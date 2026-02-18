Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

महागड्या क्रीमची गरज नाही फक्त हे एक काम करा आणि 5 रुपयांत पिंपल्सना करा रामराम
गॅस्ट्रिक डोकेदुखी काय आहे?
गॅस्ट्रिक डोकेदुखी ही सामान्य तणाव किंवा सायनस डोकेदुखीसारखी नाही. जेव्हा पचनसंस्थेमध्ये समस्या निर्मीण होतात जसे की, अपचन किंवा गॅस तेव्हा पोट आणि मेंदूचा जवळचा संबंध आढळून येतो. जेव्हा पोटात असंतुलन असते तेव्हा शरीर प्रतिक्रिया देते आणि अनेक लोकांमध्ये, वेदना डोक्यात पसरते. ही समस्या आपल्या काही चुकीच्या सवयींमुळे आणखी वाढू शकते जसे की, मसालेदार पदार्थांचे सेवन, अनियमित जेवण, जास्त चहा आणि कॉफीचे सेवन आणि सततचा ताण.
समस्या कधी येते?
बंगळुरू गॅस्ट्रोसेंटरमधील एका अहवालानुसार, सामान्य गॅस्ट्रिक डोकेदुखी आणि गॅस्ट्रिक मायग्रेनमधील फरक समजून घेणे महत्वाचे आहे. गॅस्ट्रिक डोकेदुखी सौम्य किंवा सतत असू शकते, तर गॅस्ट्रिक मायग्रेन अधिक तीव्र, धडधडणारी वेदना देतो. त्यासोबत प्रकाश आणि आवाजाची संवेदनशीलता, मळमळ किंवा उलट्या देखील असू शकतात. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, मूळ कारण पचनाच्या समस्यांशी जोडलेले असते. जर ही समस्या अधूनमधून उद्भवत असेल, तर ती चिंतेचे कारण नाही, परंतु जर ती वारंवार जाणवत असेल तर याकडे दुर्लक्ष करु नका. सतत गॅस्ट्रिक डोकेदुखी ही क्रॉनिक गॅस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, पित्ताशयाचा आजार, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम किंवा गॅस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रोग यासारख्या गंभीर स्थितींचे लक्षण असू शकते.
गॅस्ट्रिक डोकेदुखीची लक्षणे
डॉक्टरांना कधी भेटायचे?
या अवस्थेत जर तुम्हाला आठवड्यातून दोनदापेक्षा जास्त वेळी डोकेदुखीचा त्रास सतावत असेल, तुमचे वजन कोणत्याही कारणाशिवाय कमी होत असेल, उलट्या होत असतील किंवा पोटात तीव्र वेदना जाणवत असतील तर गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्टचा सल्ला घ्या. बऱ्याचदा घरगुती उपचारांचा वापर करुनही ही समस्या दूर होत नाही अशावेळी तुम्ही वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला हवा. आवश्यक असल्यास, एंडोस्कोपीसारख्या चाचण्या पचनसंस्थेची स्थिती स्पष्ट करू शकतात. उपचार म्हणजे फक्त पेन रिलीफ मेडिसिन घेणे नाही तर पचन सुधारणे आहे. वेळेवर खाणे, हलका आणि संतुलित आहार घेणे, पुरेसे पाणी राखणे आणि नैराश्यावर नियंत्रण ठेवणे यामुळे . तुम्ही वारंवार होणारी समस्या म्हणून याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. जर तुम्ही त्यावर त्वरित लक्ष दिले नाही तर ते दीर्घकाळात मोठ्या समस्या निर्माण करू शकते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.