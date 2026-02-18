Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Can Gas Really Reach The Head Know How Dangerous This Condition Can Be Lifestyle News In Marathi

Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

डोकेदुखी नेहमीच तणावामुळे होते असे नाही. अनेकदा तिचे मूळ कारण पचनसंस्थेशी संबंधित असू शकते. याला गॅस्ट्रिक डोकेदुखी असे म्हटले जाते. यावर वेळीच लक्ष दिले नाही तर ही समस्या अनेक आजारांना आमंत्रण देऊ शकते.

Updated On: Feb 18, 2026 | 08:15 PM
Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • डोकेदुखी नेहमीच सामान्य नसू शकते.
  • अनेकांना गॅस्ट्रिक डोकेदुखीविषयी फारशी माहिती नाही.
  • चला याची कारणे आणि याचा शरीरावर काय परिणाम होईल ते जाणून घेऊया.
डोकेदुखीचा त्रास सामान्य वाटत असला तरी अनेकदा याची कारणे काही वेगळी असू शकतात. डोक्यात होणाऱ्या या वेदना अनेक आजारांना आमंत्रण देऊ शकतात अशात वेळीच यावर उपाययोजना करणे महत्त्वाचे ठरते. ऑफिसमधील ताण, अनियमित लाईफस्टाईल आणि घाईगडबीत केलेला आहार यामुळे डोकेदुखीचा त्रास आणखीनच वाढत जातो. प्रत्येकवेळी डोकेदुखी तणावामुळे होत नाही तर कधीकधी याचे मूळ कारण आपल्या पोटात दडलेले असते. याला सामान्यत: गॅस्ट्रिक डोकेदुखी म्हटले जाते. यामध्ये गॅस तुमच्या डोक्यापर्यंत पोहचू शकते. चला या स्थितीविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

महागड्या क्रीमची गरज नाही फक्त हे एक काम करा आणि 5 रुपयांत पिंपल्सना करा रामराम

गॅस्ट्रिक डोकेदुखी काय आहे?

गॅस्ट्रिक डोकेदुखी ही सामान्य तणाव किंवा सायनस डोकेदुखीसारखी नाही. जेव्हा पचनसंस्थेमध्ये समस्या निर्मीण होतात जसे की, अपचन किंवा गॅस तेव्हा पोट आणि मेंदूचा जवळचा संबंध आढळून येतो. जेव्हा पोटात असंतुलन असते तेव्हा शरीर प्रतिक्रिया देते आणि अनेक लोकांमध्ये, वेदना डोक्यात पसरते. ही समस्या आपल्या काही चुकीच्या सवयींमुळे आणखी वाढू शकते जसे की, मसालेदार पदार्थांचे सेवन, अनियमित जेवण, जास्त चहा आणि कॉफीचे सेवन आणि सततचा ताण.

समस्या कधी येते?

बंगळुरू गॅस्ट्रोसेंटरमधील एका अहवालानुसार, सामान्य गॅस्ट्रिक डोकेदुखी आणि गॅस्ट्रिक मायग्रेनमधील फरक समजून घेणे महत्वाचे आहे. गॅस्ट्रिक डोकेदुखी सौम्य किंवा सतत असू शकते, तर गॅस्ट्रिक मायग्रेन अधिक तीव्र, धडधडणारी वेदना देतो. त्यासोबत प्रकाश आणि आवाजाची संवेदनशीलता, मळमळ किंवा उलट्या देखील असू शकतात. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, मूळ कारण पचनाच्या समस्यांशी जोडलेले असते. जर ही समस्या अधूनमधून उद्भवत असेल, तर ती चिंतेचे कारण नाही, परंतु जर ती वारंवार जाणवत असेल तर याकडे दुर्लक्ष करु नका. सतत गॅस्ट्रिक डोकेदुखी ही क्रॉनिक गॅस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, पित्ताशयाचा आजार, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम किंवा गॅस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रोग यासारख्या गंभीर स्थितींचे लक्षण असू शकते.

गॅस्ट्रिक डोकेदुखीची लक्षणे

  • कपाळावर दाब जाणवणे, धडधडणारी वेदना होऊ लागते.
  • डोक्याच्या मागील बाजूस जडपणा जाणवणे.
  • छातीत किंवा घशात जळजळ होऊ लागते.
  • डोकं जड होऊ लागतं आणि भूक लागत नाही.
आठवड्याभरात चेहऱ्यावरील पिंपल्स होतील कायमचे गायब! घरच्या घरी ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थांचा वापर केल्यास त्वचा होईल स्वच्छ

डॉक्टरांना कधी भेटायचे?

या अवस्थेत जर तुम्हाला आठवड्यातून दोनदापेक्षा जास्त वेळी डोकेदुखीचा त्रास सतावत असेल, तुमचे वजन कोणत्याही कारणाशिवाय कमी होत असेल, उलट्या होत असतील किंवा पोटात तीव्र वेदना जाणवत असतील तर गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्टचा सल्ला घ्या. बऱ्याचदा घरगुती उपचारांचा वापर करुनही ही समस्या दूर होत नाही अशावेळी तुम्ही वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला हवा. आवश्यक असल्यास, एंडोस्कोपीसारख्या चाचण्या पचनसंस्थेची स्थिती स्पष्ट करू शकतात. उपचार म्हणजे फक्त पेन रिलीफ मेडिसिन घेणे नाही तर पचन सुधारणे आहे. वेळेवर खाणे, हलका आणि संतुलित आहार घेणे, पुरेसे पाणी राखणे आणि नैराश्यावर नियंत्रण ठेवणे यामुळे . तुम्ही वारंवार होणारी समस्या म्हणून याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. जर तुम्ही त्यावर त्वरित लक्ष दिले नाही तर ते दीर्घकाळात मोठ्या समस्या निर्माण करू शकते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Can gas really reach the head know how dangerous this condition can be lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health News: श्रृंगारतळीत उलटी, जुलाबाची साथ; जलस्रोत दूषित झाल्याने आजारांना निमंत्रण
1

Health News: श्रृंगारतळीत उलटी, जुलाबाची साथ; जलस्रोत दूषित झाल्याने आजारांना निमंत्रण

लग्नसमारंभापासून पार्टीपर्यंत… फेस्टिव्ह लूकसाठी परफेक्ट! रेनड्रॉप बांगड्यांचे हे ट्रेंडी डिझाइन्स पाहिलेत का?
2

लग्नसमारंभापासून पार्टीपर्यंत… फेस्टिव्ह लूकसाठी परफेक्ट! रेनड्रॉप बांगड्यांचे हे ट्रेंडी डिझाइन्स पाहिलेत का?

मुलांना बनवा सुसंस्कृत आणि प्रामाणिक; लहानपणापासून लावा या ५ महत्त्वाच्या सवयी
3

मुलांना बनवा सुसंस्कृत आणि प्रामाणिक; लहानपणापासून लावा या ५ महत्त्वाच्या सवयी

इंडियन टुरिस्टची पहिली पसंत बनत आहे Vietnam, अवघ्या 50,000 रुपयांत घ्या लग्झरी ट्रिपची मजा
4

इंडियन टुरिस्टची पहिली पसंत बनत आहे Vietnam, अवघ्या 50,000 रुपयांत घ्या लग्झरी ट्रिपची मजा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

Feb 18, 2026 | 08:15 PM
अमेरिका Iran चा बळी घेणार? रमजानच्या पवित्र महिन्यात ट्रम्प लाखो कत्तली करणार? फायटर जेट अन्…

अमेरिका Iran चा बळी घेणार? रमजानच्या पवित्र महिन्यात ट्रम्प लाखो कत्तली करणार? फायटर जेट अन्…

Feb 18, 2026 | 08:09 PM
‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप

‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप

Feb 18, 2026 | 07:59 PM
गौतमीचं ठरलं हा…? लग्नाच्या वेशात आली समोर, नवरदेव MHJ फेम ओमकार राऊत! घेतला उखाणा

गौतमीचं ठरलं हा…? लग्नाच्या वेशात आली समोर, नवरदेव MHJ फेम ओमकार राऊत! घेतला उखाणा

Feb 18, 2026 | 07:55 PM
एकदा चार्ज करा आणि मग कार सुसाट! ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त Electric Car, किंमत…

एकदा चार्ज करा आणि मग कार सुसाट! ‘या’ आहेत देशातील सर्वात स्वस्त Electric Car, किंमत…

Feb 18, 2026 | 07:49 PM
Shivjayanti 2026: AI ची कमाल! Gemini Prompt ने तयार करा शिव जयंतीनिमित्त भन्नाट फोटो, सोशल मीडियावर व्हाल व्हायरल

Shivjayanti 2026: AI ची कमाल! Gemini Prompt ने तयार करा शिव जयंतीनिमित्त भन्नाट फोटो, सोशल मीडियावर व्हाल व्हायरल

Feb 18, 2026 | 07:46 PM
चीनमध्ये नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला शोककळा 12 जणांचा जळून मृत्यू; ३ दिवसांत २ Bomb Blast, सरकारचे दुर्लक्ष उघड

चीनमध्ये नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला शोककळा 12 जणांचा जळून मृत्यू; ३ दिवसांत २ Bomb Blast, सरकारचे दुर्लक्ष उघड

Feb 18, 2026 | 07:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM