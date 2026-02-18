मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित महिलेचा विवाह १० मे २०२५ रोजी शिवम साहू याच्याशी झाला होता. लग्नाच्या काही दिवसांनंतरच हुंड्याच्या कारणावरून पतीने पत्नीचा छळ करण्यास सुरुवात केली. लग्नाच्या वेळी ३ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती, ज्यापैकी २ लाख रुपये देण्यात आले होते. मात्र, उर्वरित रकमेसाठी आरोपी सतत पत्नीवर दबाव टाकत होता आणि तिला शारीरिक व मानसिक त्रास देत होता.
पोलीस तपासात आरोपीबाबत एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आरोपी शिवम हा इंटरनेटवर पॉर्नोग्राफी आणि आक्षेपार्ह मजकूर पाहण्याचा आदी होता. याच विकृत मानसिकतेतून त्याने डिसेंबर २०२५ मध्ये आपल्या पत्नीचा एक खासगी व्हिडिओ चोरून रेकॉर्ड केला. केवळ रेकॉर्ड करून न थांबता, त्याने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला आणि पीडितेच्या नातेवाईकांनाही पाठवला. जेव्हा पत्नीने या प्रकाराला विरोध केला, तेव्हा तिला बदनाम करण्याची धमकीही त्याने दिली.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कारवाईच्या भीतीने आरोपी मुंबईला पळून गेला होता आणि तिथेच लपून बसला होता. मात्र, १२ फेब्रुवारी रोजी तो अचानक शस्त्रासह मऊगंज परिसरातील आपल्या सासरच्या घरी पोहोचला. तिथे त्याने पत्नीच्या कुटुंबाला धमकावण्यास सुरुवात केली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने सापळा रचून आरोपीला घेराव घातला आणि त्याला अटक केली.
पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध हुंडाबळी छळ, धमकावणे आणि आयटी ॲक्टच्या विविध कलमान्वये (खासगी व्हिडिओ व्हायरल करणे) गुन्हा दाखल केला आहे. “हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून आम्ही तपास वेगवान केला आहे. पीडितेच्या प्रायव्हसीचा विचार करून तिला पूर्ण कायदेशीर संरक्षण दिले जात आहे,” असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
