Shivsena News: शिवसेनाचे LIC मुख्यालयासमोर जोरदार आंदोलन; मराठी माणसांवर अन्यायाचा आरोप

आंदोलनादरम्यान संजय दिना पाटील यांनी एलआयसी व्यवस्थापनावर जोरदार टीका करत मराठी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत डावलले जात असल्याचा आरोप केला आहे. देशातील सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या संस्थेत स्थानिक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असेल, तर तो कदापि सहन केला जाणार नाही. हा केवळ नोकरीचा प्रश्न नसून मराठी माणसाच्या सन्मानाचा आणि हक्कांचा प्रश्न आहे, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. तसेच, हा अन्याय थांबला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल व रस्त्यावरचा लढा उभारला जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
एलआयसीमध्ये गेल्या काही काळात हजारो कर्मचारी निवृत्त झाले असून सुमारे ३५० कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारल्याची माहिती यावेळी समोर आली. त्यामुळे उरलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण वाढला असून, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकअधिकार समिती आणि विमा कर्मचारी सेनेच्या वतीनेही या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात आला. आंदोलनकर्त्यांनी मराठी माणसाची गळचेपी बंद करा, “बदली आणि बढतीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य द्या” अशा घोषणा देत व्यवस्थापनाचा निषेध नोंदवला.
यानंतर शिष्टमंडळाने एलआयसीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले. मात्र, मागण्या मान्य न झाल्यास भविष्यात आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. या संपूर्ण आंदोलनात संजय दिना पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेत मराठी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना जोरदारपणे मांडले, एकूणच, एलआयसीसारख्या राष्ट्रीय संस्थेत स्थानिक कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी सुरू झालेला हा संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसून येत आहेत.
