Cheese Doodle Day: जिभेवर विरघळणारं चीज अन् कुरकुरीत मका, लहानपणच्या ‘त्या’ चवीची आठवण; जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

National Cheese Doodle Day 2026 : जेव्हा कधी आपल्याला हलकी भूक लागते किंवा आपण मित्रांसोबत गप्पा मारत बसतो, तेव्हा आपल्या हातात हमखास दिसणारा पदार्थ म्हणजे ‘चीज डूडल्स’ (Cheese Doodles). पिवळसर-नारंगी रंगाचे, कुरकुरीत आणि जिभेवर ठेवताच विरघळणारे हे स्नॅक्स लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचेच लाडके आहेत. आज, ५ मार्च रोजी हाच चवीचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी जगभरात ‘राष्ट्रीय चीज डूडल दिवस’ साजरा केला जात आहे. हा दिवस म्हणजे या कुरकुरीत पदार्थाचा गौरव आणि त्यातून मिळणाऱ्या आनंदाचा उत्सव आहे.
चीज डूडलची कथा ही खरोखरच रंजक आहे. याची सुरुवात १९४० च्या दशकात अमेरिकेत झाली. मक्याच्या पिठापासून (Cornmeal) तयार केलेले हे डूडल्स जेव्हा चीजच्या थराने लेपित केले जातात, तेव्हा त्यांना एक वेगळीच ओळख मिळते. सुरुवातीला हा एक प्रयोग म्हणून पाहिला गेला, पण अल्पावधीतच याने स्नॅक्स मार्केटमध्ये क्रांती घडवून आणली. आज जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात गेलात, तरी तुम्हाला चीज डूडल्सचे विविध प्रकार पाहायला मिळतील. काहींना ते फुगलेले (Puffed) आवडतात, तर काहींना ते अत्यंत कुरकुरीत (Crunchy) स्वरूपात आवडतात.
बऱ्याच लोकांसाठी चीज डूडल्स हे केवळ खाण्याचे पाकीट नसते, तर त्यासोबत बालपणीच्या अनेक आठवणी जोडलेल्या असतात. शाळेची सहल असो, रात्री उशिरापर्यंत पाहिलेला चित्रपट असो किंवा मित्रांसोबतची स्नॅक पार्टी; चीज डूडल्सने नेहमीच आपली सोबत केली आहे. तो खारट, सौम्य मसालेदार आणि चीजचा समृद्ध स्वाद आपल्या जिभेवर रेंगाळत राहतो. आजही अनेक घरांमध्ये पाहुणे आल्यावर किंवा मुलांच्या वाढदिवसाला चीज डूडल्सचा बाऊल टेबलावर अग्रक्रमाने असतो.
Mar 5 is National Cheese Doodle Day! #CheeseDoodleDay #NationalCheeseDoodleDay #Holiday https://t.co/btkL1ACU7v — Checkiday (@checkiday) March 4, 2026
credit – social media and Twitter
राष्ट्रीय चीज डूडल डे साजरा करण्याचे अनेक मजेशीर मार्ग आहेत. अनेक लोक आज आपल्या आवडत्या ब्रँडचे चीज डूडल्स विकत घेतात आणि सोशल मीडियावर #NationalCheeseDoodleDay या हॅशटॅगसह फोटो शेअर करतात. काही उत्साही खवय्ये तर आज घरच्या घरी चीज डूडल्स वापरून नवनवीन रेसिपी बनवतात. चीज डूडल क्रश करून ते सॅलडवर स्प्रिंकल करणे किंवा टॅकोमध्ये भरणे, असे अनेक प्रयोग आज केले जातात. मात्र, हा दिवस साजरा करण्याचा सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे तुमच्या लाडक्या मित्रांना बोलावून एक ‘चीज डूडल पार्टी’ आयोजित करणे!
हा दिवस आपल्याला एक महत्त्वाचा धडा शिकवतो – तो म्हणजे साधेपणातील आनंद. धावपळीच्या आयुष्यात आपण अनेकदा मोठ्या यशाच्या मागे धावतो, पण चीज डूडलसारख्या छोट्या गोष्टी आपल्याला क्षणभराची का होईना, पण शुद्ध प्रसन्नता देतात. आपल्या आवडत्या स्नॅकचा आस्वाद घेणे, हा देखील एक प्रकारचा ‘सेल्फ-केअर’ आहे. त्यामुळे आजच्या दिवशी डाएट बाजूला ठेवून (किमान एक दिवस!) या कुरकुरीत आनंदाचा आस्वाद घ्यायला हरकत नाही.
Ans: हा दिवस दरवर्षी ५ मार्च रोजी साजरा केला जातो.
Ans: चीज डूडल्स प्रामुख्याने मक्याच्या पिठापासून (Cornmeal) बनवले जातात आणि त्यावर चीजच्या फ्लेवरचा थर असतो.
Ans: चीज डूडलचा उगम १९४० च्या दशकात अमेरिकेत झाला, त्यानंतर ते जगभरात लोकप्रिय झाले.