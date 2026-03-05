लग्नाच्या रिसेप्शनला पारंपारिक लूकमध्ये चमकली रश्मिका; विजयचीही स्टाईल लक्षवेधी, पाहा Video

पॅन-इंडियन अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना आणि साऊथ स्टार विजय देवरकोंडा गेल्या काही काळापासून त्यांच्या लग्नामुळे आणि समारंभातील फोटोंमुळे चर्चेत आहेत. त्यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी उदयपूरमध्ये लग्न केले, त्यानंतर चाहते त्यांच्या लग्नाच्या रिसेप्शनची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, जे आता नुकतेच संपन्न झाले आहे. या जोडप्याचे लग्नाचे रिसेप्शन बुधवार संध्याकाळी, ४ मार्च २०२६ रोजी हैदराबादमधील बंजारा हिल्स येथे होत आहे. रिसेप्शनमधील जोडप्याचा एक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे.
विजय आणि रश्मिकाची रिसेप्शन पार्टी बुधवार, ४ मार्च रोजी हैदराबादमध्ये होत आहे. या खास कार्यक्रमात अनेक दक्षिण भारतीय कलाकार उपस्थित होते. विजय आणि रश्मिका दोघेही पार्टीत खूपच सुंदर दिसत होते आणि अनेक फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले आहेत. रश्मिकाने लाल साडी नेसली होती, तर विजय पारंपारिक पोशाखात खूप आकर्षित दिसत आहे.
रश्मिकाचा रिसेप्शन लूक चर्चेत
रश्मिका मंदाना तिच्या रिसेप्शनमध्ये सोनेरी बॉर्डर असलेली लाल सिल्क साडी नेसली होती. अभिनेत्रीने साडी दक्षिण भारतीय शैलीत नेसली होती. तिचा लूक पूर्ण करण्यासाठी तिने कानातले, एक जाड नेकलेस आणि सोन्याच्या ब्रेसलेटसह जड सोनेरी दागिने निवडले. रश्मिकाचा लूक जितका साधा होता तितकाच तो शाही देखील होता. शिवाय, तिने तिच्या केसात फुलांचा बन देखील घातला होता. रश्मिका चाहत्यांना देखील आवडला आणि त्यांनी व्हिडीओवर कंमेंट करून भरभरून कौतुक देखील केले.
विजयच्या लूक सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले
रिसेप्शनमध्ये विजय देवरकोंडा ऑफ-व्हाइट साऊथ इंडियन पोशाखात दिसला. त्याने कुर्ता आणि मॅचिंग धोती देखील घातली होती. अभिनेत्याच्या इतर लूकप्रमाणे, त्याच्या ॲक्सेसरीजमुळे हा लूक ठळक झाला. विजय देवरकोंडाने देखील त्याच्या रिसेप्शन लूकसाठी सुंदर नेकलेस घातला होता. दाक्षिणात्य स्टार नागार्जुन त्याच्या पत्नीसह विजय आणि रश्मिकाच्या रिसेप्शनला उपस्थित होते. त्याच्या वडिलांव्यतिरिक्त, नागा चैतन्य देखील विजय आणि रश्मिकाच्या रिसेप्शनमध्ये दिसला. तसेच अनेक बॉलीवूड आणि टॉलिवूड इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध कलाकार त्यांच्या रिसेप्शनमध्ये सहभागी झाले होते.