म्हाळस्कर, विश्वस्त चंद्रकांत ढोरे अनंता कुडे,नगरसेवक पंढरीनाथ ढोरे, विशाल वहिले दिनेश ढोरे सुनील दंडेल, बाळासाहेब तुमकर, मनोज ढोरे, सुधाकर ढोरे, अतुल वायकर नगरसेवक शेखर वहिले, गणेश विनोदे ,संजय दंडेल सतिश गाडे गणेश विनोदे शंकर ढोरे, महेंद्र म्हाळसकर, आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते याप्रसंगी क्रीडा प्रशिक्षक अविनाश चव्हाण, सुनील चव्हाण, बिहारीलाल दुबे, राजेंद्र वहिले,सुधीर म्हाळसकर, बापूसाहेब वाघवले, सचिन ढोरे, अनिल कोद्रे, राजेंद्र म्हाळसकर,महेंद्र म्हाळसकर आदीं उपस्थित होते धुलिवंदनाच्या पावन पर्वावर पार पडलेल्या या मर्दानी खेळांमुळे शिवकालीन परंपरेचे जतन होत असून युवकांमध्ये शौर्य, धैर्य आणि क्रीडाभावनेचा जागर निर्माण होत असल्याचे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले. वडगाव मावळमध्ये या स्पर्धेमुळे उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते.