Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

किल्ल्यांच्या अभ्यासासाठी मालवण येथे अध्यासन केंद्र! शासनाकडून निधी मंजुर

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किल्ल्यांच्या अभ्यासासाठी मालवण येथे स्वतंत्र अध्यासन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी आशिष शेलार यांच्या पुढाकारातून ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 07:22 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या सखोल अभ्यासासाठी मालवण येथे स्वतंत्र अध्यासन केंद्र स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी ही माहिती दिली. मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत स्थापन होणाऱ्या या अध्यासन केंद्रासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कोकणातील ऐतिहासिक वारशाच्या अभ्यासाला नवी चालना मिळणार आहे.

कोकणातील पारंपरिक चवीची खासियत! गरमागरम वाफाळत्या भातासोबत खाण्यासाठी बनवा चविष्ट बांगड्याचं तिखलं, नोट करा रेसिपी

या केंद्रामार्फत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चार महत्त्वाच्या किल्ल्यांचा — सिंधुदुर्ग किल्ला, पद्मदुर्ग किल्ला, राजकोट किल्ला आणि सर्जेकोट किल्ला — शास्त्रशुद्ध व सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. ऐतिहासिक कागदपत्रांचे संकलन, संशोधन प्रबंध लेखन, व्याख्यानमाला आयोजन, युवा संशोधकांना मार्गदर्शन तसेच वारशाचे दस्तावेजीकरण अशा विविध उपक्रमांवर हे केंद्र कार्य करेल. यामुळे या किल्ल्यांबाबतची प्रमाणित आणि अभ्यासपूर्ण माहिती जनतेसमोर येण्यास मदत होईल.

१२ एप्रिल २०२५ रोजी सिंधुदुर्ग किल्ल्याला ३५८ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात या अध्यासनाची घोषणा करण्यात आली होती. पालकमंत्री नितेश राणे आणि स्थानिक तज्ज्ञांच्या सहकार्याने प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. शासनाने त्याचा सविस्तर अभ्यास करून या केंद्राला अंतिम मंजुरी दिली आहे.

शिवकालीन काळात हा भाग व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून ओळखला जात होता. या परिसरातील ऐतिहासिक दाखले, समुद्री संरक्षणव्यवस्था आणि किल्ल्यांची बांधणी यांचा सखोल अभ्यास करून छत्रपती छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पराक्रम, दूरदृष्टी आणि प्रभावी प्रशासन कौशल्याचा व्यापक प्रसार करण्याचा उद्देश आहे. युवकांनी इतिहासातून प्रेरणा घेऊन राज्य आणि देश घडविण्यात योगदान द्यावे, असा विश्वास मंत्री शेलार यांनी व्यक्त केला.

Muslim reservation Cancellation: गरीब मुस्लिम शिक्षणापासून वंचित…; मुस्लिम आरक्षण रद्द होताच इम्तियाज जलील स्पष्टच बोलले 

या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गातील किल्ल्यांच्या संशोधनाला नवी दिशा मिळणार असून ऐतिहासिक वारशाचे जतन, संवर्धन आणि शास्त्रशुद्ध नोंदणी अधिक बळकट होणार आहे.

Web Title: Study center at malvan for the study of forts by ashish shelar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 07:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नाट्यसंगीत अन् नृत्याची पुणेकरांना मिळाली अनुभूती; दोन दिवसीय रंगला जयमाला शिलेदार जन्मशताब्दी महोत्सव
1

नाट्यसंगीत अन् नृत्याची पुणेकरांना मिळाली अनुभूती; दोन दिवसीय रंगला जयमाला शिलेदार जन्मशताब्दी महोत्सव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Abhishek Sharma फुस्स! T20 World Cup मध्ये सलग केली ‘झिरो’ची हॅट्ट्रिक, नकोसा विक्रम नावावर

Abhishek Sharma फुस्स! T20 World Cup मध्ये सलग केली ‘झिरो’ची हॅट्ट्रिक, नकोसा विक्रम नावावर

Feb 18, 2026 | 08:24 PM
African War Threat : तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी? ‘या’ आफ्रिकन देशात सीमेवर रणधुमाळी सुरु, जगाची वाढली धाकधूक

African War Threat : तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी? ‘या’ आफ्रिकन देशात सीमेवर रणधुमाळी सुरु, जगाची वाढली धाकधूक

Feb 18, 2026 | 08:20 PM
Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

Feb 18, 2026 | 08:15 PM
अमेरिका Iran चा बळी घेणार? रमजानच्या पवित्र महिन्यात ट्रम्प लाखो कत्तली करणार? फायटर जेट अन्…

अमेरिका Iran चा बळी घेणार? रमजानच्या पवित्र महिन्यात ट्रम्प लाखो कत्तली करणार? फायटर जेट अन्…

Feb 18, 2026 | 08:09 PM
‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप

‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप

Feb 18, 2026 | 07:59 PM
गौतमीचं ठरलं हा…? लग्नाच्या वेशात आली समोर, नवरदेव MHJ फेम ओमकार राऊत! घेतला उखाणा

गौतमीचं ठरलं हा…? लग्नाच्या वेशात आली समोर, नवरदेव MHJ फेम ओमकार राऊत! घेतला उखाणा

Feb 18, 2026 | 07:55 PM
एकदा चार्ज करा आणि मग कार सुसाट! ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त Electric Car, किंमत…

एकदा चार्ज करा आणि मग कार सुसाट! ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त Electric Car, किंमत…

Feb 18, 2026 | 07:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM