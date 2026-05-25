गोव्यात फोर स्टार हॉटेलमध्ये ठाण्याच्या मराठी कुटुंबासोबत धक्कादायक प्रकार; रात्रीच्या वेळी मास्टर की वापरून रुममध्ये शिरला अन्…

Updated On: May 25, 2026 | 09:21 PM IST
सारांश

सुट्टी घालवण्यासाठी गोव्याला गेलेल्या ठाण्यातील एका मराठी कुटुंबासोबत कोलवा येथील फोर स्टार हॉटेलात धक्कादायक प्रकार घडला आहे. रात्रीच्या गाढ झोपेत असताना कर्मचाऱ्याने मास्टर की वापरून रुममध्ये प्रवेश केला.

गोव्यात फोर स्टार हॉटेलमध्ये ठाण्याच्या मराठी कुटुंबासोबत धक्कादायक प्रकार (Photo Credit- X)

  • गोव्यात फोर स्टार हॉटेलमध्ये ठाण्याच्या मराठी कुटुंबासोबत धक्कादायक प्रकार
  • रात्रीच्या वेळी मास्टर की वापरून रुममध्ये शिरला अन्…
  • महिला आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न
उन्हाळ्याची सुट्टी घालवण्यासाठी गोव्याला गेलेल्या ठाण्यातील एका मराठी कुटुंबासोबत तिथल्या एका नामांकित फोर स्टार हॉटेलात अत्यंत धक्कादायक आणि सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा प्रकार घडला आहे. रात्रीच्या सुमारास संपूर्ण कुटुंब गाढ झोपेत असताना हॉटेलमधील एका कर्मचाऱ्याने ‘मास्टर की’ (Master Key) वापरून त्यांच्या खोलीत चोरट्या पावलांनी शिरण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने त्याच वेळी कुटुंबातील महिला सदस्याला जाग आल्याने पुढील मोठा अनर्थ टळला आहे. या प्रकरणी गोव्यातील स्थानिक पोलिसांत अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली असून, हॉटेल व्यवस्थापनाने या संवेदनशील प्रकरणात कोणतीही मदत न करता असहकार्याची भूमिका घेतल्याचा गंभीर आरोप या पीडित कुटुंबाने केला आहे.

नेमका काय आहे प्रकार?

ठाण्यात राहणाऱ्या प्राजक्ता शेट्टीगर या त्यांच्या पती आणि मुलासोबत गोव्यात पर्यटनासाठी गेल्या होत्या. गोव्यातील दक्षिण भागात असलेल्या कोलवा परिसरातील नामांकित ‘गोल्डन क्राऊन हॉटेल’ मध्ये त्यांचा मुक्काम होता. २४ मे २०२६ च्या रात्री शेट्टीगर कुटुंब हॉटेलमधील रुम नंबर १०३ मध्ये झोपले होते. रात्री साडेदहा वाजता संपूर्ण कुटुंब झोपी गेले. त्यानंतर अवघ्या अर्ध्या तासात, म्हणजेच रात्री ११ च्या सुमारास खोलीच्या दाराजवळ काहीतरी हालचाल होत असल्याचे आणि कोणीतरी आत शिरत असल्याचे प्राजक्ता यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तातडीने प्रसंगावधान राखत दाराच्या दिशेने धाव घेतली. त्यावेळी त्यांना हाऊस कीपिंग विभागातील एक कर्मचारी ‘मास्टर की’ चा वापर करून दरवाजा उघडून आत शिरताना रंगेहाथ दिसला. शेट्टीगर दाम्पत्याने त्याला रात्रीच्या वेळी विनापरवानगी रुममध्ये शिरण्यामागचे कारण विचारले असता, त्याने उडवाउडवीची उत्तरे देण्यास सुरुवात केली.

 

कर्मचाऱ्याची वेगवेगळी कारणे अन् संशयास्पद वर्तन

या प्रकारानंतर संतप्त शेट्टीगर कुटुंबाने तात्काळ हा विषय हॉटेलच्या हाऊस कीपिंग मॅनेजरच्या कानावर घातला. मॅनेजरने विचारणा केली असता, “खोलीतील एसी (AC) खराब झाल्याचा निरोप मिळाल्याने मी दुरुस्तीसाठी जात होतो,” असे उत्तर संबंधित कर्मचाऱ्याने दिले. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे याच कर्मचाऱ्याने यापूर्वी शेट्टीगर कुटुंबाला वेगळेच कारण सांगितले होते. “तुम्ही रुममध्ये डबल बेड मागितला होता, तो देण्यासाठी मी आलो,” अशी बतावणी त्याने केली होती. कर्मचाऱ्याच्या या संशयास्पद आणि परस्परविरोधी उत्तरांमुळे कुटुंबाचा संशय बळावला आणि प्राजक्ता शेट्टीगर यांनी थेट पोलिसांना फोन करून घडलेला प्रकार सांगितला.

हॉटेल व्यवस्थापनाचे निर्लज्ज वर्तन

स्थानिक गोवा पोलिसांनी या प्रकरणात तातडीने पावले उचलत शेट्टीगर कुटुंबाला पूर्ण सहकार्य केले. मात्र, ज्या फोर स्टार हॉटेलमध्ये हा प्रकार घडला, त्यांच्या व्यवस्थापनाने काडीमात्र सहकार्य केले नाही. “आम्ही रिसेप्शनला कोणताही कॉल केला नव्हता. आम्ही ना एसी बंद असल्याची तक्रार केली, ना डबल बेडची मागणी केली. तरीही हाऊस कीपिंग कर्मचारी आमच्या रुममध्ये मास्टर की वापरुन चोरून शिरला. त्यावेळी जर मला जाग आली नसती, तर आमच्या सोबत काय अनर्थ घडला असता, याचा विचार करूनही अंगावर काटा येतोय.”

प्राजक्ता शेट्टीगर यांनी पुढे सांगितले की, “हॉटेल कर्मचाऱ्याची उघड चूक असताना पोलीस तक्रार दाखल करताना हॉटेलमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मदतीची अपेक्षा होती. पण हॉटेलच्या जनरल मॅनेजरला फोन केला असता, मी शहराबाहेर असल्याचे सांगून त्याने फोन बंद (Switched Off) केला. हाऊस कीपिंग मॅनेजरनेही या प्रकरणात रस दाखवला नाही आणि त्याची ड्युटी संपताच तो निघून गेला. आम्ही फक्त त्या कर्मचाऱ्याला निलंबित करतो, एवढेच मोघम उत्तर त्यांनी दिले.”

महिला आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न

गोव्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळावर फोर स्टार हॉटेल्समध्ये पर्यटकांच्या सुरक्षेचे धिंडवडे निघत असल्यामुळे या घटनेनंतर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “रुमची डुप्लिकेट किंवा मास्टर चावी सुरक्षा रक्षकांकडे असायला हवी, ती हाऊस कीपिंग कर्मचाऱ्याच्या हातात रात्रीच्या वेळी कशी काय असते? रुममधून कोणीही बोलावले नसताना, साधं दार न ठोठावता अशा प्रकारे मध्यरात्री आत शिरणं अतिशय भयानक आहे,” असा सवाल शेट्टीगर यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास स्थानिक पोलीस करत आहेत.

Published On: May 25, 2026 | 09:20 PM

