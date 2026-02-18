Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • African War Threat Ethiopia Eritrea Border Tension Military Deployment

African War Threat : तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी? ‘या’ आफ्रिकन देशात सीमेवर रणधुमाळी सुरु, जगाची वाढली धाकधूक

African War Threat : रशिया युक्रेन, इस्रायल-हमास युद्धामुळे जग अस्थिर असताना आता आणखी दोन देशांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दोन आफ्रिकन देशांमध्ये सीमेवर तणाव वाढला असून तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता वाढली आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 08:20 PM
World War III

रशिया-युक्रेननंतर आता 'या' आफ्रिकन देशात युद्ध पेटणार? सीमेवर रणधुमाळी सुरु, जगाची वाढली धाकधूक

Follow Us:
Follow Us:
  • रशिया युक्रेन युद्धानंतर आता या आफ्रिकन देशात युद्धाची ठिणगी
  • सीमेवर लष्करी तैनातीमुळे तणावात वाढ
  • जगाची वाढली धाकधूक
World War 3 Alert : अदिदा अबाबा : सध्य जग रशिया युक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War), अमेरिका-इराण तणाव आणि गाझातील इस्रायल-हमास (Israel Hamas War) तणावामुळे अस्थिरतेच्या स्वरुपात आहे. मात्र याच वेळी आणखी एका आघाडीवर युद्ध सुरु होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आफ्रिकन देश इथिओपिया आणि इरिट्रिया देशात सीमेवर तणाव निर्माण झाला आहे. दोन्ही देशांनी सीमेवर आपले सैन्य आणि शस्त्रांची तैनाती सुरु केली आहे. यामुळे तज्ज्ञांनी तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता वर्तवली आहे.

US Iran Conflict : ‘युद्ध हाच एकमेव मार्ग…’ ; इराण-अमेरिका अणु चर्चेवर इस्रायलचा खळबळजनक दावा, मध्यपूर्व पेटणार?

नेमकं काय आहे प्रकरण?

मीडिया रिपोर्टनुसार, इथिओपिया आणि इरिट्रियामध्ये युद्धाची ठिणगी उडाली आहे. इथिओपियाच्या मते, इरिट्रिया तिगेनच्या बंडखोरांना धोकादायक शस्त्रांस्त्रांचा पुरवठा करत आहे. याचा वापर इथिओपियामध्ये हिंसाचार पसरवला जाण्याची शक्यात आहे. नुकतेच इथिओपियाच्या पोलिसांनी इरिट्रिलायने तिग्रे बंडखोरांना पुरवलेल्या दारुगोळ्याचा मोठा साठा जप्त केल्याचा दावा केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर इथिओपियाने संतप्त होत सीमेवर लष्करी हालचाली वाढवल्या आहेत.

सीमेवर इथिओपियाच्या लष्करी हालचाली

इथिओपियाच्या नॅशनल डिफेन्स फोर्सने तिग्रे भागाला वेढा घातला आहे. तसेच इरिट्रियाच्या सीमेजवळ तोफखाना आणि रणगाडे तैनात केले आहेत. तर दुसरीकडे इरिट्रियाने देखील इथिओपियाचे आरोप फेटाळत सीमांवर सैनिकांची संख्या वाढवली आहे. यामुळे दोन्ही देशात युद्ध कधीही भडकू शकते अशी भिती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

इथिओपिया-इरिट्रियातील दशकांपासूनचा वाद

इथिओपिया आणि इरिट्रियामध्ये सुरु असलेला वाद काही नवीन नाही. यापूर्वी देखील दोन्ही देशांमध्ये तीव्र संघर्ष झाला आहे. १९९३ मध्ये इथिओपियापासून वेगळे झाल्यानंतर हा वाद सुरु झाला आहे. १९९८-२००० दरम्यान झालेल्या दोन्ही देशांच्या वादात लाखो लोकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच २०२० ते २०२२ दरम्यान इरिट्रियाच्या तिगेन सैन्याने इथिओपियावर हल्ला केला होता. यामध्ये सुमारे ६,००,००० लोक मारले गेले होते. तेव्हापासून दोन्ही देशांतील तणाव अधिक वाढत गेला.

आता दोन्ही देशातील तणाव पुन्हा उफाळला असून जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दुसरीकडे मध्यपूर्वेत अमेरिका-इराणमधील तणाव वाढतच चालला आहे. तसेच रशिया युक्रेन युद्ध देखील अद्याप संपलेले नाही. यामुळे जगभरात अस्थिरतेचे वातावरण आहे.

US Iran Conflict : ‘अमेरिकन युद्धनौका समुद्रात गाडू’ ; इराणच्या खामेनेईंचा ट्रम्प यांना थेट इशारा, युद्धाचा भडका उडणार?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोणत्या दोन आफ्रिकन देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे?

    Ans: इथिओपिया आणि इरिट्रियामध्ये सीमेवर सैन्य तैनाती सुरु असून युद्ध पेटण्याची शक्यता आहे.

  • Que: इथिओपिया आणि इरिट्रियामध्ये वाद का पेटला आहे?

    Ans: इथिओपियाच्या मते, इरिट्रिया तिगेनच्या बंडखोरांना धोकादायक शस्त्रांस्त्रांचा पुरवठा करत आहे. याचा वापर इथिओपियामध्ये हिंसाचार पसरवला जाण्याची शक्यात आहे. यामुळे दोन्ही देशांत वाद पेटला आहे.

  • Que: इथिओपियाच्या आरोपांवर इरिट्रियाने काय प्रतिक्रिया दिली आहे?

    Ans: इथिओपियाचे आरोप फेटाळले असून सीमेवर सैनिकांची तैनाती वाढवली आहे.

Web Title: African war threat ethiopia eritrea border tension military deployment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 08:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमेरिका Iran चा बळी घेणार? रमजानच्या पवित्र महिन्यात ट्रम्प लाखो कत्तली करणार? फायटर जेट अन्…
1

अमेरिका Iran चा बळी घेणार? रमजानच्या पवित्र महिन्यात ट्रम्प लाखो कत्तली करणार? फायटर जेट अन्…

चीनमध्ये नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला शोककळा 12 जणांचा जळून मृत्यू; ३ दिवसांत २ Bomb Blast, सरकारचे दुर्लक्ष उघड
2

चीनमध्ये नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला शोककळा 12 जणांचा जळून मृत्यू; ३ दिवसांत २ Bomb Blast, सरकारचे दुर्लक्ष उघड

ग्लोबल साउथचा आवज बनणार भारत-ब्राझील; अध्यक्ष लुला एआय समिटसाठी दाखल, PM मोदींची घेणार भेट
3

ग्लोबल साउथचा आवज बनणार भारत-ब्राझील; अध्यक्ष लुला एआय समिटसाठी दाखल, PM मोदींची घेणार भेट

युरोपमध्ये भारताचा वाढला दबदबा! फ्रान्सनंतर आता ‘या’ देशासोबत केली हाय-टेक तंत्रज्ञान भागीदारी
4

युरोपमध्ये भारताचा वाढला दबदबा! फ्रान्सनंतर आता ‘या’ देशासोबत केली हाय-टेक तंत्रज्ञान भागीदारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
African War Threat : तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी? ‘या’ आफ्रिकन देशात सीमेवर रणधुमाळी सुरु, जगाची वाढली धाकधूक

African War Threat : तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी? ‘या’ आफ्रिकन देशात सीमेवर रणधुमाळी सुरु, जगाची वाढली धाकधूक

Feb 18, 2026 | 08:20 PM
Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

Feb 18, 2026 | 08:15 PM
‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप

‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप

Feb 18, 2026 | 07:59 PM
गौतमीचं ठरलं हा…? लग्नाच्या वेशात आली समोर, नवरदेव MHJ फेम ओमकार राऊत! घेतला उखाणा

गौतमीचं ठरलं हा…? लग्नाच्या वेशात आली समोर, नवरदेव MHJ फेम ओमकार राऊत! घेतला उखाणा

Feb 18, 2026 | 07:55 PM
एकदा चार्ज करा आणि मग कार सुसाट! ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त Electric Car, किंमत…

एकदा चार्ज करा आणि मग कार सुसाट! ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त Electric Car, किंमत…

Feb 18, 2026 | 07:49 PM
Shivjayanti 2026: AI ची कमाल! Gemini Prompt ने तयार करा शिव जयंतीनिमित्त भन्नाट फोटो, सोशल मीडियावर व्हाल व्हायरल

Shivjayanti 2026: AI ची कमाल! Gemini Prompt ने तयार करा शिव जयंतीनिमित्त भन्नाट फोटो, सोशल मीडियावर व्हाल व्हायरल

Feb 18, 2026 | 07:46 PM
15 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘रावण’चा सिक्वेल? अनुभव सिन्हा आणि SRK पुन्हा एकत्र, दिग्दर्शकांनी केला खुलासा

15 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘रावण’चा सिक्वेल? अनुभव सिन्हा आणि SRK पुन्हा एकत्र, दिग्दर्शकांनी केला खुलासा

Feb 18, 2026 | 07:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM