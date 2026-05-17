Shanishingnapur : शनि जयंतीला पोलीस प्रशासनाचे कौतुकास्पद नियोजन; शनिभक्तांकडून कौतुकाचा वर्षाव

  • Shanishingnapur Police Administrations Commendable Planning For Shani Jayanti Shower Of Appreciation From Shani Devotees

Updated On: May 17, 2026 | 12:54 PM
शनिशिंगणापूर/पोपट पिटेकर : शनि जयंतीच्या औचित्याने देशभरातून आलेल्या लाखो भाविकांच्या सुरक्षेसाठी आणि दर्शनासाठी पोलीस प्रशासनाने यंदा अत्यंत कौतुकास्पद कामगिरी बजावली आहे. नेहमीप्रमाणे केवळ आदेश न सोडता, स्वतः पोलीस अधीक्षक मुक्कम सुदर्शन यांनी मैदानात उतरून सर्व व्यवस्था हाताळल्याने भाविकांना अत्यंत शिस्तबद्ध आणि सुलभ पद्धतीने दर्शन घेता आले. त्यांच्या या तत्परतेचे आणि संवेदनशीलतेचे शनिभक्तांकडून मोठ्या प्रमाणावर कौतुक केले जात आहे.

स्वतः मैदानात उतरून सांभाळली धुरा

शनि जयंतीनिमित्त मंदिर परिसरात दर्शनासाठी भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. गर्दीचा ताण वाढू लागताच पोलीस अधीक्षक मुक्कम सुदर्शन यांनी स्वतः घटनास्थळी धाव घेतली. व्हीआयपी संस्कृती बाजूला ठेवून ते थेट सामान्य भाविकांच्या रांगेत आणि गर्दीच्या ठिकाणी पोहोचले. त्यांनी स्वतः माईक हातात घेऊन नागरिकांना शांतता राखण्याचे आणि शिस्त पाळण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती क्षणात नियंत्रणात आली.

तेल आणि पूजेच्या साहित्याचे केले सुयोग्य नियोजन

अशा मोठ्या उत्सवांमध्ये तेल वाहणे, हार-फुले अर्पण करणे यावरून बऱ्याचदा गर्दी खोळंबते आणि चेंगराचेंगरीची भीती निर्माण होते. हीच बाब ओळखून पोलीस अधीक्षकांनी विशेष लक्ष दिले. तेल आणि हार-फुले वाहण्याची प्रक्रिया सुरळीत केली, जेणेकरून कुठेही गर्दी रेंगाळणार नाही, रांगेतील अडथळे दूर करून प्रवाहितता राखली. वृद्ध, महिला आणि लहान मुलांची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश कर्मचाऱ्यांना दिले.

भाविकांमधून उमटल्या सकारात्मक प्रतिक्रिया

पोलीस प्रशासनाच्या या ‘ॲक्शन मोड’मुळे लाखो भाविकांना कोणत्याही त्रासाशिवाय आणि मानाने दर्शन घेता आले. “पोलीस खात्याचे सर्वोच्च अधिकारी जेव्हा स्वतः उन्हातानात उभे राहून गर्दी नियंत्रित करतात, तेव्हा पोलिसांबद्दलचा आदर अधिक वाढतो,” अशा भावना अनेक भाविकांनी व्यक्त केल्या.शनि जयंती अत्यंत शांततेत आणि उत्साहात पार पाडल्याबद्दल पोलीस अधीक्षक मुक्कम सुदर्शन आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन होत आहे.

Published On: May 17, 2026 | 12:54 PM

