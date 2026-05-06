MIM vs Shiv Sena: छत्रपती संभाजीनगर पालिकेत ‘रिल्स वॉर’! शिवसेना-एमआयएम वाद विकोपाला; एकमेकांचे कपडे फाडण्याची भाषा

MIM vs Shiv Sena Reel War: छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत शिवसेना आणि एमआयएममध्ये रिल्सवरून 'वॉर' सुरू झाले आहे. उपमहापौर जंजाळांच्या सल्ल्याला एमआयएमने दंगलीच्या आरोपावरून प्रत्युत्तर दिले आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 01:16 PM
छत्रपती संभाजीनगर पालिकेत 'रिल्स वॉर'! शिवसेना-एमआयएम वाद विकोपाला (Photo Credit- Ai)

  • छत्रपती संभाजीनगर पालिकेत ‘रिल्स वॉर’!
  • शिवसेना-एमआयएम वाद विकोपाला
  • एकमेकांचे कपडे फाडण्याची भाषा
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): सभागृहात विकासाच्या मुद्यांऐवजी रिल्स काढून समाजमाध्यमांवर शेअर करण्याचे काम अनेक नगरसेवक करीत असून त्यात एमआयएम आणि शिंदे सेनेचे नगरसेवक आघाडीवर आहेत. हाच मुद्दा आता वादाची ठिणगी बनून सभागृहाबाहेरही पेटवला जात आहे. रिल्सच्या माध्यमातून एकमेकांचे कपडे फाडण्याचे काम केले जात असल्याने पालिका सभागृह ‘रिल्स वॉर’ सेंटर बनत चालले आहे. याच मुद्यांवरुन उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी सल्ला दिला की, त्यांनी रीलस्टार नव्हे तर रिअल स्टार व्हावे’. तर दुसरीकडे, ज्यांच्यावर दंगल घडवण्याचे आरोप आहेत त्यांनी आम्हाला चांगले काय, वाईट काय हे शिकवण्याची गरज नसल्याचे प्रत्युत्तर एमआयएमने दिले आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या सभागृहात आता शिवसेना एमआयएम वाद आणखी विकोपाला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सध्या महापालिकेत सदस्यांचा आवाज घुमू लागला आहे. निवडणूकअंती महापालिका सभागृहात सर्वाधिक ५८ सदस्य भाजपचे पोहोचले. भाजप (५८) आणि शिवसेना (१२) यांनी एकत्र येत पालिकेवर सत्ता स्थापन केली. तर भाजप पाठोपाठ सर्वाधिक ३३ सदस्यांसह एमआयएम विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडत आहे. दरम्यान, शिवसेना आणि एमआयएममध्ये पूर्वीपासून सुरु असलेली घुमश्चक्री वेळोवेळी पालिकेतही पाहायला मिळत आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जनगणनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद! अवघ्या ३ दिवसांत १० हजारांवर नोंदणी; ३,८०० कर्मचारी मैदानात

सत्ता काबीज करण्यासाठी एमआयएमने पूर्ण प्रयत्न केले मात्र त्यात त्यांना अपयश आले. अखेरीस विरोधी बाकावर बसून ते आता सत्ताधाऱ्यांवर नजर ठेवत आहेत. एमआयएमला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी शिवसेना भाजप सोडत नाही. एमआयएम नगरसेवकांना औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर म्हटल्याशिवाय निधी मिळणार नसल्याचे स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये यांनी स्पष्ट केलेले आहे. शहागंज चौकात ठेले लावण्यावरून शिवसेना नगरसेवक ऋषिकेश जैस्वाल आणि एमआयएम मधील वादही चांगलाच गाजला.

रिल्स समाजसेवेच्या….

जंजाळ यांच्या टीकेच्या प्रत्युत्तरात एमआयएम नगरसेवक ओसामा कादिर मौलाना यांनी जंजाळावर प्रतीवार केला. आम्ही विकासाच्या रिल्स बनवतो. त्या व्हायरल करतो. जे आरोप करत आहेत त्यांचे एकदा इतिहास पाहावा. त्यांच्यावर कोणकोणते आरोप झाले, ते कोणत्या आरोपामध्ये जेलमध्ये गेले हेही त्यांनी पहावे. तुमच्यावर दंगलीचे आरोप आहेत. काहीही बोलण्याआधी आपल्या पदाची, सभागृहाची गरिमा ठेवावी. तुमच्या सल्ल्याची आम्हाला गरज नाही. आम्ही जनतेची कामे करत आहोत. आमच्यावर लोकांच्या कामांसाठी केसेस दाखल झाल्या आहेत. आम्ही दंगली घडवल्या नाहीत. हिंदू मुस्लिम वाद होतात तेव्हा हेच सर्वात पुढे असतात. जीभ आमच्याकडेही आहे आम्हीच बोलू शकतो असा इशाराही एमआयएम नगरसेवकाने दिला.

पावसाळ्यापूर्वी जलसंधारणाची कामे पूर्ण करा! जिल्हाधिकारी यांचे यंत्रणेला कडक निर्देश; जलयुक्त शिवार २.० चा आढावा

