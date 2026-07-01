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ENG Vs IND Live: आज देखील वैभवला स्थान नाहीच; श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकत घेतला फलंदाजीचा निर्णय

Updated On: Jul 01, 2026 | 09:38 PM IST
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सारांश

भारत याआधी आयर्लंडविरुद्ध दोन टी 20 सामने खेळून आला आहे. या सिरिजमध्ये भारताचा मालिका पराभव झाला आहे. त्यामुळे भारतासमोर इंग्लंडचे मोठे आव्हान असणार आहे. इ

ENG Vs IND Live: आज देखील वैभवला स्थान नाहीच; श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकत घेतला फलंदाजीचा निर्णय

भारत विरुद्ध इंग्लंड (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • थोड्याच वेळात सुरू होणार भारत – इंग्लंड सामना 
  • भारत अन् इंग्लंड खेळणार 5 सामन्यांची टी 20 सिरिज 
  • श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळणार भारत 
India Vs England T20 Live Updates: थोड्याच वेळात भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पहिला टी 20 सामना सुरू होणार आहे. आजचे पीच हे गोलंदाजांसाठी नंदनवन समजले जाते. भारताचे नेतृत्व श्रेयस अय्यर करणार आहे. तर हॅरी ब्रूक इंग्लंडचे नेतृत्व करत आहे. दरम्यान नुकताच टॉस पार पडला. श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज देखील वैभव सूर्यवंशीला डेब्यू करण्याची संधी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार श्रेयस अय्यरकडून देण्यात न आल्याचे पाहायला मिळाले.

 

भारत याआधी आयर्लंडविरुद्ध दोन टी 20 सामने खेळून आला आहे. या सिरिजमध्ये भारताचा मालिका पराभव झाला आहे. त्यामुळे भारतासमोर इंग्लंडचे मोठे आव्हान असणार आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या सिरिजमध्ये तरी वैभव सूर्यवंशीला खेळण्याची संधी दिली जाणार का हे पहावे लागणार आहे. दरम्यान श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघ जिंकण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरणार आहे.

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इंग्लंडविरुद्ध अभिषेक शर्माचा रेकॉर्ड चांगला असल्याचे पाहायला मिळतो. तो या सिरिजमध्ये देखील आपला रेकॉर्ड कायम ठेवेल अशी अपेक्षा आहे. या सिरिजमध्ये अभिषेक शर्माकडे हार्दिक पंड्याचा रेकॉर्ड मोडण्याची संधी असणार आहे. त्याच्याकडे इंग्लंडविरुद्ध सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड आपल्या नावावर करण्याची संधी असणार आहे. अभिषेक शर्माकडे हार्दिक पंड्याचा रेकॉर्ड मोडण्याची संधी असणार आहे. हार्दिक पंड्याचा रेकॉर्ड मोडण्यासाठी अभिषेक शर्माला केवळ 6 सिक्स मारण्याची गरज आहे. तसे करताच इंग्लंडविरुद्ध सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड अभिषेक शर्माच्या नावावर होणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्त्वात आज भारत इंग्लंडविरुद्ध खेळण्यासाठी उतरणार आहे.

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पीच रिपोर्ट

चेस्टर-ले-स्ट्रीट स्टेडियमच्या पीच रिपोर्टविषयी बोलायचे झाल्यास या ठिकाणी गोलंदाजांना जास्त मदत मिळते. या इंटरनॅशनल स्टेडियमवर तब्बल 8 सामने खेळवले गेले आहेत. ज्यामध्ये केवळ 3 संघ प्रथम फलंदाजी करताना जिंकले आहेत. या स्टेडियमवर सर्वाधिक स्कोअर हा 135 ते 140 रन्सचा आहे.

भारतीय संघ: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव.

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इंग्लंडचा संघ: हॅरी ब्रूक (कर्णधार), फिल सॉल्ट, जोस बटलर, जॅकोब बेथेल, सॅम करन, विल जॅक्स, आदिल रशीद, ल्यूक वूड, साकिब महमूद, लियाम डॉसन, टॉम बँटन.

Web Title: Team india captain shreyas iyer won the toss and choose batting first against england

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Published On: Jul 01, 2026 | 09:37 PM

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