Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

प्रशांत जगतापांच्या पक्षबदलाची राज्यभर चर्चा, शरद पवारांचं नुकसान; काँग्रेससाठी फायदा?

पुण्याचे माजी महापौर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांचा राजीनामा संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय झाला आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 12:18 PM
प्रशांत जगतापांच्या पक्षबदलाची राज्यभर चर्चा, शरद पवारांचं नुकसान; काँग्रेससाठी फायदा?

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • प्रशांत जगतापांच्या पक्षबदलाची राज्यभर चर्चा
  • शरद पवारांचं नुकसान
  • काँग्रेससाठी फायदा होणार?
पुणे/दीपक मुनोत : पुण्याचे माजी महापौर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांचा राजीनामा संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय झाला आहे. महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि अजित पवार हे काका-पुतण्या आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे दोघे चुलत बंधू राजकीय पातळीवर एकत्र आले. संपूर्ण मराठी मीडिया या दोन घटनांनी व्यापून टाकला होता. वृत्तपत्रांमध्ये रकाने भरभरून या घडामोडींची प्रसिद्धी केली जात होती. पण, अशा वातावरणात प्रशांत जगताप यांचा राजीनामा महाराष्ट्रभर कार्यकर्त्यांच्या चर्चेत राहिला आहे.

नगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट एकत्र आले होते. त्या छोट्या-छोट्या गावातल्या स्थानिक राजकारणाचा विचार करून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आले, याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. मात्र, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या मोठ्या शहरांमध्ये शरद पवार आणि अजित पवार यांची युती होत आहे या बातमीने अनेकांना धक्का बसला. शरद पवार भाजपविरोधी राजकारण केंद्रस्थानी असल्याचे मानतात. तशी विधानेही करतात आणि त्याचवेळी भाजपबरोबर सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्याशी युतीची बोलणी करतात. हा मुद्दा अनेकांना धक्का देणारा होता.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये भारतीय जनता पक्ष अजित पवार यांच्याशी युती करत नाही, आमच्यात मैत्रीपूर्ण लढती होतील, असे जाहीर करतो. त्यानंतर दोन्ही पवार एकत्र येतात. या घटनाक्रमामुळे कार्यकर्ते गोंधळून गेले. अशावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) यांच्या पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप वैचारिक विरोध दर्शवत पक्षाचा राजीनामा देतात, ही घटना राजकीय पटलावर मोठी ठरते. त्यामुळे ती चर्चेचा विषय होते. या राजीनाम्यामुळे पक्षाची प्रतिमा डॅमेज होते आणि ती कंट्रोल करण्यासाठी पक्षाच्या कार्याध्यक्ष, खासदार सुप्रिया सुळे यांना प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन बोलावे लागते. त्यामुळे घटना मोठी ठरते. जगताप यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न भाजपलाही विचार करायला लावणारे आहेत.

प्रशांत जगताप यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडल्यावर काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलेला आहे. १०, १२ वर्षांच्या कालावधीनंतर एका मोठ्या नेत्याने काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे. काँग्रेससाठी हा बोनस आहे. पुण्याच्या प्रश्नांची सखोल जाण असणारे, संयमी आणि स्पष्ट भूमिका मांडणारे प्रशांत जगताप काँग्रेससाठी महत्वाचे आहेत. महापौर म्हणून त्यांची कारकीर्द चांगली होती. पाणी प्रश्नावर त्यांनी भाजपशी संघर्ष केला होता. प्रशांत जगताप सध्या ४७ वर्षाचे आहेत. अजून बराच काळ त्यांना राजकारणात काम करण्यासाठी भरपूर वाव आहे. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही त्यांना पाठबळ दिल्यास पुण्यात काँग्रेससाठी चांगले नेतृत्व तयार होईल.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटातर्फे प्रशांत जगताप यांनी हडपसर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविली होती. त्यात चुरशीच्या लढतीत त्यांचा पराभव झाला होता. मात्र त्यानंतरही, महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी राष्ट्रवादीची पक्षसंघटना बळकट करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू ठेवले होते. त्यामुळेच एक होतकरू, तरूण, कुशल संघटकही पवारांनी गमावला आहे.

Web Title: Sharad pawar has suffered a loss due to prashant jagtap joining congress

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 12:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…
1

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
2

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
3

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
4

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM