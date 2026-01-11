Ratnagiri News : मांडवे धरणासाठी भूमिपुत्रांची सभा; न्याय न मिळाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा दिला इशारा

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मांडवे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या प्रश्नावर मुंबईत भव्य जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली आहे. ही सभा 11 जानेवारी 2026 रोजी होणार असून प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 03:12 PM
खेड : मांडवे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या प्रश्नावर मुंबईत भव्य जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली आहे. ही सभा 11 जानेवारी 2026 रोजी होणार असून प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सन 1993-94 मध्ये सुरू झालेला न्यू मांडवे धरण प्रकल्प गेली तीन दशके अपूर्ण अवस्थेत आहे. दरवर्षी निधी खर्च होऊनही प्रत्यक्ष काम होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या अन्यायाविरोधात स्थानिक भूमिपुत्र नितिन सखाराम जाधव यांनी सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा केला आहे.

शासनाच्या उदासीन भूमिकेचा करणार निषेध

या पार्श्वभूमीवर 11 जानेवारी रोजी होणारी मुंबईतील जाहीर सभा निर्णायक ठरणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. या सभेत शासनाच्या उदासीन भूमिकेचा निषेध करण्यात येणार असून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे.

शासनाने तत्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलन करू

शासनाने तात्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर 11 जानेवारी रोजी होणारी मुंबईतील जाहीर सभा शासनाला जागृत करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

Leopard News: रात्री अन् दिवसा बिबट्याचा खेळ; ‘या’ जिल्ह्यातील 105 गावांमध्ये दहशत

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाअभावी फाईल प्रलंबित

यापूर्वी 26 जानेवारी 2022 रोजी नितिन जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पस्थळी एक दिवसाचे उपोषण करण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्य अभियंत्यांनी भेट देऊन द्वितीय सुधारित सुप्रमा तयार करण्याचे आदेश दिले. मात्र कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊनही मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाअभावी फाईल सात महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. आमदार मंत्री योगेश कदम तसेच खासदार सुनील तटकरे

यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक होऊनहीं ठोस निर्णय न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष वाढत आहे. शासन दरबारी केलेल्या पत्रव्यवहारालाही अद्याप उत्तर मिळालेले नाही. दरम्यान, 26 जानेवारी 2026 रोजी धरणाच्या भिंतीवर आत्मदहन करण्याचा टोकाचा निर्णय नितिन जाधव यांनी जाहीर केला असून ग्रामस्थांनी त्यांना माघार घेण्याची विनंती केली आहे.

Fishing News: रत्नागिरीतील सागरी मासेमारी संकटाच्या जाळ्यात! पापलेटचे दर्शन दुर्मीळच

Published On: Jan 11, 2026 | 03:12 PM

