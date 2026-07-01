Solapur News: देवस्थान की रंगमंच? कुंभारीच्या गेनसिद्ध महाराज मंदिरातील ‘त्या’ नृत्याचा व्हिडिओ व्हायरल; भाविकांमध्ये तीव्र संताप

श्री गेनसिद्ध महाराज हे केवळ कुंभारी गावाचे ग्रामदैवत नसून संपूर्ण दक्षिण सोलापूर परिसरातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान मानले जातात. वर्षभर हजारो भाविक दर्शनासाठी येथे येत असतात. अशा पवित्र स्थळाच्या परिसरात घडल्याचा दावा होत असलेल्या या प्रकारामुळे धार्मिक भावना दुखावल्याच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटत आहेत.
विशेष म्हणजे, अवघ्या वर्षभरापूर्वी श्री गेनसिद्ध महाराज मंदिराचा भव्य कळसारोहण सोहळा भक्तिमय वातावरणात पार पडला होता. तसेच ५१ पालख्यांचा ऐतिहासिक भेटी सोहळाही राज्यभर चर्चेचा विषय ठरला होता. अशा समृद्ध धार्मिक परंपरा लाभलेल्या मंदिर परिसराशी संबंधित व्हायरल व्हिडिओमुळे भाविकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
मंदिर परिसर हा मनोरंजनाचा मंच नसून श्रद्धेचे केंद्र आहे, धार्मिक स्थळांचे पावित्र्य अबाधित राहिले पाहिजे, परंपरा आणि संस्कृतीचा मान राखला गेला पाहिजे, अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात उमटत आहेत. काही नागरिकांनी या प्रकरणाची चौकशी करून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची मागणी केली आहे.
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दरम्यान, कार्यक्रम कोणाच्या परवानगीने झाला आणि त्यामागील वस्तुस्थिती काय आहे, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाकडे ग्रामस्थांसह भाविकांचे लक्ष लागले आहे. गावातील ज्येष्ठ नागरिकांनी मंदिर परिसरात होणाऱ्या कोणत्याही कार्यक्रमात शिस्त, परंपरा आणि धार्मिक भावनांचा आदर राखणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. भविष्यात अशा वादांना तोंड फुटू नये, यासाठी मंदिर प्रशासन, ग्रामपंचायत आणि संबंधितांनी योग्य नियोजन करावे, अशी मागणी होत आहे.
श्री गेनसिद्ध महाराज हे आमच्या गावाचे आराध्य दैवत आहेत. मंदिर परिसरात होणारा प्रत्येक कार्यक्रम श्रद्धा आणि परंपरेचा सन्मान राखणारा असला पाहिजे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओची सत्यता तपासून योग्य ती कारवाई करावी. शिरीष कदम, भाविक
कारहुणवीनिमित्त मंदिर परिसरातील कार्यक्रमाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल