Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Husband Goes Viral Due To Porn Addiction Shocking Incident Revealed

Crime News: धक्कादायक! पॉर्नच्या व्यसनापायी पतीने पत्नीचा खासगी व्हिडिओ केला व्हायरल; संतापजनक घटना उघड

आपल्याच पत्नीचा खासगी व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी पोलिसांनी पतीला अटक केली आहे. आरोपीचे कृत्य आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावून तुरुंगात धाडले आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 08:50 PM
धक्कादायक! पॉर्नच्या व्यसनापायी पतीने पत्नीचा खासगी व्हिडिओ केला व्हायरल (Photo Credit- X)

धक्कादायक! पॉर्नच्या व्यसनापायी पतीने पत्नीचा खासगी व्हिडिओ केला व्हायरल (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • धक्कादायक!
  • पॉर्नच्या व्यसनापायी पतीने पत्नीचा खासगी व्हिडिओ केला व्हायरल
  • संतापजनक घटना उघड
Crime News: मध्य प्रदेशातील रीवा जिल्ह्यातून माणुसकीला काळीमा फासणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आपल्याच पत्नीचा खासगी व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी पोलिसांनी पतीला अटक केली आहे. आरोपीचे कृत्य आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावून तुरुंगात धाडले आहे. नगर पोलीस अधीक्षक राजीव पाठक यांनी या प्रकरणाला दुजोरा दिला असून आरोपीवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जात असल्याचे सांगितले.

लग्नानंतर हुंड्यासाठी छळ आणि विकृत कृत्य

मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित महिलेचा विवाह १० मे २०२५ रोजी शिवम साहू याच्याशी झाला होता. लग्नाच्या काही दिवसांनंतरच हुंड्याच्या कारणावरून पतीने पत्नीचा छळ करण्यास सुरुवात केली. लग्नाच्या वेळी ३ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती, ज्यापैकी २ लाख रुपये देण्यात आले होते. मात्र, उर्वरित रकमेसाठी आरोपी सतत पत्नीवर दबाव टाकत होता आणि तिला शारीरिक व मानसिक त्रास देत होता.

पॉर्नची लत आणि विश्वासघात

पोलीस तपासात आरोपीबाबत एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आरोपी शिवम हा इंटरनेटवर पॉर्नोग्राफी आणि आक्षेपार्ह मजकूर पाहण्याचा आदी होता. याच विकृत मानसिकतेतून त्याने डिसेंबर २०२५ मध्ये आपल्या पत्नीचा एक खासगी व्हिडिओ चोरून रेकॉर्ड केला. केवळ रेकॉर्ड करून न थांबता, त्याने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला आणि पीडितेच्या नातेवाईकांनाही पाठवला. जेव्हा पत्नीने या प्रकाराला विरोध केला, तेव्हा तिला बदनाम करण्याची धमकीही त्याने दिली.

Pune Crime News: लॉजवर नेतो म्हणत डोंगरावर नेले अन् महिलेसोबत पुढे जे घडलं ते धक्कादायक!

मुंबईत पलायन आणि शस्त्रासह सासरच्या घरी धडक

व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कारवाईच्या भीतीने आरोपी मुंबईला पळून गेला होता आणि तिथेच लपून बसला होता. मात्र, १२ फेब्रुवारी रोजी तो अचानक शस्त्रासह मऊगंज परिसरातील आपल्या सासरच्या घरी पोहोचला. तिथे त्याने पत्नीच्या कुटुंबाला धमकावण्यास सुरुवात केली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने सापळा रचून आरोपीला घेराव घातला आणि त्याला अटक केली.

पोलीस कारवाई आणि विविध गुन्हे दाखल

पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध हुंडाबळी छळ, धमकावणे आणि आयटी ॲक्टच्या विविध कलमान्वये (खासगी व्हिडिओ व्हायरल करणे) गुन्हा दाखल केला आहे. “हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून आम्ही तपास वेगवान केला आहे. पीडितेच्या प्रायव्हसीचा विचार करून तिला पूर्ण कायदेशीर संरक्षण दिले जात आहे,” असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

Uttarpradesh Crime: चित्रपटालाही लाजवेल अशी घटना! पतीचा खून, प्रियकराच्या वरातीत नाचली आणि…

Web Title: Husband goes viral due to porn addiction shocking incident revealed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 08:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वाळू माफियांचे थेट प्रशासनाला आव्हान! पोलीस पाटलांच्या ताब्यातून जप्त केलेली वाहने पळवली; तालुक्यात खळबळ
1

वाळू माफियांचे थेट प्रशासनाला आव्हान! पोलीस पाटलांच्या ताब्यातून जप्त केलेली वाहने पळवली; तालुक्यात खळबळ

बारावी परीक्षेचा ताण असहाय्य झाल्याने विद्यार्थिनीचे टोकाचे पाऊल; गळफास घेऊन संपवलं जीवन
2

बारावी परीक्षेचा ताण असहाय्य झाल्याने विद्यार्थिनीचे टोकाचे पाऊल; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

छत्रपती संभाजीनगरच्या सिन्नरमध्ये भंगार दुकानाला भीषण आग; तब्बल सहा तासांच्या प्रयत्नानंतर…
3

छत्रपती संभाजीनगरच्या सिन्नरमध्ये भंगार दुकानाला भीषण आग; तब्बल सहा तासांच्या प्रयत्नानंतर…

येस बँक-सुरक्षा एआरसी व्यवहार तपासाच्या चक्रव्‍यूहात! आर्थिक गुन्हे शाखेची करडी नजर; वधावन यांच्या तक्रारीने खळबळ
4

येस बँक-सुरक्षा एआरसी व्यवहार तपासाच्या चक्रव्‍यूहात! आर्थिक गुन्हे शाखेची करडी नजर; वधावन यांच्या तक्रारीने खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News: धक्कादायक! पॉर्नच्या व्यसनापायी पतीने पत्नीचा खासगी व्हिडिओ केला व्हायरल; संतापजनक घटना उघड

Crime News: धक्कादायक! पॉर्नच्या व्यसनापायी पतीने पत्नीचा खासगी व्हिडिओ केला व्हायरल; संतापजनक घटना उघड

Feb 18, 2026 | 08:50 PM
वाशिममध्ये बारावीच्या भौतिकशास्त्र पेपरमध्ये सामूहिक कॉपी! तब्बल ५८१ विद्यार्थ्यांची एकसारखी उत्तरे

वाशिममध्ये बारावीच्या भौतिकशास्त्र पेपरमध्ये सामूहिक कॉपी! तब्बल ५८१ विद्यार्थ्यांची एकसारखी उत्तरे

Feb 18, 2026 | 08:28 PM
Abhishek Sharma फुस्स! T20 World Cup मध्ये सलग केली ‘झिरो’ची हॅट्ट्रिक, नकोसा विक्रम नावावर

Abhishek Sharma फुस्स! T20 World Cup मध्ये सलग केली ‘झिरो’ची हॅट्ट्रिक, नकोसा विक्रम नावावर

Feb 18, 2026 | 08:24 PM
African War Threat : तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी? ‘या’ आफ्रिकन देशात सीमेवर रणधुमाळी सुरु, जगाची वाढली धाकधूक

African War Threat : तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी? ‘या’ आफ्रिकन देशात सीमेवर रणधुमाळी सुरु, जगाची वाढली धाकधूक

Feb 18, 2026 | 08:20 PM
Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

Feb 18, 2026 | 08:15 PM
अमेरिका Iran चा बळी घेणार? रमजानच्या पवित्र महिन्यात ट्रम्प लाखो कत्तली करणार? फायटर जेट अन्…

अमेरिका Iran चा बळी घेणार? रमजानच्या पवित्र महिन्यात ट्रम्प लाखो कत्तली करणार? फायटर जेट अन्…

Feb 18, 2026 | 08:09 PM
‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप

‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप

Feb 18, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM