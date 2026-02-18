Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Abhishek Sharma फुस्स! T20 World Cup मध्ये सलग केली 'झिरो'ची हॅट्ट्रिक, नकोसा विक्रम नावावर

T20 World Cup 2026: आपल्या आक्रमक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेला अभिषेक या विश्वचषकात सलग तिसऱ्यांदा शून्यावर बाद झाल्याने भारतीय गोटात चिंतेचे वातावरण आहे. त्याच्या नावावर नकोसा उपलब्ध झाला आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 08:24 PM
India National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Scorecard: टी-२० फॉरमॅटमधील जगातील पहिल्या क्रमांकाचा फलंदाज अभिषेक शर्मा सध्या कारकिर्दीतील सर्वात कठीण टप्प्यातून जात आहे. बुधवारी (१८ फेब्रुवारी) नेदरलँड्सविरुद्धच्या टी-२० वर्ल्ड कप सामन्यात अभिषेक पुन्हा एकदा खाते न उघडता बाद झाला. आपल्या आक्रमक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेला अभिषेक या विश्वचषकात सलग तिसऱ्यांदा शून्यावर बाद झाल्याने भारतीय गोटात चिंतेचे वातावरण आहे.

पाकिस्तानाविरुद्धही ठरला होता अपयशी

१५ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या प्रतिष्ठेच्या लढतीत अभिषेक केवळ ४ चेंडूंचा सामना करून बाद झाला होता. त्या सामन्यात पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आगाने आखलेल्या रणनीतीनुसार अभिषेकने झेल बाद झाला होता. याआधी, पोटाच्या संसर्गामुळे तो नामिबियाविरुद्धचा सामना खेळू शकला नव्हता. त्याच्या अनुपस्थितीत संजू सॅमसनने इशान किशनसोबत सलामी दिली होती. अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यातही अभिषेक ‘गोल्डन डक’चा शिकार झाला होता.

नकोसा विक्रम: कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक वेळा ‘डक’

एका कॅलेंडर वर्षात सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक वेळा शून्यावर बाद होणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत आता अभिषेक शर्माचे नाव जोडले गेले आहे. २०२६ मध्ये आतापर्यंत तो ५ वेळा शून्यावर बाद झाला असून, त्याने बांगलादेशच्या परवेज हुसेन इमोनची बरोबरी केली आहे.

IND vs NZ T-20 Series : ‘मला आदर मिळत नव्हता, अभिषेक मला स्वतःची…’ युवराज सिंगने केल्या भूतकाळाच्या आठवणी जाग्या

एका वर्षात सर्वाधिक वेळा शून्यावर बाद झालेले सलामीवीर:

  • ६ – सॅम अयुब (पाकिस्तान, २०२५)
  • ५ – चालोएमवोंग चटफाईसन (थायलंड, २०२४)
  • ५ – कुशल भुर्तेल (नेपाळ, २०२४)
  • ५ – धर्मा केसुमा (इंडोनेशिया, २०२५)
  • ५ – परवेझ हुसेन इमोन (बांगलादेश, २०२५)
  • ५ – अभिषेक शर्मा (भारत, २०२६)

अभिषेकची टी-२० कारकीर्द: आकडेवारी काय सांगते?

विश्वचषकातील सलग तीन शून्य वगळता अभिषेकची एकंदरीत टी-२० कारकीर्द प्रभावी राहिली आहे. त्याने आतापर्यंत ४० सामन्यांच्या ३९ डावांमध्ये १२९७ धावा केल्या आहेत. त्याचा स्ट्राइक रेट तब्बल १९३.२९ असून, त्याने २ शतके आणि ८ अर्धशतके झळकावली आहेत. ३५.०५ च्या सरासरीने धावा करणाऱ्या अभिषेकच्या नावावर १२३ चौकार आणि ८८ षटकार आहेत. मात्र, मोठ्या स्पर्धेत ऐनवेळी त्याचा फॉर्म हरवल्याने संघ व्यवस्थापनासमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

टीम इंडियाच्या प्लेइंग-११ मध्ये दोन मोठे बदल

नेदरलँड्सविरुद्धच्या या सामन्यात भारतीय संघाने आपल्या संघात दोन महत्त्वाचे बदल केले. कुलदीप यादवच्या जागी वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगला संधी देण्यात आली, तर अक्षर पटेलला विश्रांती देऊन वॉशिंग्टन सुंदरचा समावेश करण्यात आला. सुंदरचा हा टी-२० वर्ल्ड कपमधील पदार्पणाचा सामना ठरला.

दोन्ही संघांची ‘प्लेइंग-११’ खालीलप्रमाणे:

भारत: अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

नेदरलँड्स: माइकल लेविट, मॅक्स ओ’डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन अकरमन, स्कॉट एडवर्ड्स (कर्णधार/यष्टीरक्षक), जॅक लायन-कॅशेट, लोगन वॅन बीक, नोआ क्रोस, आर्यन दत्त, रोएलॉफ वॅन डर मर्व, काइल क्लेन.

IND vs SA T20I series : अभिषेक शर्मासोबत सलामीला कोण उतरणार? कर्णधार सूर्याने थेट नावच सांगून टाकले….

Published On: Feb 18, 2026 | 08:24 PM

