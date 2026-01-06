BMC Election 2026: पदयात्रा आणि घरोघरी प्रचारामुळे राजकारण्यांची भूक वाढली! समोसे, वडापाव आणि बिर्याणीच्या मागणीत २५% वाढ

महानगरपालिका निवडणूक (BMC Election 2026) प्रचारामुळे मुंबईत वडा पाव, समोसे, पुलाव आणि बिर्याणीची विक्री २० ते २५% वाढली आहे. मागणी पूर्ण करण्यासाठी हॉटेल मालकांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर जास्त काम करावे लागत आहे. निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी नामांकन प्रक्रिया पूर्ण केल्यामुळे, रविवारी प्रचाराला जोरदार सुरुवात झाली. उमेदवारांच्या प्रचारासाठी प्रचार कार्यकर्त्यांची गर्दी रस्त्यावर दिसू लागली आहे.
उमेदवार त्यांच्या समर्थकांसाठी नाश्ता आणि जेवणासाठी वडा पाव, समोसे आणि पुलाव आणि बिर्याणीची व्यवस्था करत आहेत. साकीनाका येथील भवानी वडा-पाव सेंटरच्या प्रमुख सरोज गुप्ता यांच्या मते, त्यांना नेहमीपेक्षा २०% जास्त ऑर्डर मिळत आहेत. वाढत्या पार्सल ऑर्डरमुळे त्यांना दोन अतिरिक्त लोकांना कामावर ठेवावे लागले आहे.
अंधेरीच्या एका बिर्याणी विक्रेत्याच्या मते, त्यांना पुढील आठवड्यासाठी दररोज ४०० पॅकेट बिर्याणीचे ऑर्डर मिळाली आहे. नाश्त्यासह चहाची विक्रीही वाढली आहे. अंधेरीच्या एका चहा विक्रेत्याच्या मते, पूर्वी फक्त काही लोक भेट देत असलेल्या पक्ष कार्यालयांमध्ये आता नेहमीच गर्दी असते. उमेदवारांनी स्वतंत्र प्रचार कार्यालये उघडली आहेत आणि या कार्यालयांमध्ये चहाच्या ऑर्डरचा सतत प्रवाह येत आहे.
इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (AHAR) च्या सदस्याच्या मते, सध्या लहान हॉटेल्सना जास्त ऑर्डर मिळत आहेत. प्रचार मंदावल्याने हॉटेल्स लहान बैठका आयोजित करतील आणि नंतर मोठ्या हॉटेल्समधील व्यवसाय देखील वाढू लागेल. सध्या, उमेदवारांचे लक्ष पायी मोर्चाद्वारे लोकांच्या घरांपर्यंत पोहोचण्यावर आहे. काही दिवसांत, हॉटेल्समध्ये बैठकांसाठी लोकांच्या लहान गटांना एकत्र करण्याचा ट्रेंड सुरू होईल आणि त्यानंतर आमचा व्यवसायही तेजीत येईल.