Medical Store : 20 मे रोजी औषध दुकाने बंद राहणार? साताऱ्यात प्रशासनाचे नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन

अखिल भारतीय औषधी विक्रेता संघटनेच्या विविध मागण्यांसाठी २० मे २०२६ रोजी देशव्यापी औषध दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सातारा जिल्ह्यातही त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 04:17 PM
  • २० मे रोजी औषध दुकाने बंद राहणार?
  • औषध विक्रेत्यांच्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात सतर्कता
  • नागरिकांना संयमाचे आवाहन
अखिल भारतीय औषधी विक्रेता संघटनेच्या विविध मागण्यांसाठी २० मे २०२६ रोजी देशव्यापी औषध दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सातारा जिल्ह्यातही त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. सातारा : अखिल भारतीय औषधी विक्रेता संघटनेने त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी दि. २० मे २०२६ रोजी देशव्यापी औषध दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने सातारा जिल्ह्यातही त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने नागरिकांना कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता संयम राखण्याचे आवाहन केले असून, आवश्यक औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याची आगाऊ व्यवस्था करून ठेवण्याचे सूचित केले आहे.

अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, सातारा येथील सहाय्यक आयुक्त रु. वि. पोंगळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. जिल्ह्यातील बहुतांश खासगी औषध दुकाने बंद राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असली, तरी नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था सज्ज ठेवली आहे. शासकीय रुग्णालयांतील औषध सेवा, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा तसेच काही निवडक औषध दुकाने नियमित सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

जिल्ह्यातील मेडप्लस, वेलनेस फॉरएव्हरसारख्या साखळी औषध दुकानांसह रुग्णालय संलग्न मेडिकल स्टोअर्स आणि जेनेरिक औषध दुकाने सुरू राहतील. त्यामुळे जीवनावश्यक औषधांचा तुटवडा निर्माण होणार नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. तसेच बंदच्या नावाखाली औषधांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून नागरिकांची अडचण वाढविण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० अंतर्गत औषध विक्रेत्यांना परवाने देण्यात आले असून, रुग्णांना वेळेवर औषधे उपलब्ध करून देणे ही त्यांची जबाबदारी असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. त्यामुळे सर्व केमिस्ट बांधवांनी संपात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त रु. वि. पोंगळे यांनी केले आहे.

दरम्यान, औषधांची अनुपलब्धता किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास नागरिकांनी प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असेही सांगण्यात आले आहे. यासाठी सहाय्यक आयुक्त रु. वि. पोंगळे (९७३००८५५८८) आणि औषध निरीक्षक वि. वि. पाटील (९१५८८२०७८५) यांचे संपर्क क्रमांक प्रशासनाने जाहीर केले आहेत. औषध विक्रेत्यांच्या बंदमुळे नागरिकांमध्ये काही प्रमाणात चिंतेचे वातावरण असले, तरी प्रशासनाने आवश्यक सेवा सुरू ठेवण्याची तयारी केल्याने परिस्थिती नियंत्रणात राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

Published On: May 19, 2026 | 04:17 PM

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Maharashtra 1st Conclave 2026: महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

8th Pay Commission: एप्रिल 2027 पासून वाढू शकते Salary आणि Pension, आता वाढत्या महागाईपासून होणार सुटका…

LSG Vs RR Live: जयपूरमध्ये 'करो या मरो' स्थिती; राजस्थानने टॉस जिंकत घेतला 'हा' निर्णय

Numerology: लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन; 'या' जन्मतारखेला जन्मलेली मुलं कमावतात गडगंज पैसा

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

