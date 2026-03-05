Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Cheese Doodle Day: जिभेवर विरघळणारं चीज अन् कुरकुरीत मका, लहानपणच्या ‘त्या’ चवीची आठवण; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

Cheese Doodles: राष्ट्रीय चीज डूडल दिवस दरवर्षी 5 मार्च रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस चीज डूडलला समर्पित आहे, जो जगभरातील कुरकुरीत आणि स्वादिष्ट नाश्ता आहे. चीज डूडल हा कॉर्नमीलपासून बनवलेला एक लोकप्रिय नाश्ता आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 09:28 AM
national cheese doodle day 2026 history facts and celebration ideas

National Cheese Doodle Day 2026: कुरकुरीत, खमंग आणि चिझी! आज आहे 'नॅशनल चीज डूडल डे'; जाणून घ्या तुमच्या लाडक्या स्नॅकचा रंजक इतिहास ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • चवीचा उत्सव
  • ऐतिहासिक वारसा
  • आनंदाचे छोटे क्षण

National Cheese Doodle Day 2026 : जेव्हा कधी आपल्याला हलकी भूक लागते किंवा आपण मित्रांसोबत गप्पा मारत बसतो, तेव्हा आपल्या हातात हमखास दिसणारा पदार्थ म्हणजे ‘चीज डूडल्स’ (Cheese Doodles). पिवळसर-नारंगी रंगाचे, कुरकुरीत आणि जिभेवर ठेवताच विरघळणारे हे स्नॅक्स लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचेच लाडके आहेत. आज, ५ मार्च रोजी हाच चवीचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी जगभरात ‘राष्ट्रीय चीज डूडल दिवस’ साजरा केला जात आहे. हा दिवस म्हणजे या कुरकुरीत पदार्थाचा गौरव आणि त्यातून मिळणाऱ्या आनंदाचा उत्सव आहे.

चीज डूडलचा उगम आणि जागतिक प्रवास

चीज डूडलची कथा ही खरोखरच रंजक आहे. याची सुरुवात १९४० च्या दशकात अमेरिकेत झाली. मक्याच्या पिठापासून (Cornmeal) तयार केलेले हे डूडल्स जेव्हा चीजच्या थराने लेपित केले जातात, तेव्हा त्यांना एक वेगळीच ओळख मिळते. सुरुवातीला हा एक प्रयोग म्हणून पाहिला गेला, पण अल्पावधीतच याने स्नॅक्स मार्केटमध्ये क्रांती घडवून आणली. आज जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात गेलात, तरी तुम्हाला चीज डूडल्सचे विविध प्रकार पाहायला मिळतील. काहींना ते फुगलेले (Puffed) आवडतात, तर काहींना ते अत्यंत कुरकुरीत (Crunchy) स्वरूपात आवडतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Attack: अमेरिकेचा ‘महागडा डोळा’ फोडला! इराणच्या एका क्षेपणास्त्राने 92 अब्ज रुपयांचं रडार केलं ‘स्वाहा’; संरक्षण कवच कोलमडलं

केवळ नाश्ता नाही, तर बालपणीची आठवण!

बऱ्याच लोकांसाठी चीज डूडल्स हे केवळ खाण्याचे पाकीट नसते, तर त्यासोबत बालपणीच्या अनेक आठवणी जोडलेल्या असतात. शाळेची सहल असो, रात्री उशिरापर्यंत पाहिलेला चित्रपट असो किंवा मित्रांसोबतची स्नॅक पार्टी; चीज डूडल्सने नेहमीच आपली सोबत केली आहे. तो खारट, सौम्य मसालेदार आणि चीजचा समृद्ध स्वाद आपल्या जिभेवर रेंगाळत राहतो. आजही अनेक घरांमध्ये पाहुणे आल्यावर किंवा मुलांच्या वाढदिवसाला चीज डूडल्सचा बाऊल टेबलावर अग्रक्रमाने असतो.

credit – social media and Twitter

हा दिवस कसा साजरा करावा?

राष्ट्रीय चीज डूडल डे साजरा करण्याचे अनेक मजेशीर मार्ग आहेत. अनेक लोक आज आपल्या आवडत्या ब्रँडचे चीज डूडल्स विकत घेतात आणि सोशल मीडियावर #NationalCheeseDoodleDay या हॅशटॅगसह फोटो शेअर करतात. काही उत्साही खवय्ये तर आज घरच्या घरी चीज डूडल्स वापरून नवनवीन रेसिपी बनवतात. चीज डूडल क्रश करून ते सॅलडवर स्प्रिंकल करणे किंवा टॅकोमध्ये भरणे, असे अनेक प्रयोग आज केले जातात. मात्र, हा दिवस साजरा करण्याचा सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे तुमच्या लाडक्या मित्रांना बोलावून एक ‘चीज डूडल पार्टी’ आयोजित करणे!

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Qatar Warns Iran: ‘आता पाणी डोक्यावरून गेलंय!’ इराणच्या हल्ल्यांनी कतारचा संयम सुटला; आखाती देशांची युद्धात उडी घेण्याची तयारी

साध्या गोष्टींमधील मोठा आनंद

हा दिवस आपल्याला एक महत्त्वाचा धडा शिकवतो – तो म्हणजे साधेपणातील आनंद. धावपळीच्या आयुष्यात आपण अनेकदा मोठ्या यशाच्या मागे धावतो, पण चीज डूडलसारख्या छोट्या गोष्टी आपल्याला क्षणभराची का होईना, पण शुद्ध प्रसन्नता देतात. आपल्या आवडत्या स्नॅकचा आस्वाद घेणे, हा देखील एक प्रकारचा ‘सेल्फ-केअर’ आहे. त्यामुळे आजच्या दिवशी डाएट बाजूला ठेवून (किमान एक दिवस!) या कुरकुरीत आनंदाचा आस्वाद घ्यायला हरकत नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: राष्ट्रीय चीज डूडल दिवस कधी साजरा केला जातो?

    Ans: हा दिवस दरवर्षी ५ मार्च रोजी साजरा केला जातो.

  • Que: चीज डूडल कशापासून बनवले जातात?

    Ans: चीज डूडल्स प्रामुख्याने मक्याच्या पिठापासून (Cornmeal) बनवले जातात आणि त्यावर चीजच्या फ्लेवरचा थर असतो.

  • Que: चीज डूडलचा उगम कुठे झाला?

    Ans: चीज डूडलचा उगम १९४० च्या दशकात अमेरिकेत झाला, त्यानंतर ते जगभरात लोकप्रिय झाले.

Web Title: National cheese doodle day 2026 history facts and celebration ideas

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 09:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Reel Film Day 2026: ‘सत्यजित रे ते राज कपूर…’आजच्या खास दिवशी फिल्म रीलच्या ‘त्या’ सुवर्णकाळाला मिळाला पुन्हा उजाळा
1

Reel Film Day 2026: ‘सत्यजित रे ते राज कपूर…’आजच्या खास दिवशी फिल्म रीलच्या ‘त्या’ सुवर्णकाळाला मिळाला पुन्हा उजाळा

World Obesity Day 2026: वाढतं वजन, वाढतं टेन्शन! जागतिक स्थूलता दिनी जाणून घ्या वजन कमी करण्याचे ‘हे’ जादुई उपाय
2

World Obesity Day 2026: वाढतं वजन, वाढतं टेन्शन! जागतिक स्थूलता दिनी जाणून घ्या वजन कमी करण्याचे ‘हे’ जादुई उपाय

World Hearing Day: श्रवणशक्ती ही निसर्गाची देणगी! जागतिक श्रवण दिनी जाणून घ्या कानांच्या आरोग्याची ए-बी-सी-डी
3

World Hearing Day: श्रवणशक्ती ही निसर्गाची देणगी! जागतिक श्रवण दिनी जाणून घ्या कानांच्या आरोग्याची ए-बी-सी-डी

World Wildlife Day 2026: वन्यजीव संरक्षणाचा जागर! जाणून घ्या ‘जागतिक वन्यजीव दिना’चे काय आहे महत्त्व?
4

World Wildlife Day 2026: वन्यजीव संरक्षणाचा जागर! जाणून घ्या ‘जागतिक वन्यजीव दिना’चे काय आहे महत्त्व?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cheese Doodle Day: जिभेवर विरघळणारं चीज अन् कुरकुरीत मका, लहानपणच्या ‘त्या’ चवीची आठवण; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

Cheese Doodle Day: जिभेवर विरघळणारं चीज अन् कुरकुरीत मका, लहानपणच्या ‘त्या’ चवीची आठवण; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

Mar 05, 2026 | 09:28 AM
लग्नाच्या रिसेप्शनला पारंपारिक लूकमध्ये चमकली रश्मिका; विजयचीही स्टाईल लक्षवेधी, पाहा Video

लग्नाच्या रिसेप्शनला पारंपारिक लूकमध्ये चमकली रश्मिका; विजयचीही स्टाईल लक्षवेधी, पाहा Video

Mar 05, 2026 | 09:17 AM
zodiac sign: सिद्धी योग आणि हस्त नक्षत्रामुळे या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: सिद्धी योग आणि हस्त नक्षत्रामुळे या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 05, 2026 | 09:15 AM
एक चूक पडली महागात! तारेवर चढताच सापाला लागला विजेचा झटका अन् मग जे घडलं… घटनेचा Video Viral

एक चूक पडली महागात! तारेवर चढताच सापाला लागला विजेचा झटका अन् मग जे घडलं… घटनेचा Video Viral

Mar 05, 2026 | 09:15 AM
T20 World Cup 2026 मध्ये सर्वाधिक धावा कोणाच्या नावावर? फिन अॅलनची एन्ट्री तर सूर्यकुमार यादव बाहेर

T20 World Cup 2026 मध्ये सर्वाधिक धावा कोणाच्या नावावर? फिन अॅलनची एन्ट्री तर सूर्यकुमार यादव बाहेर

Mar 05, 2026 | 09:13 AM
Nandurbar News: नंदुरबारमध्ये 21 दिवसांपासून बेपत्ता महिलेचा मृतदेह सापडला शेतात; घातपाताचा संशय

Nandurbar News: नंदुरबारमध्ये 21 दिवसांपासून बेपत्ता महिलेचा मृतदेह सापडला शेतात; घातपाताचा संशय

Mar 05, 2026 | 09:07 AM
भारतीय महिलांच्या शरीरात ‘या’ कारणांमुळे जाणवते प्रोटीन आणि इतर घटकांची कमतरता, वारंवार उद्भवतात गंभीर समस्या

भारतीय महिलांच्या शरीरात ‘या’ कारणांमुळे जाणवते प्रोटीन आणि इतर घटकांची कमतरता, वारंवार उद्भवतात गंभीर समस्या

Mar 05, 2026 | 09:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM