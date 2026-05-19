  • Major Tech Company Ends Work From Home Orders 24000 Employees To Return To Office See More Details

‘Work From Home’ ला दिला थेट नकार, 24000 कर्मचारी असलेल्या ‘या’ कंपनीचा निर्णय; म्हणाली, “ऑफिसमध्ये जास्त…”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनाची बचत करण्याचा उपाय म्हणून WFH ची सूचना केल्यापासून, खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील कर्मचारी आपल्या मालकांच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. याच दरम्यान, एका भारतीय कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का दिला आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 04:09 PM
Tech Company Ends WFH : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनाची बचत करण्याचा उपाय म्हणून WFH ची सूचना केल्यापासून, खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील कर्मचारी आपल्या मालकांच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. याच दरम्यान, एका भारतीय कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का दिला आहे; त्यांनी स्पष्टपणे जाहीर केले आहे की, ते ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पर्याय उपलब्ध करून देणार नाहीत. सुमारे २४,००० कर्मचाऱ्यांना रोजगार देणाऱ्या या स्वदेशी कंपनीने यापूर्वी ‘WFH’ मॉडेलचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र, आता त्यांनी याला स्पष्ट नकार दिला आहे. पण नेमका का? काय आहे या मागचं कारण? समजून घेऊयात.

थेट नकार

श्रीधर वेंबू यांच्या नेतृत्वाखालील Zoho या आयटी कंपनीने आता स्पष्ट केले आहे की, ते ‘वर्क फ्रॉम होम’ स्वीकारणार नाहीत. वेंबू यांनी सांगितले की, सध्या त्यांच्या कंपनीकडे कर्मचाऱ्यांना रिमोट लोकेशन्सवरून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची कोणतीही योजना नाही. कंपनीच्या संस्थापकांनी असा दावा केला की, कार्यालयाच्या वातावरणात समोरासमोर काम केल्याने चांगल्या क्वालिटीचं काम होतं. विशेषतः ‘संशोधन आणि विकास’ विभागासाठी. यापूर्वी, जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी इंधनाची बचत करण्यासाठी कंपन्यांना ऑनलाइन बैठका आणि दूरस्थ कामाच्या व्यवस्थांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले होते, तेव्हा ‘झोहो’ने या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन नक्कीच दिले होते.

संस्थापकाची सोशल मीडिया पोस्ट

Zohoचे संस्थापक श्रीधर वेंबू यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये स्पष्ट केलं की, यापूर्वी विचाराधीन असलेल्या ‘वर्क फ्रॉम होम’ पर्यायाबाबत सखोल अभ्यास आणि विस्तृत चर्चा केल्यानंतर, कंपनीने दूरस्थ ठिकाणांहून काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संस्थेतील विविध स्तरांवर केलेल्या विचारविनिमयानंतर असा निष्कर्ष काढण्यात आला की, दूरस्थपणे काम करण्याच्या तुलनेत समोरासमोर काम केल्याने अधिक उत्पादकता साध्य होते. विशेषतः ‘संशोधन आणि विकास’ विभागातील सदस्यांच्या बाबतीत हे अधिक लागू पडते; कारण एकमेकांशी थेट संवाद साधून ते अधिक उत्कृष्ट उपाय शोधून काढण्यास सक्षम असतात.

कार्यालयात उपस्थित राहणेच अधिक श्रेयस्कर

वेंबू यांनी नमूद केले की, त्यांच्या स्वतःच्या अनुभवानुसार, जेव्हा Development Team दूरस्थपणे काम करत असते, तेव्हा समस्यांचे निराकरण करण्यास अधिक वेळ लागतो. कोणत्याही समस्येवर त्वरित उपाय शोधण्यासाठी समोरासमोर होणारा संवाद हाच सर्वोत्तम मार्ग ठरतो. हा दृष्टिकोन अधिक चांगल्या कल्पना सुचण्यास आणि समस्यांचे जलद निराकरण होण्यासही वाव निर्माण करतो. आम्ही यापूर्वीही असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, जेव्हा लोक दूरस्थ ठिकाणांहून काम करतात, तेव्हा समस्या सोडवण्याची प्रक्रिया अधिक वेळखाऊ ठरते. परिणामी, समोरासमोर संवाद साधून समस्यांचे निराकरण करणे हाच अत्यंत श्रेष्ठ मार्ग असल्याचे दिसून येते.

