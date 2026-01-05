Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maharashtra Elections 2026 : देवरुखमध्ये भाजपचे पोस्टर जाळल्याने खळबळ! “पराभव समोर दिसत असल्याने…”, भाजप नेत्याकडून संताप व्यक्त

राज्यभरात महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असून राजकीय पक्षांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायल मिळत आहे. तर दुसरीकडे देवरुखमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे, भाजपचे पोस्टर जाळल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 02:17 PM
  • भाजप तालुका अध्यक्ष रुपेश कदम यांचा फोटो जाळला
  • भाजपकडून घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध
  • बॅनर जाळल्याने तालुकाभरातून संताप व्यक्त
देवरुख : राज्यभरात महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सर्व मोठे नेते प्रचारासाठी मैदानात उतरले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेची रखडलेली निवडणूक सुमारे चार वर्षांनंतर होत असून राजकीय पक्षांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. तसेच, उमेदवारी नाकारण्यात आलेल्या काही कार्यकर्त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. पक्षातील वरिष्ठांनी एकमत करून काही आक्षेपार्ह अर्ज मागे घेतले. मात्र अद्यापही त्यांच्यातील नाराजी पूर्णपण संपलेली नाही. निवडणुकीत काही उमेदवार पहिल्यांदाच स्वतंत्र उमेदवार म्हणून आखाड्यात उतरले आहेत. तर पक्षाच्या नावावर प्रभाग मिरवणारे अनेक जण अपक्ष म्हणून ही निवडणूक लढवत आहेत. याचदरम्यान रत्‍नागिरी जिल्ह्यामधील संगमेश्वर तालुक्यातील देवरुखमधून मोठी बातमी समोर येत आहे. देवरूखमध्ये भाजपचे बॅनर जाळल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

Maharashtra Politics: उमेदवारीसाठी इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून; मात्र ‘मिनी मंत्रालय’ निवडणुक कधी?

भाजप नेते प्रशांत यादव यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने ठिकठीकाणी शुभेच्छा देणारे बॅनर लावण्यात आले होते. हा बॅनर भाजपचे तालुका अध्यक्ष रुपेश कदम यांनी मार्लेश्वर फाटा येथे शुभेच्छा देणारा बॅनर लावला होता. मात्र हाच बॅनर अज्ञातांकडून जाळण्यात आल्याची माहिती समोर आली. हा बॅनर कोणी जाळला? याची अद्याप माहिती मिळाली नाही, मात्र बॅनर जाळल्याप्रकरणावरून तालुकाभरातून कार्यकर्त्यांकडून संताप व्यक्त होत आहे.

सध्या राज्यभरात निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु असून पंचायत समिती जिल्हा परिषद निवडणुकांचीही तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आली नाही. नगर पंचायत निवडणुकीत भाजपने राज्यभरात मोठे यश मिळवले आहे. राज्यातील महापालिका निवडणुकीत अनेक ठिकाणी भाजपचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. अशा परिस्थितीत बॅनर फाडणे किंवा जाळणे ही घटना अत्यंत निंदनीय असल्याची प्रतिक्रिया रुपेश कदम यांनी दिली. तसेच बॅनर जाळने ही घटना म्हणजे विकृत मनोवृत्तीचे दर्शन असून पराभव समोर दिसत असल्याने त्या मानसिकतेतून केलेले हे कृत्य आहे, अशा शब्दात भाजप नेते प्रमोद अधटराव यांनी या घटनेचा निषेध व्यक्त केला. या प्रकरणी घटना स्थळाला देवरुख पोलिसांनी भेट दिली असून पुढील तपास सुरु आहे, अशी माहिती भाजप कार्यकर्त्यांकडून देण्यात आली आहे.

“फडणवीसांचं त्यांच्या पक्षातसुद्धा त्यांचं कोणी ऐकत नाही…! खासदार संजय राऊतांचा महायुतीवर संताप

Published On: Jan 05, 2026 | 02:17 PM

