Bandar Movie: अनुराग कश्यप दिग्दर्शित ‘बंदर’चा ट्रेलर रिलीजसाठी सज्ज; बॉबी देओल मुख्य भूमिकेत

दमदार कथा आणि अनुराग कश्यप यांची वेगळी दिग्दर्शकीय शैली यामुळे ‘बंदर’कडे सिनेप्रेमींचे लक्ष लागले आहे

Updated On: May 19, 2026 | 04:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

निखिल द्विवेदी यांच्या सॅफ्रन मॅजिकवर्क्स आणि Zee Studios यांच्या बॅनरखाली तयार झालेला बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘बंदर’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अनुराग कश्यप यांनी केले असून, चित्रपटाविषयी प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

चित्रपटात बॉबी देओल मुख्य भूमिकेत दिसणार असून त्याच्या सोबत दमदार कलाकारांची फळीही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहे. दमदार कथा आणि अनुराग कश्यप यांची वेगळी दिग्दर्शकीय शैली यामुळे ‘बंदर’कडे सिनेप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.हा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ५ जून २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. रिलीजपूर्वीच चित्रपटाची चर्चा जोरात सुरू असून, प्रेक्षक त्याच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

‘बंदर’ हा २०२६ मधील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक बनला असून चित्रपटाशी संबंधित प्रत्येक नव्या अद्ययावत माहितीमुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढत आहे. बॉबी देओल आणि अनुराग कश्यप यांचा हा पहिलाच एकत्रित चित्रपट असल्याने सुरुवातीपासूनच याबाबत प्रचंड चर्चा रंगली आहे. चित्रपटाच्या दमदार झलकफितीने आणि पहिल्या गीताने त्याच्या रफ, तीव्र आणि पूर्णपणे विस्कळीत विश्वाची झलक दाखवली होती, ज्यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली.

प्रदर्शनाची तारीख जवळ येत असताना चित्रपटाबद्दलचा उत्साह दिवसेंदिवस वाढत आहे. आता निर्माते २१ मे रोजी ‘बंदर’चा भव्य आणि स्फोटक ट्रेलर प्रदर्शित करण्याच्या तयारीत आहेत.चित्रपटाच्या झलकफितीने बॉबी देओल यांचा हटके रेट्रो-रॉकस्टार लूक, गडद दृश्यरचना, भावनिक गोंधळ आणि चित्रपटातील अनपेक्षित जग यामुळे समाजमाध्यमांवर मोठी चर्चा रंगवली होती. आता ट्रेलरमधून प्रेक्षकांना या तीव्र विश्वाची आणखी मोठी झलक पाहायला मिळणार असल्याची अपेक्षा आहे. चित्रपटात Sanya Malhotra, Raj B Shetty, Sapna Pabbi, Saba Azad, Riddhi Sen, Jitendra Joshi, इंद्रजीत आणि नागेश भोसले हेही महत्त्वाच्या भूमिकांत दिसणार आहेत.

अनुराग कश्यप दिग्दर्शित बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘बंदर’ आपल्या गडद आणि बेधडक शैलीमुळे आधीपासूनच चर्चेत आहे. ‘पाताळ लोक’, ‘कोहरा’ आणि ‘उडता पंजाब’सारख्या दमदार कथा लिहिणारे सुदीप शर्मा आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी या चित्रपटाचे लेखन केले असून, त्यामुळे चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘बंदर’ हा प्रेक्षकांना अस्वस्थ करणारा, विचार करायला भाग पाडणारा आणि वास्तवाच्या जवळ नेणारा चित्रपट आहे. अनुराग कश्यप यांच्या ओळखीच्या शैलीप्रमाणेच हा चित्रपट प्रेक्षकांना “काय विचार करायचा” हे सांगत नाही, तर त्यांच्या समोर उभ्या केलेल्या वास्तवापासून नजर हटवू देत नाही.

निखिल द्विवेदी यांच्या सॅफ्रन मॅजिकवर्क्स आणि Zee Studios यांच्या सहकार्याने या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे. दमदार टीम आणि वेगळ्या आशयामुळे ‘बंदर’कडे सिनेप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.हा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ५ जून २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Recipe : हलकी गोड, तोंडात टाकताच विरघळणारी…, उत्तराखंडची 1100 वर्षे जुनी ही रेसिपी तुम्ही कधी ट्राय केली आहे का?

Bandar Movie: अनुराग कश्यप दिग्दर्शित 'बंदर'चा ट्रेलर रिलीजसाठी सज्ज; बॉबी देओल मुख्य भूमिकेत

