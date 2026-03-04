Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या 84 विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणले जाणार; विमानाचे यशस्वी उड्डाण

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धामुळे संयुक्त अरब अमिरातीच्या (युएई) हवाई क्षेत्रातून विमान उड्डाणाला बंदी घातल्याने सर्व विद्यार्थी आणि प्राध्यापक दुबईत अडकून पडले होते.

Updated On: Mar 04, 2026 | 12:05 PM
Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या 84 विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणले जाणार; विमानाचे यशस्वी उड्डाण

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या 84 विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणले जाणार; विमानाचे यशस्वी उड्डाण (photo-social media)

Follow Us:
Follow Us:

पिंपरी : ताथवडे येथील इंदिरा महाविद्यालयाचे दुबईला गेलेले ८४ विद्यार्थी आणि ४ प्राध्यापक संयुक्त अरब अमिरातीच्या (युएई) हवाई क्षेत्राच्या बंदीमुळे दुबईत अडकले होते. मंगळवारी (दि. ३ मार्च) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास दुबई येथून विमानाने विद्यार्थी आणि शिक्षक मुंबईच्या दिशेने आकाशात झेपावले.

ताथवडे येथील इंदिरा युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ बिझनेस या शैक्षणिक संस्थेचे ८४ विद्यार्थी आणि ४ प्राध्यापक आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी दुबईला गेले होते. अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धामुळे संयुक्त अरब अमिरातीच्या (युएई) हवाई क्षेत्रातून विमान उड्डाणाला बंदी घातल्याने सर्व विद्यार्थी आणि प्राध्यापक दुबईत अडकून पडले होते. त्यांच्या सुरक्षित परतीसाठी संबंधित सरकारी अधिकारी आणि यंत्रणांशी विद्यापीठ प्रशासनाने संपर्क साधला. त्याला यश आले असून, विद्यार्थी आणि प्राध्यापक दुबई येथून सुरक्षितपणे निघाले. संबंधित सर्व पालकांना ताथवडे येथे उपस्थित राहण्याची सूचना दिली आहे. मुंबई विमानतळावरून विद्यार्थ्यांना ताथवडे येथे महाविद्यालयात आणले जाणार आहे. तेथे त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन केले जाणार असल्याचे महाविद्यालय प्रशासनाने स्पष्ट केले.

संयुक्त अरब अमिरातीच्या (युएई) स्थानिक प्रशासनाने, भारतीय दूतावास, परराष्ट्र मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन, पिंपरी-चिंचवड पोलिस प्रशासन आणि इंदिरा महाविद्यालय प्रशासन यांनी समन्वय साधला. दुबईत विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ दिली नाही. त्यांना सुखरुप परत आणण्यासाठी प्रयत्न केले. याबद्दल समाधान व्यक्त करून पालकांनी तसेच विद्यार्थी, प्राध्यापकांनीही यंत्रणा आणि प्रशासनाचे आभार मानले.

युद्धाचा नवा अंक सुरु

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) यांच्या निधनानंतर आता इराणच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याची तयारी सुरू झाली आहे. पश्चिम आशियातील राजकारण पूर्णपणे बदलून टाकणारा एक अत्यंत गोपनीय अहवाल समोर आला आहे. अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयए (CIA) आता इराणमध्ये लोकशाहीच्या नावाखाली एक मोठा अंतर्गत उठाव घडवून आणण्यासाठी सक्रिय झाली आहे. यासाठी इराणच्या सीमेवर असलेल्या कुर्दिश सैन्याला हाताशी धरून तेहरानमधील सत्ता उलथवून लावण्याची ही ‘हाय-लेव्हल’ रणनीती असल्याचे बोलले जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ayatollah Ali Khamenei: शिया राजकारणाचा मेरुमणी कोसळला; इराणला अण्वस्त्रशक्ती बनवणाऱ्या ‘अदृश्य’ सम्राटाचा ‘असा’ होता जीवनप्रवास

Web Title: 84 students stranded in dubai to be brought back to india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 12:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Israel–Iran Strike: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भारतीय हवाई वाहतुकीवर परिणाम; ३,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द तर तिकीटांचे दर ९ लाखांवर
1

Israel–Iran Strike: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भारतीय हवाई वाहतुकीवर परिणाम; ३,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द तर तिकीटांचे दर ९ लाखांवर

Iran US War : ५०० क्षेपणास्त्र, शेकडो ड्रोन्स… तरीही अमेरिकेचे नुकसान शून्य? उलट इराणची १७ जहाजे गाडली समुद्रात; ट्रम्प यांचा दावा
2

Iran US War : ५०० क्षेपणास्त्र, शेकडो ड्रोन्स… तरीही अमेरिकेचे नुकसान शून्य? उलट इराणची १७ जहाजे गाडली समुद्रात; ट्रम्प यांचा दावा

स्वतः तालिबानकडून धोबीपछाड…; तरीही पाकिस्तानला हवंय America-Iran मध्ये मध्यस्थीचं ‘टेंडर’
3

स्वतः तालिबानकडून धोबीपछाड…; तरीही पाकिस्तानला हवंय America-Iran मध्ये मध्यस्थीचं ‘टेंडर’

186 मिसाइल्स, 812 ड्रोन, 172 बॅलिस्टिक मिसाइल्स.. इराणच्या महासुडाच्या वादळाचा सामना UAE ने कसा केला?
4

186 मिसाइल्स, 812 ड्रोन, 172 बॅलिस्टिक मिसाइल्स.. इराणच्या महासुडाच्या वादळाचा सामना UAE ने कसा केला?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मथुरेत होळीची अनोखी प्रथा! धगधगत्या आगीतून जिवंत बाहेर आला प्रल्हाद ; अंगाला चटकाही नाही, थरारक VIDEO VIRAL

मथुरेत होळीची अनोखी प्रथा! धगधगत्या आगीतून जिवंत बाहेर आला प्रल्हाद ; अंगाला चटकाही नाही, थरारक VIDEO VIRAL

Mar 04, 2026 | 12:18 PM
Mental Health Alert: जास्त तणाव शरीराला करतो आतून कमकुवत; जाणून घ्या गंभीर परिणाम

Mental Health Alert: जास्त तणाव शरीराला करतो आतून कमकुवत; जाणून घ्या गंभीर परिणाम

Mar 04, 2026 | 12:11 PM
iPhone 17e VS iPhone 16e: कंपनी एकच पण मॉडेल वेगळे! कोण ऑफर करणार दमदार परफॉर्मंस? खरेदी करण्यापूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

iPhone 17e VS iPhone 16e: कंपनी एकच पण मॉडेल वेगळे! कोण ऑफर करणार दमदार परफॉर्मंस? खरेदी करण्यापूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Mar 04, 2026 | 12:11 PM
Dhurandhar 2 च्या भीतीने Toxic च्या निर्मात्यांनी पुढे ढकलली रिलीज डेट; चाहत्यांना ३ महिने करावी लागणार प्रतीक्षा

Dhurandhar 2 च्या भीतीने Toxic च्या निर्मात्यांनी पुढे ढकलली रिलीज डेट; चाहत्यांना ३ महिने करावी लागणार प्रतीक्षा

Mar 04, 2026 | 12:09 PM
Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या 84 विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणले जाणार; विमानाचे यशस्वी उड्डाण

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या 84 विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणले जाणार; विमानाचे यशस्वी उड्डाण

Mar 04, 2026 | 12:05 PM
SA vs NZ Pitch Report: सेमीफायनलमध्ये कोणाची चालणार जादू? बॉलर्स की बॅटर्स, कोलकाताचा पिच रिपोर्ट

SA vs NZ Pitch Report: सेमीफायनलमध्ये कोणाची चालणार जादू? बॉलर्स की बॅटर्स, कोलकाताचा पिच रिपोर्ट

Mar 04, 2026 | 12:05 PM
Maval News : धुलिवंदनानिमित्त वडगाव मावळमध्ये शिवकालीन मर्दानी खेळांचा थरार; ४०१ बैठकांचा नवा विक्रम

Maval News : धुलिवंदनानिमित्त वडगाव मावळमध्ये शिवकालीन मर्दानी खेळांचा थरार; ४०१ बैठकांचा नवा विक्रम

Mar 04, 2026 | 12:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM