जत पंचायत समिती आवारात दोन गटांत धक्काबुक्की; आमदार गोपीचंद पडळकर व अॅड. विद्या मोटे समर्थकांमध्ये वाद

Updated On: May 25, 2026 | 09:54 PM IST
सारांश

सांगलीच्या जत पंचायत समिती आवारात आमदार गोपीचंद पडळकर आणि शिवसेना नेत्या अॅड. विद्या मोटे यांच्या समर्थकांमध्ये जोरदार वाद आणि मारहाण झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे जतच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे.

  • जत पंचायत समिती आवारात दोन गटांत धक्काबुक्की
  • आमदार गोपीचंद पडळकर व अॅड. विद्या मोटे समर्थकांमध्ये वाद
  • मारहाणीच्या चर्चेने खळबळ!
जत : जत येथील पंचायत समिती आवारात आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे समर्थक आणि शिवसेना नेत्या अॅड. विद्या मोटे यांच्या समर्थकांमध्ये वाद होऊन मारहाणीची घटना घडल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. किरकोळ कारणावरून सुरू झालेला वाद पुढे धक्काबुक्की आणि मारहाणीपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पंचायत समिती परिसरात दोन्ही गटांतील कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. तुम्ही विद्या मोटे यांना जतमध्ये का घेऊन आलात तसेच समाजामध्ये भांडणे लावू नका अशा कारणांवरून हा वाद झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यानंतर संबंधित कार्यकर्त्याला मारहाण झाल्याचेही बोलले जात आहे.

घटनेनंतर परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, संबंधित मारहाण झालेल्या व्यक्तीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत तक्रार जत पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, या घटनेबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नसून पोलिसांकडूनही कोणतीही पुष्टी करण्यात आलेली नाही. तरीही पंचायत समिती परिसरातील या कथित प्रकारामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

विद्या मोटे यांच्या सक्रियतेमुळे जतच्या राजकारणात नवी समीकरणे?

जत तालुक्यात शिवसेना नेत्या अॅड. विद्या मोटे यांच्या वाढत्या दौऱ्यांमुळे आणि आपत्तीग्रस्त भागातील भेटींमुळे स्थानिक राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. विविध सामाजिक प्रश्नांवर त्या आक्रमक भूमिका घेत असल्याने त्यांचा प्रभाव वाढत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंचायत समिती परिसरात आमदार गोपीचंद पडळकर समर्थक आणि विद्या मोटे समर्थकांमध्ये झालेल्या कथित वादानंतर विद्या मोटे यांच्या एंट्रीमुळे आमदार पडळकर यांच्या पायाखालची वाळू सरकत आहे का? अशी चर्चा रंगू लागली आहे.

मात्र, या चर्चांवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दोन्ही बाजूंकडून देण्यात आलेली नाही. तरीही आगामी स्थानिक राजकारणात विद्या मोटे यांच्या वाढत्या सक्रियतेचा परिणाम दिसू शकतो, अशी चर्चा तालुक्यात सुरू आहे.

Published On: May 25, 2026 | 09:54 PM

पदवीच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी पहिली गुणवत्ता यादी, २ लाख ७० हजार विद्यार्थ्यांनी केली प्रवेशपूर्व ऑनलाईन नाव नोंदणी

