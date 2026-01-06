Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

BMC Election 2026: पदयात्रा आणि घरोघरी प्रचारामुळे राजकारण्यांची भूक वाढली! समोसे, वडापाव आणि बिर्याणीच्या मागणीत २५% वाढ

महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुका सुरू झाले आहेत. काँग्रेस, शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. उमेदवारांच्या प्रचारासाठी प्रचार कार्यकर्त्यांची गर्दी रस्त्यावर दिसू लागली

Updated On: Jan 06, 2026 | 07:28 PM
पदयात्रा आणि घरोघरी प्रचारामुळे राजकारण्यांची भूक वाढली! समोसे, वडापाव आणि बिर्याणीच्या मागणीत २५% वाढ

पदयात्रा आणि घरोघरी प्रचारामुळे राजकारण्यांची भूक वाढली! समोसे, वडापाव आणि बिर्याणीच्या मागणीत २५% वाढ

Follow Us:
Follow Us:
  • समोसे, वडापाव आणि बिर्याणीच्या मागणीत २५% वाढ
  • पदयात्रा आणि घरोघरी प्रचारामुळे राजकारण्यांची भूक वाढली
  • उमेदवारांच्या प्रचारासाठी प्रचार कार्यकर्त्यांची गर्दी
२०२६ च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी राजकीय हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. आर्थिक शहर असलेल्या मुंबईत महापालिका निवडणुकीबाबत राजकीय तापमान वाढले आहे. भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेससह सर्व पक्षांनी त्यांच्या निवडणुकीच्या तयारीला अंतिम स्वरूप देण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगानेही शांततेत निवडणूक पार पाडण्यासाठी युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे. २२७ वॉर्डांसाठी २,५१६ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होणार आहे, तर मतमोजणी १६ जानेवारी रोजी पूर्ण होईल. २०१७ मध्ये २२७ नगरसेवकांपैकी २२७ नगरसेवक शिवसेनेचे ८४, भारतीय जनता पक्षाचे ८२ आणि काँग्रेसचे ३१ नगरसेवक निवडून आले होते. सर्व पक्षांनी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

महानगरपालिका निवडणूक (BMC Election 2026) प्रचारामुळे मुंबईत वडा पाव, समोसे, पुलाव आणि बिर्याणीची विक्री २० ते २५% वाढली आहे. मागणी पूर्ण करण्यासाठी हॉटेल मालकांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर जास्त काम करावे लागत आहे. निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी नामांकन प्रक्रिया पूर्ण केल्यामुळे, रविवारी प्रचाराला जोरदार सुरुवात झाली. उमेदवारांच्या प्रचारासाठी प्रचार कार्यकर्त्यांची गर्दी रस्त्यावर दिसू लागली आहे.

उमेदवार त्यांच्या समर्थकांसाठी नाश्ता आणि जेवणासाठी वडा पाव, समोसे आणि पुलाव आणि बिर्याणीची व्यवस्था करत आहेत. साकीनाका येथील भवानी वडा-पाव सेंटरच्या प्रमुख सरोज गुप्ता यांच्या मते, त्यांना नेहमीपेक्षा २०% जास्त ऑर्डर मिळत आहेत. वाढत्या पार्सल ऑर्डरमुळे त्यांना दोन अतिरिक्त लोकांना कामावर ठेवावे लागले आहे.

 उमेदवारांनो ‘हा’ फॉर्म्युला वापरा अन् विजयी व्हा! अजित पवारांचा पुणे पॅटर्न; विजयासाठी दिला ‘अनोखा’ कानमंत्र

दररोज ४०० बिर्याणी ऑर्डर

अंधेरीच्या एका बिर्याणी विक्रेत्याच्या मते, त्यांना पुढील आठवड्यासाठी दररोज ४०० पॅकेट बिर्याणीचे ऑर्डर मिळाली आहे. नाश्त्यासह चहाची विक्रीही वाढली आहे. अंधेरीच्या एका चहा विक्रेत्याच्या मते, पूर्वी फक्त काही लोक भेट देत असलेल्या पक्ष कार्यालयांमध्ये आता नेहमीच गर्दी असते. उमेदवारांनी स्वतंत्र प्रचार कार्यालये उघडली आहेत आणि या कार्यालयांमध्ये चहाच्या ऑर्डरचा सतत प्रवाह येत आहे.

पदयात्रा आणि घरोघरी प्रचारामुळे भूक वाढली

इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (AHAR) च्या सदस्याच्या मते, सध्या लहान हॉटेल्सना जास्त ऑर्डर मिळत आहेत. प्रचार मंदावल्याने हॉटेल्स लहान बैठका आयोजित करतील आणि नंतर मोठ्या हॉटेल्समधील व्यवसाय देखील वाढू लागेल. सध्या, उमेदवारांचे लक्ष पायी मोर्चाद्वारे लोकांच्या घरांपर्यंत पोहोचण्यावर आहे. काही दिवसांत, हॉटेल्समध्ये बैठकांसाठी लोकांच्या लहान गटांना एकत्र करण्याचा ट्रेंड सुरू होईल आणि त्यानंतर आमचा व्यवसायही तेजीत येईल.

राजकारण फिरले! ‘या’ बड्या नेत्याने सोडली शरद पवारांची साथ, निवडणुकीआधी खळबळ

Web Title: Vada pav samosa and biryani recipe demand rise in bmc election 2026 news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 07:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
1

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
2

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश
3

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
4

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM